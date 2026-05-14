Trump a Pechino: il vertice con Xi diventa una prova generale del nuovo equilibrio globale

Attorno al summit tra Stati Uniti e Cina non c’è soltanto la diplomazia. A Pechino arriva una delegazione senza precedenti di big tech, finanza e industria americana. Sul tavolo commercio, IA, Taiwan, semiconduttori e terre rare

Donald Trump è arrivato a Pechino accompagnato non solo dai vertici politici della sua amministrazione, ma anche da una vera e propria rappresentanza del capitalismo americano. Accanto al presidente statunitense siedono infatti alcuni dei nomi più potenti della finanza globale e della Silicon Valley: Elon Musk, Tim Cook, i vertici di Goldman Sachs, Visa, Mastercard, BlackRock, Boeing e altri grandi gruppi strategici americani. Un’immagine che racconta meglio di qualsiasi comunicato ufficiale la natura reale del summit con Xi Jinping: non solo geopolitica, ma soprattutto potere economico.

Trump, fedele al proprio stile negoziale, ha descritto l’incontro parlando di “un grande, caloroso abbraccio” tra Washington e Pechino. Dietro la retorica ottimistica, però, si muove una trattativa estremamente delicata che coinvolge dazi, semiconduttori, intelligenza artificiale, approvvigionamento di terre rare, Taiwan e persino il dossier Iran.

La composizione della delegazione americana è già di per sé un messaggio politico. Con Trump sono volati a Pechino il segretario di Stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth, il segretario al Tesoro Scott Bessent e il rappresentante commerciale Jamieson Greer. Ma soprattutto ci sono i grandi Ceo americani, a conferma del fatto che la Casa Bianca considera ormai il rapporto tra imprese e politica estera parte integrante della competizione strategica con la Cina.

Per molte aziende presenti il summit rappresenta un’occasione cruciale. Tesla punta a rafforzare la propria presenza nel mercato cinese e a ottenere ulteriori autorizzazioni per le tecnologie di guida autonoma. Apple continua invece a dipendere fortemente dalla filiera produttiva cinese, nonostante gli sforzi di diversificazione verso India e Vietnam. Boeing guarda con interesse alla possibilità di riaprire grandi commesse per aerei e manutenzione, dopo anni di tensioni commerciali e restrizioni reciproche.

Anche Wall Street osserva il summit con attenzione

Goldman Sachs, BlackRock, Citigroup, Visa e Mastercard vedono nella possibile distensione tra le due superpotenze un’opportunità per espandere ulteriormente la propria presenza nel mercato finanziario cinese. Un mercato enorme ma ancora fortemente regolato e spesso difficile da penetrare per gli operatori occidentali.

Sul tavolo c’è soprattutto la questione tecnologica. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina si è ormai trasformata in una competizione per il controllo delle infrastrutture strategiche del XXI secolo: semiconduttori avanzati, intelligenza artificiale, cloud, batterie, terre rare e supply chain tecnologiche. La Cina chiede un allentamento delle restrizioni americane sull’export di chip e tecnologie avanzate; Washington vuole invece maggior accesso al mercato cinese e maggiori garanzie sulle forniture di materiali critici.

La presenza di Musk ha un valore simbolico particolare. Il fondatore di Tesla rappresenta oggi una figura quasi “ibrida” tra industria americana e mercato cinese. Tesla produce una quota enorme delle proprie auto a Shanghai e la Cina resta fondamentale per il business dell’azienda. Non è un caso che Pechino continui a considerarlo uno degli interlocutori occidentali più ascoltati. Qualcuno osserva ironicamente che Musk sia ormai uno dei pochi uomini capaci di parlare contemporaneamente con Washington, Wall Street e il Partito Comunista Cinese senza perdere accesso a nessuno dei tre.

Il nuovo equilibrio mondiale

Il summit arriva inoltre in un momento geopolitico estremamente fragile. Xi Jinping ha avvertito apertamente che una cattiva gestione della questione Taiwan potrebbe portare a un conflitto diretto tra le due potenze. Sullo sfondo restano anche la guerra in Medio Oriente, il ruolo dell’Iran e il controllo delle rotte energetiche globali.

Dietro l’apparente cordialità delle immagini ufficiali si intravede quindi una realtà molto più complessa: Stati Uniti e Cina restano rivali sistemici, ma al tempo stesso economicamente troppo interdipendenti per permettersi una vera rottura. Ed è probabilmente questo il vero significato della delegazione voluta da Trump: mostrare che nel nuovo equilibrio mondiale il confine tra diplomazia e business è ormai sempre più sottile.