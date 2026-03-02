Energia, territori e infrastrutture: il Gruppo Enercom a KEY – The Energy Transition Expo  2026

Un programma di incontri per raccontare il futuro (e il presente) della transizione energetica

Il Gruppo Enercom torna quest’anno a KEY – The Energy Transition Expo 2026, in programma da mercoledì 4 a venerdì 6 marzo a Rimini Fiera, con uno spazio espositivo e un palinsesto di incontri che mettono al centro reti evolute, integrazione delle rinnovabili, innovazione tecnologica e responsabilità territoriale.

La partecipazione a KEY si colloca in un percorso che negli ultimi anni ha visto il Gruppo rafforzare la sua identità di operatore energetico integrato. Un’evoluzione che non riguarda un singolo ambito, ma l’intera filiera dell’energia: dalla crescita della capacità produttiva da fonti rinnovabili (idroelettrico e fotovoltaico) all’innovazione applicata alle cabine del gas naturale per investire in efficientamento e riduzione degli impatti; dall’offerta di servizi dedicati a cittadini e imprese per la gestione intelligente dei consumi, fino all’adozione di standard internazionali di sostenibilità, come la certificazione LEED Gold della sede operativa di Cremosano.

Un percorso che intreccia investimenti infrastrutturali, innovazione tecnologica e radicamento locale, e che trova in KEY un luogo di confronto con imprese, istituzioni e operatori, dentro uno scenario in cui la transizione energetica assume sempre più i tratti di una trasformazione strutturale.

All’interno dello stand del Gruppo, il ciclo di incontri “Venti minuti con…” accompagnerà visitatori e stakeholder lungo questo filo narrativo. Ogni appuntamento metterà in relazione esperienza operativa e prospettiva strategica: edifici che producono energia come espressione di una cultura industriale sostenibile ed evoluta; cabine Re.Mi. che integrano il recupero energetico e si aprono alle applicazioni dell’idrogeno; modelli di fotovoltaico industriale capaci di sostenere la competitività delle imprese; soluzioni di accumulo e tecnologie per il controllo delle emissioni; strumenti digitali e intelligenza artificiale applicati ai servizi fino a progetti territoriali come il bambuseto di Rovato, esempio concreto di integrazione tra mitigazione ambientale e sviluppo locale.

“La transizione energetica non si esaurisce nell’incremento della produzione rinnovabile, ma riguarda la qualità e la resilienza delle infrastrutture e richiede un cambiamento culturale diffuso e condiviso. Per un operatore energetico significa assumersi una responsabilità che è insieme tecnica e strategica: investire in infrastrutture affidabili, accompagnare i cittadini e le imprese nei percorsi di efficientamento e garantire continuità e sicurezza nell’erogazione dell’energia– dichiara Cristina Crotti, Presidente del Gruppo Enercom –È su questa visione industriale, fondata su competenze, investimenti e radicamento territoriale, che il Gruppo Enercom sta costruendo il suo futuro (e il suo presente).”

