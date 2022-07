Opportunità Italia –

Comunicato stampa del fondo immobiliare Opportunità Italia.

approvazione del rendiconto semestrale

Valore complessivo netto del FIA: (NAV) Euro 129.218.347

Valore unitario della quota:(NAV PRO QUOTA) Euro 2.237,702

“Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione della Relazione, ha stabilito, alla luce della vendita dell’asset sito in Milano, Via Bagutta, e delle previsioni di cassa future, di procedere ad un rimborso parziale pro-quota per un ammontare pari ad Euro 14 milioni, corrispondente ad Euro 242,441 per quota . Il rimborso, corrispondente al 9,7% del prezzo di emissione delle quote (Euro 2.500,000) e al 10,8% del valore della quota al 30 giugno 2022 (Euro 2.237,702), sarà effettuato con data di stacco al 1° agosto 2022 , record date al 2 agosto 2022 e inizio delle relative operazioni di pagamento dal 3 agosto 2022. “

COMUNICATO STAMPA

reso ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e ss. mm. ii. e

dell’articolo 114, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e ss. mm. ii.

Approvata in data odierna la relazione semestrale al 30 giugno 2022

del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato

“Opportunità Italia” (ISIN: IT0004966294)

Processo di liquidazione del fondo in linea con il piano di dismissione

Approvato rimborso parziale pro-quota di Euro 14 milioni

Roma, 28 luglio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR S.p.A. nella riunione odierna

ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2022 (la “Relazione”) del FIA immobiliare di tipo

chiuso “Opportunità Italia” (il “FIA”, il “Fondo” o “OPI”).

Al 30 giugno 2022, il valore del patrimonio complessivo netto (“NAV”) del FIA risulta pari ad

Euro 129.218.347 a fronte di Euro 132.357.311 al 31 dicembre 2021, con una variazione in

diminuzione pari ad Euro 3.138.964 (-2,37%). Tale variazione è determinata interamente dalla perdita

del periodo.

Il valore unitario della quota è passato da Euro 2.292,060 al 31 dicembre 2021 ad Euro 2.237,702

al 30 giugno 2022, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 54,358.

Dal 27 gennaio 2014, data di avvio di OPI, fino al 30 giugno 2022, il FIA ha rimborsato

complessivamente Euro 12.786.528 (Euro 221,426 per quota) di cui Euro 3.066.876 a titolo di proventi

(Euro 53,109 per quota) ed Euro 9.719.652 a titolo di rimborso parziale pro-quota (Euro 168,317 per

quota).

Alla luce della stima dell’esperto indipendente, il valore degli immobili del FIA ammonta ad Euro

138.820.000 (a fronte di Euro 175.175.000 al 31 dicembre 2021) mentre il valore della

partecipazione immobiliare in TMall RE S.r.l. è pari complessivamente ad Euro 1.325.705 (a fronte

di Euro 2.344.574 al 31 dicembre 2021).

Il portafoglio immobiliare detenuto da OPI risulta composto dai seguenti asset immobiliari:

✓ unità del complesso immobiliare in via de’ Musei – Palazzo Salimbeni, Bologna;

✓ unità del complesso immobiliare in via de’ Toschi – Palazzo Mainetti Sanmarchi, Bologna;

✓ immobile ad uso ufficio in via Sicilia 194, Roma;

✓ immobile con destinazione commerciale in via Clavature 15, Bologna;

✓ i complessi immobiliari siti a Leccio, nel comune di Reggello, Firenze, all’interno dell’outlet “The

Mall”;

✓ immobile attualmente ad uso direzionale in via di San Basilio 71, Roma.

La liquidità disponibile ammonta ad Euro 21.706.861 (Euro 7.750.391 al 31 dicembre 2021).

Alla data del 30 giugno 2022, il FIA risulta avere debiti per finanziamenti bancari pari ad Euro

35.361.392 (a fronte di Euro 56.960.720 al 31 dicembre 2021); la percentuale di indebitamento

rispetto al market value degli asset è pari al 25,5%.

Per quanto riguarda le voci del conto economico del Fondo alla data del 30 giugno 2022, i canoni di

locazione e gli altri proventi immobiliari sono pari ad Euro 4.053.125, le minusvalenze da valutazione

nette sugli immobili ammontano ad Euro 884.609, gli oneri immobiliari e le imposte risultano pari ad

Euro 1.666.010, la minusvalenza da valutazione sulla partecipazione in TMall RE S.r.l. risulta pari ad

Euro 2.402.412, il costo degli strumenti finanziari di copertura ammonta ad Euro 135.624, gli oneri

finanziari ammontano ad Euro 901.445, gli oneri di gestione ammontano ad Euro 1.131.187, mentre

il saldo tra altri ricavi ed oneri è negativo per Euro 70.802.

Il Tasso Interno di Rendimento del FIA alla data odierna risulta pari a -0,20%1.

Si rinvia alla Relazione per una ricognizione degli eventi di rilievo del FIA avvenuti nel corso del primo

semestre 2022 e fino all’approvazione della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione della Relazione, ha stabilito, alla luce della

vendita dell’asset sito in Milano, Via Bagutta, e delle previsioni di cassa future, di procedere ad un

rimborso parziale pro-quota per un ammontare pari ad Euro 14 milioni, corrispondente ad Euro

242,441 per quota. Il rimborso, corrispondente al 9,7% del prezzo di emissione delle quote (Euro

2.500,000) e al 10,8% del valore della quota al 30 giugno 2022 (Euro 2.237,702), sarà effettuato.

con data di stacco al 1° agosto 2022, record date al 2 agosto 2022 e inizio delle relative operazioni di

pagamento dal 3 agosto 2022.

La Relazione è disponibile presso la sede di Torre SGR, presso la sede del Depositario Société Générale

Securities Services S.p.A. e sul sito internet (www.torresgr.com), nonché sul meccanismo di

stoccaggio autorizzato.

Informazioni fornite ai sensi del Richiamo di attenzione n. 1/21 del 16-2-2021 della Consob e

del documento ESMA pubblicato in data 28 ottobre 2020 riguardante le priorità di vigilanza

comuni europee 2020 (“European common enforcement priorities for 2020 annual financial

reports”) in merito all’epidemia Covid-19 per quanto applicabili.

Il fattore di instabilità macroeconomica conseguente anche alla diffusione del virus Covid-19 è stato

tenuto adeguatamente in conto nell’ambito del processo di stima degli amministratori con riferimento

alla Relazione al 30 giugno 2022 sulla base del quadro informativo disponibile non essendo, infatti,

ancora possibile determinare con un elevato grado di certezza gli impatti che possano influenzare

l’economia e il settore di riferimento nel secondo semestre 2022 e nei mesi successivi e tenendo

comunque conto che tale emergenza possa rientrare in funzione delle misure di contenimento adottate

dai governi, dalle autorità competenti nazionali ed europee (“Recovery and Resilience Facility Fund”)

nonché dalle banche centrali dei Paesi colpiti dalla diffusione del virus.

1 La metodologia di calcolo, richiesta dal Provvedimento di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche, è

basata sull’assunto che il partecipante abbia sottoscritto le quote alla data di avvio del FIA e che gli venga rimborsato alla

data di riferimento della Relazione (in questo caso il 30 giugno 2022) il valore del NAV per quota.

Ad ogni modo, si ritiene che il Covid-19 non rappresenti un fattore di incertezza sulla capacità del

Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e sulle stime effettuate. Non si

esclude, tuttavia, che l’eventuale perdurare dell’attuale emergenza sanitaria – seppur apparentemente

in miglioramento – possa determinare nel breve periodo ulteriori impatti patrimoniali ed economicofinanziari oltre quelli già intervenuti nel corso dell’anno 2021 e nel primo semestre 2022.

Per quanto riguarda il conto economico del primo semestre 2022, il maggiore impatto dovuto

all’epidemia Covid-19, si è manifestato in conseguenza della riduzione di valore della partecipazione

nella società TMall Re per Euro 2,4 milioni che assorbe l’impatto della pandemia sulla gestione

dell’Immobile Reggello nonché, in misura minore, degli immobili del patrimonio del FIA, con

minusvalenze nette per Euro 885 mila.