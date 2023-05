BFWE, ai nastri di partenza il Primo Forum Fuels Mobility – “Trasporti: tra ambiente e sicurezza”

Il 10 e 11 maggio a Roma, al complesso ENI del Gazometro di Roma Ostiense. Aprirà i lavori il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Paolo Angelini (BFWE): “Occasione per delineare insieme – istituzioni, esperti, imprese, associazioni, organizzazioni pubbliche e private – la posizione dell’Italia nell’attuale contesto geopolitico”, alla luce dei nuovi obiettivi “green” UE.

BFWE – BolognaFiere Water&Energy

È tutto pronto per il debutto del Primo Forum Fuels Mobility – “Trasporti: tra ambiente e sicurezza”, l’evento convegnistico sull’innovazione tecnologica nella mobilità sostenibile e nella rete carburanti, promosso da BFWE – BolognaFiere Water&Energy in collaborazione con Assogasliquidi-Federchimica, Assopetroli-Assoenergia e Unem.

A Roma il 10 e 11 maggio 2023

La due giorni si terrà il 10 e 11 maggio 2023 al complesso del Gazometro di Roma Ostiense (via del Commercio 9/11) di ENI, società tra i Main Sponsor. I saluti istituzionali sono affidati al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che presenterà le strategie del Governo per il futuro della mobilità in Italia alla luce dell’approvazione del regolamento UE sulle emissioni dei veicoli di nuova immatricolazione, con lo stop ai motori endotermici a partire dal 2035.

Seguiranno una serie di tavole rotonde, con al centro le tematiche relative al trasporto privato, pubblico e commerciale, carburanti green, mobilità elettrica e a idrogeno, logistica, costi di approvvigionamento e di rifornimento. Saranno presenti anche Eugenio Patané, Assessore alla Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, e Massimo Bitonci, Sottosegretario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e coordinatore del tavolo interministeriale per la ristrutturazione della rete carburanti.

Per il programma completo: https://www.fuelsmobility.com/it/Forum-Fuels-Mobility-2023/Programma

L’idea di organizzare un evento di confronto nazionale ed internazionale specifico sulle questioni legate ai trasporti e alla mobilità sostenibile – spiega Paolo Angelini, Amministratore Delegato BFWE – nasce dalla consapevolezza che il settore deve affrontare sfide sempre più complesse, e al contempo stimolanti, per rispondere alle esigenze legate alla transizione energetica, alla decarbonizzazione e alla indipendenza energetica nonché a tutti i nuovi obiettivi green stabiliti in sede UE. Il Forum Fuels Mobility è quindi anche l’occasione per delineare insieme – istituzioni, esperti, imprese, associazioni del settore, organizzazioni pubbliche e private – la posizione dell’Italia nei nuovi scenari energetici e nell’attuale contesto geopolitico.

Oltre ENI, gli altri Main Sponsor dell’evento sono: Galdieri Energy, società che offre una gamma completa di soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici; Gilbarco Veeder-Root, fornitore di distributori di carburante, sistemi per punti vendita, sistemi di pagamento, Transadriatico, società che si occupa del trasporto e della logistica di merci pericolose; Volvo Trucks Italia, uno dei maggiori produttori mondiali di autocarri pesanti al mondo. Tutte società in prima linea per sostenere l’introduzione e l’integrazione di nuovi prodotti e nuove tecnologie “green” nel settore, che condivideranno la loro visione e le loro proposte per una decarbonizzazione dei trasporti sostenibile.

Eni Sustainable Mobility

“Riteniamo che per la decarbonizzazione dei trasporti sia essenziale utilizzare, in modo sinergico, tutti i vettori e le tecnologie disponibili, secondo il principio della neutralità tecnologica. Tra questi, i biocarburanti hanno un ruolo importante perché costituiscono una soluzione immediata alla riduzione delle emissioni dei trasporti su strada, ma anche aerea e marina. ENI Sustainable Mobility è la nostra nuova società che gestisce, tra le altre cose, la produzione di HVO e biometano e la loro commercializzazione, tramite gli oltre 5.000 punti vendita in Europa che si stanno trasformando in hub per la mobilità, per mettere a disposizione dei clienti sia vettori energetici che servizi per l’ottimizzazione dei trasporti”, commenta Alessandro Sabbini, Responsabile Rapporti Istituzionali Centrali di ENI e Collegamento Relazioni Istituzionali di Eni Sustainable Mobility.

C. Galdieri & Figli

“L’evoluzione della mobilità in chiave sostenibile deve essere interpretata dalle stazioni di servizio come un’opportunità. Esse devono mantenere il loro ruolo centrale e continuare ad essere il riferimento per l’utenza per ogni tipo di rifornimento, cercando di offrire sempre nuovi servizi a chi viaggia. Come azienda ci muoviamo sempre più in direzione della sostenibilità. Lo facciamo con Galdieri Energy che propone una gamma di colonnine elettriche per aziende e per privati, e con Galdieri Cleaning che offre detergenti professionali a base di tensioattivi vegetali. Inoltre, in rete ed extrarete, con Galdieri Petroli, offriamo anche carburanti ecologici come metano e LNG”, commenta Roberto Galdieri, General Manager C. Galdieri & Figli.

Gilbarco Veeder Root

“In linea con la strategia della corporation Vontier, di cui Gilbarco fa parte, l’azienda sta facendo ingenti investimenti, organici ed inorganici, per continuare ad essere leader di mercato anche nella transizione energetica globale a basse emissioni di carbonio, accelerando la diversificazione del portafoglio prodotti ed investendo in particolare su elettrificazione ed idrogeno. Al Forum Fuels Mobility condivideremo la nostra visione dei cambiamenti in corso”, commenta Federico Barbati, Direttore Commerciale Italia di Gilbarco Veeder Root.

Transadriatico

“Oggi le aziende possono aspirare alla continuità del loro business nel medio-lungo periodo esclusivamente attraverso una strategia orientata alla sostenibilità integrata ESG e attingendo a strumenti di monitoraggio innovativi, allo sviluppo tecnologico e alla digitalizzazione”, dice Micaela Sebastiani, strategic controller Transadriatico.

Volvo Trucks Italia

“La transizione energetica verso un modello di mobilità sostenibile è un percorso obbligatorio soprattutto per le aziende che si occupano di distribuzione e che si muovono in ambienti urbani o regionali. I veicoli pesanti elettrici rappresentano un passaggio importante del cambiamento per ridurre le emissioni, la rumorosità e aumentare la sicurezza stradale. Volvo Trucks ha la chiara visione di ridurre le emissioni di CO2 e questo risultato si ottiene lavorando in due direzioni. La prima riguarda il miglioramento dell’efficienza dei motori esistenti la seconda l’implementazione dell’utilizzo di carburanti alternativi”, commenta Sabrina Loner, Emob e Value Chain Director Volvo Trucks Italia.

L’evento

Il Forum Fuels Mobility ha ottenuto il patrocinio istituzionale dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dall’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma.

L’evento si svolgerà in presenza e, per consentire una maggior partecipazione, sarà anche trasmesso in diretta streaming. Per accreditarsi (ingresso gratuito): https://www.eventbrite.it/e/biglietti-trasporti-tra-ambiente-e-sicurezza-energetica-560329449467.