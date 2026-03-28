MPS–Mediobanca: Lovaglio e la stampa finanziaria europea

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Da Reuters al Financial Times fino al WSJ: il rischio non è solo di governance, ma di sviluppo industriale

Le valutazioni riportate da Reuters secondo cui l’allontanamento di Luigi Lovaglio aumenta il rischio di non raggiungere sinergie ambiziose trovano un riscontro abbastanza coerente nella stampa finanziaria internazionale, anche se con sfumature diverse.

Reuters: rischio di execution sulla strategia

Il punto di Reuters è chiaro e si basa su un dato concreto: Lovaglio è stato l’architetto del piano MPS–Mediobanca e la sua uscita avverrebbe nel momento più delicato (integrazione)

l rischio principale è la perdita di continuità e la difficoltà nel realizzare le sinergie previste. Questo è coerente con quanto emerge dalle sue stesse dichiarazioni: il piano è “molto difficile da cambiare”, ma dipende dalla governance

Financial Times: più scetticismo sulla sostenibilità del progetto

Il Financial Times tende a spostare il focus: le sinergie sono considerate ambiziose già in origine, inoltre il progetto nasce in un contesto di forti tensioni tra soci. La lettura implicita sembrerebbe supporre che non sia solo un problema di uscita di Lovaglio, ma di fragilità strutturale dell’operazione

In altre parole, con Lovaglio il piano, pur ambizioso si pone obiettivi coerenti, m senza Lovaglio il rischio è che il piano venga ridimensionato.

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Wall Street Journal: crisi di governance prima ancora che industriale

Il The Wall Street Journal è più netto e parla apertamente di “governance clash” perché il CdA ha tolto i poteri al CEO nel pieno della partita strategica. Il problema principale è la frattura interna che rende difficile qualsiasi esecuzione industriale. Non è solo il tema di “chi guida”, ma se esiste ancora una linea condivisa.

Stampa finanziaria internazionale (Reuters + GlobalCapital): il rischio di discontinuità

Altri commenti convergono su un punto chiave: Lovaglio ha guidato il turnaround di MPS e ha spinto l’acquisizione di Mediobanca, ma ha perso il supporto del board e di parte degli azionisti

Questo crea un rischio tipico nei processi di M&A bancari: il piano nasce con un management, ma viene eseguito da un altro. E questo aumenta il rischio di ritardi, revisione delle sinergie, cambiamento degli obiettivi.

Il punto tecnico: perché le sinergie sono definite “ambiziose”

Le sinergie MPS–Mediobanca si basano su integrazione tra retail banking e investment banking e sfruttamento del wealth management, oltre alla valorizzazione della partecipazione in Generali.

Ma sono difficili perché i modelli di business sono oggi diversi, con culture aziendali diverse cui si aggiunge una forte complessità operativa. Senza leadership forte, il progetto diventa più difficile da realizzare, non impossibile, ma meno probabile.

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Dove converge la stampa europea

FonteLettura principale
Reutersrischio execution senza Lovaglio
Financial Timessinergie già ambiziose, rischio ridimensionamento
WSJcrisi di governance = rischio sistemico
Analisti varidiscontinuità manageriale critica

Tutti concordano sul fatto che il rischio aumenta, ma per motivi diversi

Il vero nodo: strategia o potere?

La stampa internazionale coglie un punto fondamentale: il problema non è solo industriale, è un conflitto tra strategia (Lovaglio) e assetti di potere (azionisti e board). E quando prevale il secondo elemento la strategia tende a essere modificata.

Non è tanto “senza Lovaglio il piano fallisce”, ma senza una governance stabile, anche un buon piano diventa difficile da eseguire

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
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