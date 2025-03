Cisambiente è il modello di un nuovo sistema associativo, trasversale a più piani confindustriali e rappresentativo, non più solo dei classici servizi di igiene ambientale, ma catalizzatore di imprese che trovano così la realizzazione e l’adeguata tutela dei loro progetti e delle loro aspirazioni.

Cisambiente è nata nel 2016 all’interno dello storico palazzo Confindustria a Roma e rappresenta il settore industriale Ambiente, Sostenibilità, Energia Rinnovabile e Bonifiche. L’Associazione, che oggi conta circa 1400 aziende associate dislocate su tutto il territorio nazionale e 45 miliardi tra fatturato e indotto, è l’espressione della grande Industria legata all’Ambiente e all’Innovazione, che fa del ciclo integrato del rifiuto e del risanamento del territorio i principali obiettivi del suo operare.

Le Aziende che compongono il panorama associativo sono distribuite equamente su tutto il territorio nazionale, isole comprese, e caratterizzano in modo altamente qualificante l’intera filiera dell’Economia Circolare e della Sicurezza Energetica: dalla raccolta del rifiuto, alle successive fasi di recupero e gestione, fino al riciclo ed eventualmente smaltimento, per arrivare alla produzione di energia e soprattutto di nuove Materie Prime da riutilizzare, reinserendole nel circuito produttivo italiano ed estero.

Continua l’attività a Bruxelles: armonia normativa ed eccellenze italiane

Donato Notarangelo, presidente di Cisambiente, dichiara: “Siamo a Bruxelles non solo per creare armonia normativa e strategie comuni a livello UE, ma anche per presentare le eccellenze italiane in ambito ambientale”.

E’ importante essere presenti sulle nuove iniziative della Commissione europea: ad esempio pochi giorni fa è stato aggiornato l’Elenco europeo dei rifiuti, aggiungendo nuove voci dedicate alle batterie a fine vita.

Ai microfoni della RAI, Lucia Leonessi Direttrice Generale di Cisambiente ha sottolineato l’importanza del cosiddetto ciclo integrato del rifiuto che può trasformare in energia e risorse anche materiali insospettabili. “Ad esempio pneumatici dismessi diventano campi sportivi, dal cartongesso si ricava nuovo materiale edilizio e i vestiti usati possono generare gomitoli di filato”. Insomma, la green economy è reale. A fine intervista, Lucia Leonessi ha consigliato alle giovani donne di “scegliere, leggere e non allontanarsi dalle proprie origini perché ti salvano sempre.”

100 Eccellenze Italiane

Nel dicembre scorso Confindustria Cisambiente ha partecipato alla decima edizione del Premio “100 Eccellenze Italiane”, un evento che celebra le realtà più rappresentative dell’Italia nei settori chiave dell’economia, cultura, scienza, istituzioni e sociale. La cerimonia si è svolta nella prestigiosa Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, sottolineando l’importanza dell’iniziativa.

Tra le aziende associate a Confindustria Cisambiente premiate, spiccano “Formula Ambiente” e “Roma Costruzioni”, riconosciute per il loro impegno e contributo nel settore ambientale. Marcello Rosetti, Direttore Generale di Formula Ambiente, e Giuseppe Rizzello, amministratore unico di Roma Costruzioni, hanno ricevuto personalmente il premio, evidenziando l’eccellenza delle loro organizzazioni.

Inoltre, Tiziana Vona, Vice Presidente di Confindustria Cisambiente con delega alla frazione organica e dirigente di Self Garden, ha ricevuto il premio “100 Eccellenze Italiane”, a testimonianza del suo impegno nel settore.

Questi riconoscimenti sottolineano l’eccellenza delle imprese italiane nel settore ambientale e l’importanza del loro contributo allo sviluppo sostenibile del Paese.