PAC, il risparmio “a rate” che conquista gli investitori: opportunità e limiti dei piani di accumulo

Diffusi soprattutto nei fondi e negli ETF, i Piani di Accumulo del Capitale permettono di investire poco alla volta riducendo il rischio di timing. Ma non sono una soluzione priva di criticità

Negli ultimi anni i Piani di Accumulo del Capitale (PAC) sono diventati uno degli strumenti più utilizzati dai risparmiatori italiani per entrare nei mercati finanziari in modo graduale. La logica è semplice: invece di investire una somma consistente in un’unica soluzione, l’investitore versa importi periodici, mensili o trimestrali, che vengono progressivamente investiti in fondi comuni, ETF o altri strumenti finanziari.

Mediare nel tempo il prezzo di acquisto

Il meccanismo si basa su una strategia nota nella letteratura finanziaria come dollar-cost averaging, ovvero l’acquisto sistematico di un asset a intervalli regolari indipendentemente dal livello dei prezzi. Questo approccio consente di mediare nel tempo il prezzo di acquisto, riducendo il rischio di entrare sul mercato in un momento sfavorevole. Secondo analisi di ricerca Morningstar, i PAC risultano particolarmente adatti agli investitori retail con orizzonti di lungo periodo, perché permettono di costruire capitale nel tempo limitando l’impatto della volatilità di breve termine.

Uno dei principali vantaggi dei PAC è proprio la loro accessibilità. Non è necessario disporre di grandi capitali iniziali: molti intermediari consentono di avviare un piano con versamenti a partire da poche centinaia di euro al mese. Questo rende lo strumento particolarmente diffuso tra i risparmiatori giovani o tra coloro che preferiscono mantenere una disciplina di investimento regolare.

Un secondo elemento di forza riguarda la gestione emotiva dell’investimento. Nei mercati finanziari le decisioni impulsive rappresentano spesso una delle principali cause di errori da parte degli investitori. Il PAC, essendo basato su versamenti automatici e programmati, riduce il rischio di prendere decisioni dettate dall’andamento dei mercati o dalle notizie di breve periodo. Come sottolinea la Consob, l’autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari, la gradualità dell’investimento aiuta a mitigare l’impatto della volatilità e favorisce un approccio più disciplinato al risparmio.

Tuttavia i PAC non sono privi di limiti

Uno dei principali riguarda i costi, soprattutto quando vengono utilizzati fondi comuni tradizionali con commissioni di gestione e di sottoscrizione elevate. Nel lungo periodo, anche differenze di pochi punti percentuali nei costi possono ridurre significativamente il rendimento complessivo dell’investimento. Per questo negli ultimi anni molti consulenti suggeriscono l’utilizzo di ETF indicizzati all’interno dei PAC, strumenti che replicano indici di mercato e presentano commissioni generalmente più basse.

Un altro elemento critico riguarda la performance rispetto all’investimento in un’unica soluzione. Diversi studi accademici mostrano che, in mercati caratterizzati da una tendenza strutturalmente crescente, come è stato storicamente per molti indici azionari, investire subito l’intero capitale può generare rendimenti superiori rispetto all’ingresso graduale. Un’analisi pubblicata da Vanguard evidenzia che nel lungo periodo l’investimento immediato tende ad avere risultati migliori in circa due terzi dei casi analizzati, proprio perché il capitale rimane esposto più a lungo alla crescita dei mercati.

Il PAC rappresenta quindi più una strategia comportamentale che una tecnica di ottimizzazione finanziaria pura. In altre parole, il suo principale valore non è necessariamente massimizzare il rendimento atteso, ma aiutare gli investitori a entrare nei mercati con gradualità, riducendo l’ansia legata alle oscillazioni e incentivando la costanza nel risparmio.

Un approccio più strutturato alla pianificazione di lungo periodo

In un contesto come quello italiano, storicamente caratterizzato da una forte propensione alla liquidità e da una diffidenza verso gli strumenti finanziari più volatili, i PAC hanno assunto un ruolo importante anche dal punto di vista culturale. Secondo l’Associazione Italiana del Risparmio Gestito (Assogestioni), negli ultimi anni i piani di accumulo hanno contribuito ad ampliare la partecipazione dei risparmiatori ai mercati finanziari, favorendo un approccio più strutturato alla pianificazione di lungo periodo.

In definitiva, i PAC non rappresentano una soluzione universale per ogni investitore. Possono essere uno strumento efficace per chi desidera costruire capitale nel tempo e ridurre il rischio di timing, ma richiedono comunque attenzione nella scelta degli strumenti sottostanti e dei costi associati. Come spesso accade negli investimenti, la vera differenza non sta solo nel prodotto utilizzato, ma nella strategia complessiva e nell’orizzonte temporale con cui viene adottato.