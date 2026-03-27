Pietro Polidori racconta i grandi palchi internazionali

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Dalla TV con Domingo e Carreras alle conferenze internazionali a Dubai, passando per il glamour di Andrea Bocelli e la FIFA a New York

Ha presentato e moderato protagonisti del calibro di Placido Domingo, José Carreras, il Premio Oscar Will Smith e Andrea Bocelli. Numerosi anche i suoi momenti sul palco accanto a celebrità dello star system globale come Sting, Arnold Schwarzenegger, Mike Tyson, Seal, Nicole Scherzinger, Jason Derulo, Flavio Briatore, oltre a reali, imprenditori e leader di diversi settori – dall’economia al jet set.

Originario dell’Alto Adige (Bressanone), Pietro Polidori – oggi tra i volti emergenti della conduzione italiana a livello internazionale – si laurea in architettura prima di scegliere definitivamente il mondo della comunicazione dal vivo. Il suo percorso professionale abbraccia ambiti che spaziano dall’economia e finanza all’intelligenza artificiale, dalla sostenibilità alla mobilità elettrica, fino all’intrattenimento e agli eventi di lifestyle. Parla cinque lingue (italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo) e ha maturato esperienze in oltre 20 Paesi, con centinaia di eventi condotti.

Le sfide internazionali rappresentano da sempre il suo terreno ideale: tra queste, la conduzione di un format televisivo a Budapest trasmesso in cinque Paesi europei, accanto a nomi come Domingo e Carreras, e un prestigioso gala per la FIFA nel cuore di Wall Street, a New York.

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Approccio rigoroso e capacità di adattamento sono alla base del suo lavoro:

“Il vero obiettivo? Coinvolgere il pubblico e aiutarlo a comprendere. Che si tratti di temi semplici o complessi, la chiave è sempre la stessa: rendere tutto chiaro, accessibile e coinvolgente. Questo avviene attraverso due elementi fondamentali: una comunicazione precisa e ben costruita, e una profonda comprensione delle dinamiche umane. Saper leggere il pubblico, coglierne le reazioni e adattarsi in tempo reale è una competenza invisibile, ma decisiva”.

La comunicazione, per Polidori, è un percorso iniziato molto presto: i primi passi tra sfilate e passerelle nella sua terra natale, fino al salto verso contesti sempre più strutturati e internazionali, da Vienna a Las Vegas. Nessuna improvvisazione, ma metodo e preparazione:

“Già durante gli studi in architettura avevo capito che parlare davanti a un pubblico mi veniva naturale. Il vero inizio? Nel 2004, quasi per caso. Dopo una performance a un concorso, mi proposero di condurre le preselezioni di Miss Südtirol. Accettai subito. E da quel momento è stato chiaro: quella era la mia strada”.

Guardando al futuro, la direzione è ben definita:

“Voglio continuare a crescere alzando il livello degli eventi in cui sono coinvolto. Non si tratta solo di quantità, ma soprattutto di qualità: contesti istituzionali, scenari internazionali di alto profilo. Un G7, un World Economic Forum… sarebbero sfide stimolanti. L’obiettivo è diventare uno dei presenter più richiesti in Europa, distinguendomi per il valore e il prestigio degli eventi che conduco”.

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Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
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