Giovedì 22 settembre scorso, per l’anno accademico 2022-2023, sono iniziate all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, le “Lezioni di Legislazione Nazionale e Internazionale dei Beni Culturali” (parte generale) dell’avv. Stefano Lombardi, Avvocato Cassazionista, presidente – responsabile di Organismi di Vigilanza ex Dlgs 231/01, Docente Universitario alla Cattolica.

Il Codice dei Beni culturali

La materia della Legislazione dei Beni Culturali, che fa perno principalmente sull’Articolo 9 della Costituzione e sul Codice dei Beni culturali, è sempre viva ed attuale, e con il passare del tempo suscita sempre maggiore interesse tra studenti, studiosi, operatori, e tra tutti coloro i quali sono convinti che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale siano aspetti fondanti per la crescita del nostro Paese.

Stefano Lombardi

“Si tratta di una legislazione complessa” afferma Stefano Lombardi “che nell’intento di garantire la più appropriata tutela del patrimonio culturale, e la sua valorizzazione, da un lato appronta strumenti utili per perseguire queste finalità, dall’altro non è priva di aree di miglioramento, soprattutto in un’ottica di “snellimento e semplificazione” di alcune procedure, e forse anche di “alleggerimento” di alcuni vincoli”. In ogni caso una legislazione di grande interesse, ed in un ambito sempre più percepito come fondamentale.

Stefano Lombardi è nato nel 1973. E’ Avvocato Cassazionista. E’ Titolare e fondatore dello Studio Legale Lombardi con sede a Milano. Ha pubblicato nel 2020 il volume “il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e l’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01”, per CEDAM, che tratta della Responsabilità Amministrativa di Società ed Enti. Ha altresi pubblicato, sempre per Cedam, nel marzo 2021 il Manuale “Diritto dei Beni Culturali “. E’ stato autore di numerosi articoli per il Sole 24 ore su tematiche di diritto amministrativo, costituzionale e degli Enti Locali.

Nell’ambito del diritto amministrativo e costituzionale, si è occupato di Beni Culturali, e dall’anno accademico 2012/2013 insegna Legislazione nazionale ed internazionale dei Beni Culturali nel corso di Laurea in Economia e gestione dei beni Culturali all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E’ altresì docente al Master in “Museologia, Museografia, e Gestione dei Beni Culturali”, sempre all’Università Cattolica del Sacro Cuore, ed al Corso di Alta Formazione in “Safety and security management”, presso il medesimo Ateneo.

Tra le altre docenze, dal 2018 è Professore a Contratto alla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, ove insegna nell’ambito del Corso di Alta Formazione sul terzo settore, occupandosi principalmente di Modello Organizzativo ed Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/01. Dal 2002 è docente all’Università degli Studi di Padova, dove insegna “Aspetti giuridici del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”, nell’ambito del Master in “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane”.

E’ relatore a convegni e congressi. Nel 2014 è stato relatore al “Summit arte e Cultura” del Sole 24 ore. Nel 2019 è stato tra i componenti del “Forum per la Cultura in Trentino”, incaricato di redigere le nuove linee guida del sistema culturale della Provincia Autonoma di Trento. Dal 2020 è componente effettivo del “Comitato per la Modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo della Provincia autonoma di Trento”. E’ stato ed è Presidente di Organismi di Vigilanza di numerose Società, costituiti ex D.lgs 231/01.