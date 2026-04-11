Costi dell’energia in Italia: settimana volatile e prezzi elevati per via del gas. Ma scopriamo il calcolo del PUN

Oscillazioni giornaliere, ma trend strutturale in salita sotto la spinta geopolitica

Negli ultimi giorni il mercato energetico italiano ha mostrato una forte volatilità, con prezzi che oscillano ma restano su livelli elevati rispetto agli standard recenti. Il riferimento principale è il PUN (Prezzo Unico Nazionale), che rappresenta il costo all’ingrosso dell’energia elettrica.

Grafico sintetico (ultima settimana disponibile)

Ecco una rappresentazione semplificata dell’andamento recente (€/kWh):

02/04 ████████████████████ 0,289

03/04 ██████████████████ 0,258

04/04 █████████████████ 0,247

05/04 ████████████████ 0,232

06/04 █████████████████ 0,241

07/04 ███████████████████ 0,264

08/04 ███████████████████ 0,264

Media settimanale: circa 0,256 €/kWh

Escursione: da 0,232 a 0,289 €/kWh (alta volatilità ~25%)

Come si calcola il PUN (Prezzo Unico Nazionale)

Il meccanismo che determina il prezzo dell’elettricità in Italia

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia. Non è fissato dall’alto, ma nasce ogni giorno dal funzionamento del mercato elettrico, gestito dal Gestore dei Mercati Energetici.

Il PUN si forma attraverso un’asta giornaliera (Mercato del Giorno Prima, MGP).

i produttori (centrali elettriche) offrono energia indicando quantità e prezzo

gli operatori (fornitori, trader) presentano la domanda

il sistema abbina domanda e offerta partendo dai prezzi più bassi

Spesso si tratta di centrali a gas. Ecco perché il gas influenza fortemente il PUN.

Come si arriva al PUN nazionale

In Italia il mercato è diviso in zone geografiche (Nord, Sud, Sicilia, ecc.). Si calcola il prezzo per ogni zona, si tiene conto dei flussi di energia tra zone, si fa una media ponderata sui volumi scambiati. Risultato: il Prezzo Unico Nazionale (PUN). Il prezzo varia continuamente perché dipende da molti fattori: domanda di energia (stagione, meteo, orari) costo delle materie prime (gas, carbone), disponibilità di rinnovabili (sole, vento), situazione geopolitica

Tre elementi spiegano l’andamento.

Effetto energia globale

Le tensioni internazionali (in particolare Medio Oriente) stanno spingendo al rialzo gas e petrolio, con impatto diretto sui prezzi elettrici.

Volatilità strutturale

Il mercato mostra continui saliscendi: es. 3 giorni in rialzo, 3 in ribasso, segno di un sistema instabile e reattivo agli shock

Livelli comunque elevati

Anche nei giorni “più bassi”, i prezzi restano sopra 0,23 €/kWh, molto più alti rispetto alla media storica pre-crisi.

I commenti della stampa italiana

Il Sole 24 Ore

Sottolinea che siamo entrati in una nuova fase di “prezzi energetici sensibili agli shock geopolitici”, dove il problema non è solo il livello ma l’imprevedibilità. Focus: rischio inflazione e impatto su imprese

Corriere della Sera

Evidenzia come il caro energia stia tornando a essere una variabile politica, con effetti su bollette e consenso. Focus: famiglie e costo della vita

La Repubblica

Parla di un possibile ritorno a una “crisi energetica strisciante”, meno acuta del 2022 ma più persistente. Focus: durata del fenomeno

Milano Finanza

Analizza il lato mercati e ne sottolinea la volatilità elevata, la prudenza degli operatori e un’attenzione su futures e coperture. Focus: imprese e strategie finanziarie

Previsioni

Il dato più importante (che spesso si sottovaluta) è che il prezzo non sta solo salendo:

sta diventando instabile e difficile da prevedere. Questo è il vero problema per aziende energivore e industria in generale.

Secondo i dati attuali e il contesto è possibile ulteriore rialzo nel breve, comunque un’alta volatilità è destinata a restare con il conseguente rischio di trasferimento sui prezzi finali (inflazione), soprattutto se il gas continuerà a salire.