Formaper e Camera di Commercio: ottenere visibilità qualificata. Webinar gratuito, 14 aprile 2026

-

WEBINAR GRATUITO 

DIGITAL PR E RELAZIONI CON I MEDIA

Come ottenere visibilità qualificata. Webinar riservato a Imprese delle province di Milano, Monza Brianza e Lodi

ISCRIVITI

14 aprile 2026 ore 10.00 – 12.30

Incontro gratuito realizzato da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Formaper, nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale.

In un contesto digitale sempre più competitivo, ottenere visibilità qualificata non significa soltanto investire in advertising o presidiare i social media, ma anche saper costruire relazioni efficaci con media, giornalisti, creator e piattaforme online.

Le Digital PR rappresentano uno strumento strategico per trasformare contenuti, iniziative e competenze aziendali in notizie e storie capaci di generare attenzione, autorevolezza e opportunità di business.

Il webinar accompagnerà le imprese alla scoperta delle logiche e degli strumenti delle relazioni con i media in ambito digitale, mostrando come costruire un approccio strutturato e sostenibile alle attività di PR che permetta anche di evitare errori tipici come messaggi troppo autoreferenziali, contatti casuali, follow-up inefficaci e risultati impossibili da leggere.

COSA IMPARARERAI

Come individuare i contatti rilevanti e sviluppare contentuti efficaci per i media

Come organizzare attività di outreach e monitorare i risultati

Quali azioni sono applicabili anche da PMI, in funzione di risorse e obiettivi aziendali

🔥 DA NON PERDERE ▷  Patente per droni: quali obblighi prevede la normativa e quali attestati servono per volare in regola

Webinar riservato a Imprese delle province di Milano, Monza Brianza e Lodi

PROGRAMMA

  • Il ruolo delle Digital PR nella strategia di comunicazione aziendale
  • Come individuare contenuti e iniziative “notiziabili”: messaggi chiave, angoli editoriali, obiettivi e timing
  • Media e creator outreach: costruzione di una media list e individuazione dei contatti rilevanti
  • Come contattare giornalisti e creator in modo efficace: e-mail di presentazione, follow-up e gestione delle relazioni
  • I principali contenuti delle PR digitali: comunicati stampa, guest post, branded content e strategie di link earning
  • Monitoraggio e valutazione dei risultati: copertura mediatica, traffico, backlink, reputazione online e impatto sul business

PARTECIPA AL WEBINAR GRATUITO

Al termine del webinar le slide di approfondimento saranno inviate ai soli partecipanti. Non è prevista la condivisione della registrazione dell’evento.

Su richiesta sarà possibile ottenere un attestato di partecipazione nominale emesso da Formaper.

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
LinkedIn
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.