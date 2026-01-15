EDUCAZIONE FINANZIARIA PER CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE

C’è tempo fino al 25 gennaio, per sostenere su Produzioni dal Basso le 11 campagne del Bando Impatto+2025 di Banca Etica e aiutarle a sbloccare il co-finanziamento, a fondo perduto, del 30% di Etica Sgr

Indipendenza ed educazione finanziaria per contrastare la violenza di genere. Lavoro, formazione, organizzazione di una casa e coltivazione di talenti per conquistare l’autonomia, riaffermare la dignità umana e fare da scudo a ogni sopruso e pregiudizio. Sono questi i presupposti alla base degli 11 progetti selezionati dal Bando Impatto+ 2025, “Oltre la violenza di genere, l’indipendenza economica“, promosso Banca Etica ed Etica Sgr e in crowdfunding, fino al 25 gennaio, sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Undici campagne di raccolta fondi, alla virata finale, mirate a sostenere percorsi di educazione finanziaria, formazione lavorativa e accesso al credito per donne che subiscono violenza economica. Grazie al Fondo per la Microfinanza e il Crowdfunding di Etica Sgr, i progetti che raggiungeranno il 70% dell’obiettivo riceveranno un contributo a fondo perduto potenziato al 30% (dal 25% delle edizioni precedenti) e quelli che supereranno il 100% del budget preventivato riceveranno un premio unico del 5% sull’obiettivo iniziale. Il supporto di Etica Sgr al crowdfunding avviene tramite il suo Fondo per la Microfinanza e il Crowdfunding (alimentato dai sottoscrittori dei fondi di investimento etici che scelgono di devolvere 1 euro ogni 1.000 investiti).

Tante storie, un minimo comun denominatore: collaborazione tra cittadinanza attiva, finanza etica e terzo settore

Si va dai laboratori interattivi, con proiezioni cinematografiche in collaborazione con l’Associazione Museo Nazionale del Cinema, rivolti alle donne dei centri di accoglienza di Torino, per rafforzare empowerment femminile e la capacità di progettare un futuro, alle lezioni di educazione finanziaria e digitale, con pillole di economia domestica e gestione delle soluzioni abitative, intervallate da momenti di benessere, in provincia di Bolzano, passando per l’accesso al microcredito, con il sostegno nell’avvio di attività economiche sostenibili e percorsi professionali, a Perugia. E poi ancora, dalla grande cucina professionale per diventare imprenditrici del cibo (Reggio Emilia), ai corsi di estetista e parrucchiera (Genova) per permettere di realizzare un sogno a chi ha dovuto rinunciarvi a causa della violenza subita, dai vari percorsi di sostegno psicologico, coaching e conquista dell’autostima, all’ orientamento al lavoro.

Tante storie, da Nord a Sud Italia, per altrettanti spaccati di vita, con un minimo comun denominatore: la collaborazione virtuosa tra cittadinanza attiva, terzo settore e finanza etica, attraverso un modello innovativo di crowdfunding a impatto sociale che traduce ogni donazione in opportunità concrete come borse lavoro, alloggi e corsi di formazione.

Banca Etica e l’autonomia femminile

Con il bando Impatto+ Banca Etica conferma il suo impegno verso le donne, testimoniato dai numeri: nel 2024 ha finanziato 324 imprese femminili (il 26,8% delle organizzazioni finanziate), superando la media nazionale (22,2%). I nuovi impieghi ammontano a 70 milioni di euro e, per quanto riguarda il credito alle persone, il 46,8% dei nuovi impieghi è stato concesso a donne.

Un’attenzione all’universo femminile suggellata dall’accordo firmato nel 2024 con la BEI (Banca Europea per gli Investimenti) per un finanziamento di 30 milioni di euro, di cui almeno il 30% destinato a progetti per la parità di genere e l’inclusione lavorativa (nel primo anno sono stati erogati 815 mila euro per cinque operazioni riconducibili a questo obiettivo) e rinforzato da una serie di iniziative. A partire da Monetine: percorso di formazione interna del personale bancario per riconoscere i segnali di violenza economica e intervenire, intercettando e supportando donne in difficoltà, che è poi sfociato nella collaborazione tra Fondazione Finanza Etica e Fondazione NOI di Legacoop Toscana per la realizzazione di percorsi di formazione per le persone responsabili del personale delle cooperative dedicati al tema della violenza economica e alla costruzione di sinergie tra centri antiviolenza, imprese e istituzioni regionali.

Ultimi giorni per sostenere le campagne di crowdfunding

C’è tempo fino al 25 gennaio 2026 per contribuire al crowdfunding degli 11 progetti del bando Bando Impatto+ 2025, “Oltre la violenza di genere, l’indipendenza economica“, sulla piattaforma Produzioni dal Basso.

Ecco, in dettaglio, quali sono:

-Progetto LISA – Libere e Indipendenti Senza violenzA (Associazione NINA APS, Belluno) – un percorso innovativo per rompere il ciclo della violenza economica, sostenendo le donne nel recupero di fiducia, consapevolezza e capacità di scelta. L’iniziativa offre a 10 donne vittime di violenza un accompagnamento personalizzato basato su orientamento al lavoro, supporto alla ricostruzione dell’autostima e strumenti concreti per riattivare l’indipendenza economica dopo anni di isolamento e fragilità socio-lavorativa. L’obiettivo è permettere alle partecipanti di costruire basi solide per il proprio futuro, attraverso percorsi di empowerment e reinserimento professionale.