Guerra in Iran, rincari anche sulle tariffe telefoniche sia fisso che mobile. Aumenti fino a 48 euro all’anno

-
By
Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi
By
Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi
By
Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi
By
Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi

Non solo carburanti ed energia: anche le tariffe telefoniche sono oggetto di aumenti a causa della crisi in Medio Oriente. Nei giorni scorsi, i principali operatori hanno iniziato a informare i clienti italiani dei rincari, che per alcune offerte possono arrivare fino a 48 euro in più all’anno per utenza.

Aumenti sia nella telefonia fissa che mobile

A segnalarlo è il Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.), che ha condotto un’analisi approfondita sul tema. Gli aumenti riguardano sia la telefonia fissa sia quella mobile e interessano diversi piani dei principali gestori attivi in Italia.

Tim, Vodafone, WinTre, gli aumenti sulle linee fisse e mobile

Tra gli esempi citati dal Crc, Vodafone ha comunicato sul proprio sito che dal 30 aprile alcune offerte ricaricabili di rete mobile subiranno un aumento mensile compreso tra 0,95 e 3,99 euro. Analogamente, Fastweb ha annunciato che da aprile diverse offerte di rete fissa e mobile vedranno rincari tra 1 e 3 euro al mese.

🔥 DA NON PERDERE ▷  Tim e FiberCop, l’Antitrust approva l’Msa con la riduzione dell’esclusiva. Le nuove condizioni dell'accordo

Anche WindTre applicherà rincari: dal 16 maggio alcune offerte di rete mobile aumenteranno di 2 euro al mese (con un contestuale aumento dei Giga), mentre dal 1° giugno 2026 il costo di alcune offerte di rete fissa crescerà di 2 euro al mese. Infine, Tim modificherà al rialzo le tariffe di una moltitudine di offerte, conferma il C.r.c.

Gli aumenti riflettono tensioni sui mercati e costi crescenti, e impattano direttamente sul bilancio annuale delle famiglie italiane.

Tim ha annunciato un aumento dei prezzi su diverse offerte per i propri clienti. Dal 1° aprile, alcune promozioni mobili per clienti ricaricabili subiranno un incremento di 2 euro al mese, mentre per altre offerte di rete mobile lo stesso aumento scatterà a partire dal 18 maggio.

Per quanto riguarda la linea fissa, dal 1° maggio il costo mensile di alcune offerte aumenterà di 2,99 euro. Infine, tra il 26 aprile e il 1° maggio, saranno interessate dagli aumenti anche alcune offerte della gamma TimVision, con rincari compresi tra 12 e 48 euro all’anno.

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
LinkedIn
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

Authors (2)

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

Primary Author
giornalista dr.
Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia…
LinkedIn
Carolina Bergamaschi Avatar

Carolina Bergamaschi

Caporedattrice Redazione LMF La Mia Finanza PhD, MBA, CPA, MD