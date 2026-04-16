Il JustMe Milano: per la Design Week 2026 una serie di eventi esclusivi nel giardino ai piedi di Torre Branca

Il JustMe Milano, elegante location ai piedi della storica Torre Branca, propone per la Design Week 2026 una serie di eventi esclusivi nel suo esclusivo giardino, tra aperitivi raffinati e dj set internazionali. In un mix di moda, lifestyle e elementi decorativi e in un’atmosfera che riflette l’anima di questo luogo combinando lusso, passione e un’identità forte nel cuore di Milano, saranno molti gli artisti e i brand che esporranno in occasione dell Design Week 2026.

Tra i primi, Emanuele Giorgi, Marco Tomasetti, Antonio Catalani, Il Folle, Sven, tra i brand, Stefano Wase Light Designer, le cui opere non illustrano il futuro, ne svelano il lato oscuro, mettendo in scena ciò che rimane dopo la saturazione dei sistemi, dopo l’eccesso di connessione, dopo l’accumulo incontrollato di energia, dati, dispositivi e rifiuti.

Non mancheranno Diffusione Luce Cattolica, punto di riferimento nel panorama dell’illuminazione d’arredo, CANDYSLAB, estetica pop e contemporanea, che sviluppa elementi decorativi e soluzioni fuori scala per il retail, l’interior design e spazi espositivi, Red Hook, Migani Home, espressione di comfort e identità domestica, con proposte che spaziano tra mobili e complementi d’arredo.

Gli appuntamenti da non perdere

Gli appuntamenti da non perdere al JUSTME, che si conferma pilastro della cultura notturna e del divertimento e una struttura metallica dal design futurista, con una volta in cristallo trasparente che offre una visione prospettica della Torre Branca, sono:

il 22 Aprile il Party Fernet Branca, con la presenza del prestigioso magazine VILLEGIARDINI che quest’anno festeggia i suoi 70 anni.

VILLEGIARDINI, come è noto, si rivolge al design, sia per l’interior design, sia per l’out door, come al mondo del verde e ai paesaggi. Celebra, come sempre, la Design Week al Justme con un evento dedicato ad architetti, aziende e operatori del settore nell’ambito del design.

Il djset sarà by GORDO, artista che ha contribuito a definire un movimento musicale globale. Sta rivoluzionando il mondo della musica house, non solo attraverso il suo nuovo stile musicale, ma anche con il suo nuovo approccio alla vita. Ha sviluppato un nuovo stile di vita basato sull’allenamento regolare e una dieta sana, che gli ha permesso di mostrarsi con un grande sorriso e in forma. Questo nuovo atteggiamento si riflette nella sua nuova musica house, che rappresenta un nuovo inizio appassionato e sincero e che ridefinirà la musica house per la prossima generazione. Gordo sta rivoluzionando il mondo della musica house attraverso il suo stile unico e originale.

Tra i vini che verranno proposti durante l’evento, due eccellenze, Cantina Amista’-di proprietà della famiglia Marsiaj, che produce anche il Vermouth più importante al mondo con firma Riccardo Cotarella-e Cantina Vignamadre.

il 23 Aprile al JUstMe ci sarà il DJ set di Marco Carola, diventato un’icona della vita notturna di Ibiza grazie alla sua techno.

venerdì 24 aprile seguirà il Red Bull Party con DJ Roger Sanchez e non mancherà una artista di live painting che si esibirà live realizzando un’opera su uno specchio illuminato.

Il 25 il Saturday Night, infine, sarà dedicato alla musica con Milan Seguin in collaborazione con GAIO Saint Tropez