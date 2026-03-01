Carne artificiale. Dalla corsa all’oro verde della carne “plant-based” alla fase di maturità

Dopo il boom del 2019, il raffreddamento delle vendite e il nodo dei prezzi. Cosa dice la stampa internazionale e quali spazi restano per Italia ed Europa

Nel 2019 la carne vegetale sembrava destinata a cambiare per sempre il sistema alimentare. IPO miliardarie, catene globali del fast food che lanciavano burger plant-based su scala nazionale, investimenti record nel foodtech. Poi, dal 2022 in avanti, il rallentamento: vendite in flessione negli Stati Uniti, chiusura di alcune linee di prodotto, revisioni al ribasso delle aspettative di crescita.

Eppure il mercato non è scomparso. Si è trasformato.

Il boom e il raffreddamento

Il punto di svolta fu la quotazione di Beyond Meat e l’espansione di Impossible Foods, accompagnata dal lancio di burger vegetali da parte di McDonald’s e Burger King. Il comparto sembrava sostenuto da tre driver: attenzione climatica, salute e curiosità del consumatore.

Secondo analisi riportate da The Wall Street Journal e Bloomberg, tra il 2022 e il 2024 il settore ha però registrato un calo delle vendite retail negli Stati Uniti. I motivi principali individuati dalla stampa economica americana sono stati:

Prezzi elevati rispetto alla carne tradizionale

rispetto alla carne tradizionale Critiche sugli alimenti ultra-processati

Inflazione alimentare , che ha spinto i consumatori verso scelte più economiche

, che ha spinto i consumatori verso scelte più economiche Rallentamento dell’effetto “novità”

Anche il Financial Times ha sottolineato come l’euforia iniziale fosse legata alla narrativa dirompente “salveremo il pianeta con un burger” che poi si è scontrata con la realtà dei margini, dei costi delle proteine vegetali e della distribuzione.

Perché la carne artificiale resta costosa

La stampa internazionale individua diversi fattori strutturali:

Economia di scala non ancora pienamente raggiunta

Gli impianti di produzione delle proteine isolate (pisello, soia, micoproteine) richiedono investimenti eleva

Catene di fornitura specializzate

Gli ingredienti chiave – oli, additivi funzionali, aromi – hanno costi superiori rispetto alle filiere consolidate della carne.

Distribuzione e marketing premium

Molti prodotti sono stati posizionati come innovazione “high-tech”, con pricing superiore.

Secondo analisti citati da Reuters, il settore sta entrando in una fase di consolidamento: meno hype, più attenzione ai costi industriali e alla formulazione nutrizionale.

Il tema degli ultra-processati

Una parte della critica si è concentrata sul fatto che molti prodotti plant-based rientrino nella categoria degli “ultra-processed foods”.

The Guardian ha riportato il dibattito tra nutrizionisti: alcuni sostengono che sostituire carne rossa con alternative vegetali riduca l’impatto ambientale, altri mettono in guardia sulla lista ingredienti complessa. Questo ha spostato l’attenzione verso prodotti con etichetta più corta, ingredienti riconoscibili e filiere locali

Non è un declino, ma una trasformazione

Nonostante il rallentamento americano, la stampa europea offre una lettura più sfumata.

Le Monde ha evidenziato come il mercato europeo resti in crescita, seppur con tassi meno esplosivi rispetto al 2019-2021. El País ha osservato che la domanda si sta spostando da prodotti “imitazione carne” verso proteine vegetali meno processate (legumi pronti, tofu, tempeh).

Secondo il Good Food Institute, l’Europa è oggi uno dei mercati più dinamici per investimenti in proteine alternative, incluse fermentazione e carne coltivata.

Opportunità in Italia

In Italia il contesto è peculiare. Forte tradizione gastronomica e culturale legata alla carne, crescente attenzione a dieta mediterranea e sostenibilità ed espansione della GDO nel segmento plant-based

La stampa economica italiana, come Il Sole 24 Ore, ha sottolineato che il mercato italiano cresce più lentamente rispetto al Nord Europa, ma presenta spazi interessanti in private label della grande distribuzione, prodotti a base di legumi italiani e innovazioni legate a filiere corte e sostenibilità certificata

Anche il Corriere della Sera ha evidenziato come il consumatore italiano sia meno attratto dall’imitazione perfetta del burger americano e più sensibile a prodotti vegetali coerenti con la tradizione culinaria.

Il quadro europeo

In Europa il tema si intreccia con politiche climatiche e riduzione emissioni agricole, strategie Farm to Fork e investimenti in foodtech e proteine alternative

Paesi come Germania e Paesi Bassi mostrano una penetrazione superiore alla media UE. L’innovazione si sta spostando verso fermentazione di precisione e nuove texture meno processate. Comunque resta determinante la riduzione dei costi industriali.

Le prospettive future

Gli analisti internazionali convergono su alcuni punti: la crescita sarà più lenta rispetto al boom iniziale, i prezzi tenderanno a scendere con maggiore scala produttiva, i prodotti dovranno migliorare su profilo nutrizionale e semplicità ingredienti. Il mercato si segmenterà: burger high-tech da una parte, soluzioni più naturali dall’altra.

Il settore non sta collassando, ma sta uscendo dalla fase speculativa per entrare in una fase industriale più realistica.