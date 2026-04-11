Formaper e Camera di Commercio: ottenere visibilità qualificata. Webinar gratuito, 14 aprile 2026
WEBINAR GRATUITO
DIGITAL PR E RELAZIONI CON I MEDIA
Come ottenere visibilità qualificata. Webinar riservato a Imprese delle province di Milano, Monza Brianza e Lodi
14 aprile 2026 ore 10.00 – 12.30
Incontro gratuito realizzato da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Formaper, nell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale.
In un contesto digitale sempre più competitivo, ottenere visibilità qualificata non significa soltanto investire in advertising o presidiare i social media, ma anche saper costruire relazioni efficaci con media, giornalisti, creator e piattaforme online.
Le Digital PR rappresentano uno strumento strategico per trasformare contenuti, iniziative e competenze aziendali in notizie e storie capaci di generare attenzione, autorevolezza e opportunità di business.
Il webinar accompagnerà le imprese alla scoperta delle logiche e degli strumenti delle relazioni con i media in ambito digitale, mostrando come costruire un approccio strutturato e sostenibile alle attività di PR che permetta anche di evitare errori tipici come messaggi troppo autoreferenziali, contatti casuali, follow-up inefficaci e risultati impossibili da leggere.
COSA IMPARARERAI
Come individuare i contatti rilevanti e sviluppare contentuti efficaci per i media
Come organizzare attività di outreach e monitorare i risultati
Quali azioni sono applicabili anche da PMI, in funzione di risorse e obiettivi aziendali
Webinar riservato a Imprese delle province di Milano, Monza Brianza e Lodi
PROGRAMMA
- Il ruolo delle Digital PR nella strategia di comunicazione aziendale
- Come individuare contenuti e iniziative “notiziabili”: messaggi chiave, angoli editoriali, obiettivi e timing
- Media e creator outreach: costruzione di una media list e individuazione dei contatti rilevanti
- Come contattare giornalisti e creator in modo efficace: e-mail di presentazione, follow-up e gestione delle relazioni
- I principali contenuti delle PR digitali: comunicati stampa, guest post, branded content e strategie di link earning
- Monitoraggio e valutazione dei risultati: copertura mediatica, traffico, backlink, reputazione online e impatto sul business
Al termine del webinar le slide di approfondimento saranno inviate ai soli partecipanti. Non è prevista la condivisione della registrazione dell’evento.
Su richiesta sarà possibile ottenere un attestato di partecipazione nominale emesso da Formaper.