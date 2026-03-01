Fonti fossili. Otto ex ministri dell’energia britannici chiedono una svolta

Un appello trasversale: la politica attuale mette a rischio la sicurezza energetica senza ridurre significativamente le emissioni globali

Un gruppo trasversale di otto ex ministri dell’Energia del Regno Unito ha lanciato un appello pubblico per un radicale cambio di rotta nella politica energetica nazionale, chiedendo un U-turn (inversione di marcia) sulla strategia attuale di sostegno a petrolio e gas. Secondo la dichiarazione congiunta, riportata dai principali media internazionali, l’attuale approccio minaccia la sicurezza energetica britannica e al tempo stesso ha un impatto irrelevante sulla riduzione delle emissioni globali, dal momento che la produzione UK rappresenta una piccola frazione di quella mondiale.

La posizione del gruppo, che include figure di formazione politica diversa (tory, laburista e liberal-democratici), è fortemente critica verso le politiche del governo in carica, ritenute contraddittorie e non allineate agli obiettivi climatici dichiarati.

Il contesto dell’appello

Gli ex ministri affermano che l’attuale politica energetica del Regno Unito che continua a concedere permessi per nuove trivellazioni offshore e a promuovere investimenti nell’estrazione di combustibili fossili non risolve realmente i problemi di sicurezza dell’approvvigionamento, né contribuisce in misura significativa alla riduzione delle emissioni di carbonio su scala globale.

La strategia britannica, come sottolineato dagli ex ministri, rischia invece di:

Fare leva sul petrolio e sul gas offshore , asset storici dell’economia UK, senza garantire una transizione ordinata verso sistemi energetici più sostenibili;

, asset storici dell’economia UK, senza garantire una transizione ordinata verso sistemi energetici più sostenibili; Distogliere risorse e investimenti dalle rinnovabili e dalle tecnologie a basse emissioni;

e dalle tecnologie a basse emissioni; Creare un’incertezza normativa che scoraggia le imprese a investire in clean tech e soluzioni a emissioni zero.

La denuncia è sostenuta da dati elaborati da istituti di ricerca indipendenti, secondo cui, negli ultimi anni, un aumento della produzione di petrolio e gas nel Mare del Nord non ha comportato alcuna riduzione significativa delle importazioni di energia né ha prodotto un impatto misurabile sulle emissioni globali.

Analisi e reazioni differenti

Il Financial Times ha evidenziato l’eccezionalità della protesta bipartisan: in un settore tipicamente incanalato da linee di partito, il fatto che ex ministri di diverse formazioni politiche parlino con una sola voce indica una seria preoccupazione circa l’attuale direzione delle politiche energetiche del governo. Il FT ha sottolineato come il Regno Unito stia investendo in esplorazioni e trivellazioni nel Mare del Nord nonostante gli obiettivi di decarbonizzazione, creando un potenziale scollamento tra obiettivi dichiarati e azioni concrete.

The Guardian ha posto l’accento sull’urgenza climatica, ricordando che l’energia fossile rimane la principale fonte di emissioni globali e che incrementare la produzione di petrolio e gas a livello nazionale non riduce la dipendenza globale da questi combustibili. Inoltre, il quotidiano ha sottolineato le critiche degli ex ministri secondo cui «il vantaggio economico di aumentare la produzione fossile è sovrastimato e rischia di ritardare la transizione energetica».

Sulla stampa americana, media come Reuters e Bloomberg hanno ripreso l’appello sottolineando la doppia pressione su Londra: da una parte le esigenze di sicurezza energetica post-Brexit e post-pandemia, dall’altra la crescente importanza di allineare le politiche nazionali agli obiettivi climatici globali. Queste agenzie hanno evidenziato come l’appello degli ex ministri rientri in una tendenza più ampia di scetticismo internazionale sulle strategie fossili adottate da economie avanzate.

Il nodo della sicurezza energetica

Gli ex ministri contestano l’idea che l’aumento della produzione fossile sia un rimedio efficace alle incertezze dell’approvvigionamento. Nell’appello si legge che l’incremento della produzione petrolifera offshore nel Regno Unito rappresenta solo una piccola quota della domanda globale di energia, quindi non altera in modo sostanziale l’equilibrio dei mercati energetici, La crescita della produzione di gas non garantisce indipendenza dai mercati globali, dato che le infrastrutture e le dinamiche di prezzo sono fortemente integrate a livello internazionale.

Rafforzare le rinnovabili e l’efficienza energetica porterebbe benefici più duraturi alla sicurezza energetica interna. Questa argomentazione è stata ripresa anche da esperti economici europei, come riportato da Le Monde e El País, che hanno osservato come l’accelerazione delle energie rinnovabili possa ridurre la dipendenza dalle fluttuazioni geopolitiche associate ai combustibili fossili.

Sul lungo periodo, il confronto tra approccio fossile e politiche di decarbonizzazione continuerà a influenzare non solo la politica energetica britannica, ma anche le dinamiche europee e globali nel settore dell’energia. La crescente attenzione dei media internazionali a questa tematica indica che la questione potrebbe diventare centrale nelle future strategie di investimenti e nelle scelte normative dei paesi avanzati.