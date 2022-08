Il Regolamento dell’Ordine prescrive l’obbligo del giornalista di dotarsi nel triennio di 60 crediti formativi. Il giornalista può raggiungere l’obbiettivo in almeno due anni (vale a dire, in pratica, che i 60 crediti possono essere accumulati anche negli ultimi due anni del triennio). Non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente. Per quanto riguarda l’inosservanza dell’obbligo formativo, non sono previste “progoghe” al termine del triennio. Il parametro di riferimento per l’assegnazione dei crediti è di 1 credito per un’ora di formazione. Nel triennio è obbligatorio per il giornalista acquisire 20 crediti nella materia deontologica.

Deontologia professionale e libertà di espressione

Va assumendo sempre più importanza il potenziale moltiplicativo e trasformativo che la formazione è capace di attivare nei processi personalizzati di apprendimento e di crescita in ogni ambito professionale. Tutto questo è la base su cui poggia il concetto di deontologia professionale e di libertà di espressione, uno dei pilastri fondamentali che sostengono il processo democratico. Proteggerla e potenziarla con un continuo aggiornamento culturale è essenziale se vogliamo vivere in una società giusta e uguale per tutti. Non farlo indebolisce la democrazia.

Obiettivo è anche garantire che le competenze disponibili siano utilizzate efficacemente in modo tale che nessun investimento (di istruzione, formazione, orientamento, lavoro) venga sprecato.