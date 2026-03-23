Slovenia, elezioni al fotofinish: Golob vince, ma Janša è quasi pari, ora la partita si gioca sulle coalizioni

Con meno di un punto percentuale di distanza, il Paese entra in una fase negoziale delicata: stabilità a rischio o nuova convergenza?

Le elezioni parlamentari slovene hanno prodotto il risultato più temuto dagli osservatori: un equilibrio quasi perfetto tra i due blocchi principali. Il Robert Golob, leader del Movimento per la Libertà (GS), si ferma al 28,6%, seguito a brevissima distanza dal rivale storico, l’ex premier Janez Janša e il suo partito conservatore SDS al 28%.

Una distanza inferiore all’1% che rende inevitabile una fase di negoziazioni complesse, in un sistema proporzionale dove nessuna forza può governare da sola.

Un Paese diviso in due blocchi

Il risultato elettorale riflette una polarizzazione ormai strutturale, da un lato, Golob rappresenta un’area liberale, europeista e riformista, dall’altro, Janša guida un blocco conservatore, sovranista e più vicino alle posizioni dell’Europa centrale (Ungheria, Polonia). Non è solo una competizione politica, ma una scelta di direzione strategica per il Paese.

Il nodo decisivo: i partiti minori

Come spesso accade nei sistemi proporzionali, il vero potere si sposta sui partiti di medie e piccole dimensioni. Per governare servirà una coalizione di almeno 3 partiti e un accordo programmatico su temi chiave (economia, energia, UE). Gli scenari dipendono dai partiti di centro-sinistra (più vicini a Golob) e dalle formazioni centriste o pragmatiche (potenziali “kingmaker”)

Gli scenari possibili

Coalizione guidata da Golob (scenario più probabile)

Golob, pur di poco avanti, parte con un vantaggio politico dato da maggiore accettabilità internazionale e maggiore facilità di dialogo con forze centriste. Tuttavia la coalizione rischia di essere eterogenea e fragile con possibili tensioni su riforme economiche e politiche sociali

Tentativo di ritorno di Janša

Janša potrebbe cercare di costruire una maggioranza alternativa puntando su partiti conservatori e nazionalisti e sfruttando eventuali divisioni nel campo liberale. Ma resta una figura fortemente polarizzante e molti partiti potrebbero rifiutare alleanze dirette

Stallo e governo tecnico o nuove elezioni

Se i negoziati fallissero si andrebbe a un possibile governo di minoranza oppure ritorno alle urne. È uno scenario meno probabile, ma non da escludere, vista la frammentazione.

Come viene letta la situazione in Europa

La stampa europea tende a interpretare il voto sloveno come un esempio di polarizzazione crescente nei Paesi UE medio-piccoli e comunque un test sulla tenuta del modello liberale rispetto a quello conservatore. Molti commentatori sottolineano che il mtema non è stabilire chi ha vinto, ma chi riuscirà a governare stabilmente.

Il confronto Golob – Janša

La differenza tra i due leader è cruciale: Golob ha un profilo più tecnico, manageriale, filo-UE, mentre Janša, pur essendo un leader politico esperto, ha posizioni controverse, con posizioni più dure. Questo incide direttamente sulla credibilità internazionale del futuro governo.