Fuori di testa – 24-25-26 giugno 2022 – Roma –

Il Festival “Fuori di Testa” è organizzato da Konsumer Italia, associazione di consumatori, presso la Città dell’Altra Economia, largo Dino Frisullo (quartiere Testaccio, ex Mattatoio).

Konsumer Italia da sempre ritiene che il cittadino/consumatore, essendo uno dei due protagonisti del mercato non può essere suddito, di contro le stesse imprese non possono credere che il mercato sia una propria prerogativa, sia nell’organizzarlo, sia nel deciderne l’offerta, come pubblicizzarla. Il mercato ha senso se soddisfa entrambi i protagonisti, per questo chiediamo sempre che sia trasparente, equo, sostenibile, orientato più al benessere di tutti che al profitto di pochi.

Fino a poco fa per i risparmiatori la situazione era tranquilla, anche se deprimente per i rendimenti bassissimi. Poi in breve tutto è cambiato: è tornata l’inflazione, il famigerato spread è salito, i titoli di Stato sono scesi e alcuni crollati.

Difendere i risparmi

Konsumer Italia offre un’occasione per vedere come muoversi e come difendersi dai cattivi consigli. A Roma, sabato 25 giugno 2022, ore 18:30, incontro con Beppe Scienza (nella foto) che parlerà su “Come difendere i risparmi dall’inflazione … a dispetto delle banche” – Sala Astra, ingresso libero

È quindi presunzione del Festival “Fuori di testa” offrire informazione su diversi temi del consumo, dare spazio per intervenire nei dibattiti, far incontrare esperti che trasmettano le loro esperienze a chi non ne ha o vuole comunque approfondire un argomento, avere spazi dove poter far giocare in sicurezza i bambini con un gruppo di animatori mentre ci si intrattiene girando tra i 40 espositori presenti, poterli conoscere, capirne contenuti e caratteristiche delle loro offerte.

Konsumer Italia, Associazione Consumatori, dichiara “Ci divertiremo con balli di gruppo, tra un salto da un food truck al ristorante per gustare succosi manicaretti mentre assistiamo agli spettacoli serali, Stornellatori e ballerine, Martufello e fontane danzanti.

E si perché un festival che vuol mettere insieme consumatori ed imprese non può essere noioso, deve interessare, far divertire, lasciarci più ricchi di quando siamo arrivati e nell’attesa che arrivi il nuovo anno e con esso Fuori di testa”.

E ribadiscono: “Facciamo un festival in cui tutti trovino i propri spazi, dove ci sia informazione, dove si acquisti consapevolezza ma ci sia anche svago, cultura e buon cibo”.

Città dell’Altra Economia – Roma Testaccio

La Città dell’altra Economia è uno spazio dedicato alla sostenibilità dell’offerta del mercato equo e solidale al Consumatore, del rispetto della biodiversità e del biologico. Si trova nel Campo Boario a Testaccio, ha un’ampiezza superiore all’ettaro e riesce a far fronte al grandissimo flusso di persone che normalmente rispondono alle attività che ci si organizzano.

Una vetrina imperdibile per le Imprese che ritengono di essere rispondenti alle caratteristiche di sostenibilità e utilità sociale.

L’ingresso è libero e poi …. siamo nell’Estate Romana, come mancare!

(Foto di copertina: annie-spratt-flVuw7nbzmM-unsplash)