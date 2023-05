Urbani Tartufi, azienda italiana leader nella raccolta e trasformazione del tartufo, è una delle protagoniste di TuttoFood, la prestigiosa fiera internazionale dedicata al food and beverage.

Quest’anno, Urbani Tartufi regala ai visitatori di TuttoFood un’esperienza sensoriale senza

precedenti, trasportandoli in un viaggio coinvolgente e suggestivo nel meraviglioso mondo del

tartufo. Lo stand della azienda, realizzato con grande cura e attenzione ai dettagli, offre l’opportunità di ascoltare il suono dei passi sulla terra e di percepire gli aromi della natura,

regalando un’immersione totale nei panorami rigogliosi dell’Umbria, dove nasce l’oro nero della

terra di Urbani Tartufi.

L’azienda di Scheggino è, da sempre, sinonimo di tradizione e grande passione per il tartufo che

tramanda da ben 170 anni. Questo legame con la storia e con le proprie radici non ha mai frenato

la sua voglia di crescere e innovare, come dimostra la presenza della società in oltre 70 paesi del

mondo, con sede anche negli Stati Uniti. Urbani Tartufi non è però solo sinonimo di storia e

dedizione ma anche di modernità e curiosità, una combinazione vincente che permette all’azienda

di guardare al futuro con entusiasmo e determinazione.

Urbani Tartufi si dedica, infatti, ormai da tempo a sostenere il futuro del settore del tartufo e

dell’ambiente attraverso due importanti progetti: Truffleland e la Filiera del Tartufo Urbani. Il

primo rappresenta un’iniziativa ecologica e sostenibile che mira a recuperare le zone abbandonate

e aumentare la redditività dei terreni montani incolti, promuovendo al contempo la biodiversità e

compensando le emissioni di CO2. Il secondo, realizzato in collaborazione con la Regione Umbria e

altre cento aziende locali, si concentra sulla crescita del mercato del tartufo e sulla creazione di

una filiera di tracciabilità per garantire oltre che la qualità del prodotto, anche la sua continuità,

che è spesso messa a rischio dal cambiamento climatico.

L’impegno della famiglia Urbani per la sostenibilità si estende anche alla sua nuova linea di

prodotti, pensata per unire l’amore per il tartufo alla filosofia del cibo sano e naturale. Filosofia

Naturale, è una gamma di deliziosi preparati a base di tartufo, realizzati con ingredienti naturali e

senza l’uso di aromi artificiali. Con Filosofia Naturale, Urbani Tartufi si impegna a portare sulla

tavola dei propri clienti tutta la passione e l’impegno che ha per la sostenibilità, con un’esperienza

culinaria autentica, sana e di qualità. L’azienda guarda sempre al futuro, promuovendo un modello

di sviluppo ecologico e sostenibile e la gamma di prodotti Filosofia Naturale è il risultato concreto

di questo impegno.

Con Urbani Tartufi, la sostenibilità diventa una scelta vincente per il successo e la crescita del

settore del tartufo. L’azienda dimostra come sia possibile coniugare tradizione e innovazione,

senza mai perdere di vista l’importanza del rispetto per l’ambiente.