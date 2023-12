Premio Minotti:

– si partecipa con articoli pubblicati entro il 30 novembre

– patrocinio anche dell’Associazione Alumni Awt

Anche l’Associazione Alumni Awt sostiene il Premio giornalistico Rossella Minotti (nella foto) arrivato alla sua IV edizione e aperto da quest’anno a tutte le giornaliste e i giornalisti iscritti all’Ordine con un massimo di 35 anni d’età: si può partecipare con articoli pubblicati o trasmessi entro il 30 novembre 2023, come è previsto dal bando pubblicato sui siti Fnsi e Alg. Qui i dettagli

L’invio degli elaborati dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023 all’indirizzo:

premio.rossellaminotti@assogiornalisti.it.

Il Premio Minotti, istituito e finanziato dalla Famiglia della collega scomparsa nel 2019 insieme con il sindacato dei giornalisti, Fnsi e Alg, da quest’anno ha anche il patrocinio economico del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nonché il gratuito patrocinio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. A ciò si è aggiunto ora anche il patrocinio gratuito e a tempo indeterminato da parte dell’Associazione Alumni Awt, che raggruppa gli ex allievi della prima scuola di giornalismo italiana, nata a Milano e che fu frequentata anche da Rossella: “Condividiamo gli obiettivi dell’iniziativa e sentiamo di non poter far mancare il nostro sostegno a un premio intitolato proprio a una di noi, ex allieva, ex docente ed ex membro del Consiglio di Presidenza dell’Associazione Walter Tobagi”, scrive Andrea Nicastro, il Presidente di Awt.

Va ricordato che il Premio giornalistico Rossella Minotti assegna per il 2023 ai vincitori delle tre sezioni (carta stampata – web e agenzie di stampa – video web, tv e radio) tre premi da 1.500 euro ciascuno, che salgono a 2.000 euro se chi vince risulta anche iscritta/o a una delle Associazioni regionali di stampa federate nella Fnsi.

La Giuria del Premio giornalistico Rossella Minotti 2023 è composta da:

– Domenico Affinito (Segretario Generale Aggiunto Vicario della Federazione Nazionale Stampa Italiana, in rappresentanza della FNSI);

– Angelo Baiguini (Vice Presidente Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, in rappresentanza del CNOG)

– Sandro Neri (Responsabile QN Economia, già Direttore de “Il Giorno”);

– Venanzio Postiglione (Vicedirettore del “Corriere della Sera”);

– Edmondo Rho (giornalista, marito di Rossella Minotti, in rappresentanza della Famiglia, Presidente della Giuria)

– Daniela Stigliano (Consigliere e responsabile comunicazione dell’Associazione Lombarda Giornalisti, in rappresentanza dell’ALG).