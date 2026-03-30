Guerra in Iran, rincari anche sulle tariffe telefoniche sia fisso che mobile. Aumenti fino a 48 euro all’anno

Non solo carburanti ed energia: anche le tariffe telefoniche sono oggetto di aumenti a causa della crisi in Medio Oriente. Nei giorni scorsi, i principali operatori hanno iniziato a informare i clienti italiani dei rincari, che per alcune offerte possono arrivare fino a 48 euro in più all’anno per utenza.

Aumenti sia nella telefonia fissa che mobile

A segnalarlo è il Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.), che ha condotto un’analisi approfondita sul tema. Gli aumenti riguardano sia la telefonia fissa sia quella mobile e interessano diversi piani dei principali gestori attivi in Italia.

Tim, Vodafone, WinTre, gli aumenti sulle linee fisse e mobile

Tra gli esempi citati dal Crc, Vodafone ha comunicato sul proprio sito che dal 30 aprile alcune offerte ricaricabili di rete mobile subiranno un aumento mensile compreso tra 0,95 e 3,99 euro. Analogamente, Fastweb ha annunciato che da aprile diverse offerte di rete fissa e mobile vedranno rincari tra 1 e 3 euro al mese.

Anche WindTre applicherà rincari: dal 16 maggio alcune offerte di rete mobile aumenteranno di 2 euro al mese (con un contestuale aumento dei Giga), mentre dal 1° giugno 2026 il costo di alcune offerte di rete fissa crescerà di 2 euro al mese. Infine, Tim modificherà al rialzo le tariffe di una moltitudine di offerte, conferma il C.r.c.

Gli aumenti riflettono tensioni sui mercati e costi crescenti, e impattano direttamente sul bilancio annuale delle famiglie italiane.

Tim ha annunciato un aumento dei prezzi su diverse offerte per i propri clienti. Dal 1° aprile, alcune promozioni mobili per clienti ricaricabili subiranno un incremento di 2 euro al mese, mentre per altre offerte di rete mobile lo stesso aumento scatterà a partire dal 18 maggio.

Per quanto riguarda la linea fissa, dal 1° maggio il costo mensile di alcune offerte aumenterà di 2,99 euro. Infine, tra il 26 aprile e il 1° maggio, saranno interessate dagli aumenti anche alcune offerte della gamma TimVision, con rincari compresi tra 12 e 48 euro all’anno.