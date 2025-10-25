Un’occasione per studenti, scuole e cittadini: tra laboratori, mostre e dialoghi sul futuro della sostenibilità

Sviluppo Sostenibile Lombardia. Milano torna al centro del dibattito ambientale: dal 28 al 30 ottobre 2025, presso la piazza antistante Palazzo Lombardia (Piazza Città di Lombardia), si terrà la quinta edizione della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale, promossa da Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA), con il contributo di ARPA Lombardia e il supporto della Regione Lombardia.

Questo evento, pensato soprattutto per le scuole e gli studenti, ma aperto anche ai cittadini interessati al tema, propone un programma articolato di laboratori, mostre, incontri e workshop sulla sostenibilità ambientale, il cambiamento climatico e le nuove sfide per i territori.

Il programma e le novità dell’edizione 2025

Tra le novità previste per l’edizione 2025 spiccano due mostre fotografiche: la prima, intitolata “Terra Glacialis”, curata dal Servizio Glaciologico Lombardo, indaga il tema della trasformazione dei ghiacciai a causa del cambiamento climatico; la seconda, denominata “MiaFotoBio”, raccoglie scatti realizzati da studenti delle scuole superiori lombarde sul tema della biodiversità.

Il 28 ottobre, all’Auditorium Testori del Palazzo Lombardia, un incontro dal titolo “Vestire il cambiamento” con la stilista Marina Spadafora e una performance dell’associazione Trama Plaza sul tema moda sostenibile; un World Café, sul Belvedere Silvio Berlusconi della sede regionale, dedicato all’educazione al cambiamento e alla rete tra scuole, enti e istituzioni; il 29 ottobre la premiazione dei “Progetti di Qualità” promossi da FLA e Regione Lombardia: iniziative realizzate da studenti e scuole che hanno partecipato a un bando di educazione ambientale.

Il ruolo di ARPA Lombardia e di Lucia Lo Palo

Una voce di rilievo dell’edizione 2025 è quella di Lucia Lo Palo, Presidente di ARPA Lombardia dal 2023 (nella foto) che ha dichiarato “La partecipazione dell’Agenzia alla Fiera è una reale opportunità offerta ai giovani per scoprire cosa significhi concretamente tutelare l’ambiente”, e ha anticipato che nell’edizione 2025 “si parlerà di sfide e soluzioni innovative mettendo sempre al centro il futuro della società, ovvero i giovani che saranno chiamati a costruire un mondo più responsabile”.

ARPA Lombardia sarà presente con stand informativi e laboratori didattici nell’ambito della manifestazione: l’Agenzia ha infatti in passato utilizzato l’evento per proporre attività su aria, acqua, biodiversità e qualità ambientale, offrendo a studenti strumenti di conoscenza e strumenti di lettura dei dati ambientali.

L’iniziativa si inserisce in un momento cruciale: la transizione ecologica – sia a livello nazionale che europeo – richiede non solo politiche e fondi, ma anche una sensibilizzazione diffusa, soprattutto nelle nuove generazioni. Come annotato da Regione Lombardia nel presentare la manifestazione, «l’incontro tra scuole, istituzioni e realtà attive nel settore dell’educazione ambientale mira a consolidare la rete esistente e a generare nuove sinergie all’interno della collettività».

In sostanza, la Fiera ambisce a diventare non solo una vetrina, ma un vero e proprio laboratorio: gli studenti partecipano attivamente, non solo come spettatori ma come autori di progetti e contenuti, rafforzando la cultura della sostenibilità con azioni concrete.

Informazioni pratiche