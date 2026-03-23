Dalla guerra del petrolio alla guerra dell’acqua: perché lo scenario sta cambiando

Gli impianti di desalinizzazione arabi diventano bersagli strategici: rischio immediato per milioni di persone

Quello che stiamo descrivendo non è un’ipotesi teorica: è uno degli scenari più discussi in queste ore da analisti e stampa internazionale. Il conflitto con l’Iran sta entrando in una fase nuova, dove l’acqua, non il petrolio, può diventare la vera leva strategica.

Secondo più fonti, Teheran ha esplicitamente minacciato di colpire impianti di desalinizzazione e infrastrutture idriche nel Golfo in caso di attacchi contro il proprio sistema energetico.

Perché l’acqua è più vulnerabile del petrolio

Nel Golfo Persico esiste una realtà poco intuitiva ma decisiva: Paesi come Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirati e Arabia Saudita non hanno acqua dolce sufficiente, dipendono quasi totalmente dalla desalinizzazione dell’acqua marina

Alcuni dati chiave:

fino al 90% dell’acqua potabile in Kuwait deriva da desalinizzazione

in Kuwait deriva da desalinizzazione fino al 99% in Qatar e Bahrain

oltre 100 milioni di persone dipendono direttamente da questi impianti

A differenza del petrolio non esistono vere alternative rapide: le riserve di acqua sono limitate (spesso solo pochi giorni).

Perché gli impianti sono bersagli “perfetti”

Gli impianti di desalinizzazione hanno tre caratteristiche che li rendono vulnerabili:

Sono concentrati e costieri, facilmente raggiungibili da missili e droni Sono difficili da proteggere completamente, si tratta di grandi strutture industriali esposte Sono essenziali per la vita quotidiana, colpirli significa colpire direttamente i civili

Non a caso, alcuni attacchi o danni sono già stati segnalati in Bahrain a causa di droni iraniani e pare anche si siano verificati al contrario attacchi a impianti in Iran (Qeshm).

Lo scenario peggiore: crisi idrica immediata

Gli analisti sono molto chiari: se un grande impianto viene distrutto, città intere possono restare senza acqua in pochi giorni. Ospedali e infrastrutture si fermerebbero in uno scenario di collasso sociale rapido. Per non parlare delle implicazioni nel settore agricolo.

Perché l’Iran potrebbe scegliere questa strategia

Dal punto di vista militare, colpire l’acqua è una forma di guerra asimmetrica visto che l’Iran non può competere frontalmente con USA e alleati, può solo colpire punti deboli critici: è un modo per aumentare la pressione globale e costringere a una de-escalation.

Se gli impianti vengono colpiti su larga scala, le conseguenze non sono solo tecniche ma politiche con instabilità interna nei Paesi del Golfo, coinvolgimento diretto delle monarchie ed escalation regionale quasi inevitabile così come una pressione internazionale e il rischio di allargamento del conflitto

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