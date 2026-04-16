H&M chiude 160 negozi e dice addio al brand & Other Stories
H&M affronta una nuova fase di rilancio tra razionalizzazione della rete retail e revisione interna delle strutture creative. Il gruppo svedese del fast fashion sconta un avvio d’anno debole: il primo trimestre si è chiuso con un calo del 10%, mentre a marzo – primo mese del secondo trimestre – le vendite sono rimaste sostanzialmente stabili, segnando un +1% a cambi costanti.
Chiusura dell’atelier francese & Other Stories
Sul fronte organizzativo, secondo quanto riportato da Agence France-Presse, l’azienda starebbe valutando la chiusura dell’atelier creativo parigino del brand & Other Stories, con l’obiettivo di concentrare le attività a Stoccolma. La misura seguirebbe il taglio di circa trenta posti di lavoro, segnalato dal sindacato Force Ouvrière.
Nel dettaglio, 26 dei 28 ruoli tra designer e buyer sarebbero destinati a essere eliminati. Posizioni occupate esclusivamente da donne, molte delle quali con oltre dieci anni di esperienza, ha precisato il delegato sindacale Nicolas Levy.
Calo del fatturato
Secondo il sindacato, dall’arrivo nel 2025 del direttore artistico Jonathan Saunders, il marchio avrebbe registrato un calo del fatturato, elemento che contribuirebbe a spiegare la strategia di contenimento dei costi.
Parallelamente, il gruppo ha annunciato un piano di riorganizzazione della rete commerciale: previste 160 chiusure di negozi, compensate dall’apertura di 80 nuovi punti vendita entro il 2026, distribuiti in tutte le aree geografiche e con particolare attenzione ai mercati a maggiore crescita.