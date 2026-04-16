Hoepli, Mondadori acquista i libri scolastici. Nuova offerta per rilanciare la storica casa editrice

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Il Gruppo Mondadori accelera nel settore dell’editoria scolastica e mette a segno una nuova operazione strategica. La società ha infatti firmato il contratto per l’acquisizione del ramo d’azienda dedicato ai libri scolastici di Hoepli, dopo l’offerta presentata il 25 marzo e al termine delle interlocuzioni con il liquidatore.

Il closing dell’operazione è previsto entro il primo semestre del 2026, ma resta subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive.

Una nuova offerta per rilanciare la casa editrice

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, un fondo italiano sarebbe interessato ad acquisire l’intero pacchetto, inclusa la storica libreria, con l’obiettivo di rilanciare il marchio ed evitarne la chiusura. L’offerta, superiore ai 20 milioni di euro, potrebbe superare quella presentata da Mondadori lo scorso 25 marzo, limitata però al solo comparto dell’editoria scolastica.

La proposta del fondo, coperta da riservatezza, punterebbe a garantire la continuità operativa, preservando la libreria e trasformandola in un hub culturale multifunzionale.

Nel frattempo, è stata avviata la procedura per la richiesta di cassa integrazione dei dipendenti. Il piano di liquidazione prevede la chiusura del punto vendita entro la fine di aprile, mentre il contratto di locazione dei locali è in scadenza a giugno.

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giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

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Carolina Bergamaschi

Caporedattrice Redazione LMF La Mia Finanza PhD, MBA, CPA, MD