H&M chiude 160 negozi e dice addio al brand & Other Stories

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Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi
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H&M affronta una nuova fase di rilancio tra razionalizzazione della rete retail e revisione interna delle strutture creative. Il gruppo svedese del fast fashion sconta un avvio d’anno debole: il primo trimestre si è chiuso con un calo del 10%, mentre a marzo – primo mese del secondo trimestre – le vendite sono rimaste sostanzialmente stabili, segnando un +1% a cambi costanti.

Chiusura dell’atelier francese & Other Stories

Sul fronte organizzativo, secondo quanto riportato da Agence France-Presse, l’azienda starebbe valutando la chiusura dell’atelier creativo parigino del brand & Other Stories, con l’obiettivo di concentrare le attività a Stoccolma. La misura seguirebbe il taglio di circa trenta posti di lavoro, segnalato dal sindacato Force Ouvrière.

Nel dettaglio, 26 dei 28 ruoli tra designer e buyer sarebbero destinati a essere eliminati. Posizioni occupate esclusivamente da donne, molte delle quali con oltre dieci anni di esperienza, ha precisato il delegato sindacale Nicolas Levy.

Calo del fatturato

Secondo il sindacato, dall’arrivo nel 2025 del direttore artistico Jonathan Saunders, il marchio avrebbe registrato un calo del fatturato, elemento che contribuirebbe a spiegare la strategia di contenimento dei costi.

Parallelamente, il gruppo ha annunciato un piano di riorganizzazione della rete commerciale: previste 160 chiusure di negozi, compensate dall’apertura di 80 nuovi punti vendita entro il 2026, distribuiti in tutte le aree geografiche e con particolare attenzione ai mercati a maggiore crescita.

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giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
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Carolina Bergamaschi

Caporedattrice Redazione LMF La Mia Finanza PhD, MBA, CPA, MD