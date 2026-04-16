Italia ai Mondiali 2026? Sperare è lecito, ma … nessun ripescaggio ufficiale per ora

Tra voci, ipotesi e realtà: cosa sta succedendo davvero

Al momento la risposta è netta: no, non esiste alcun ripescaggio ufficiale dell’Italia ai Mondiali 2026. Le notizie circolate negli ultimi giorni sono legate a scenari ipotetici e non a decisioni già prese dalla FIFA.

L’Italia non si è qualificata sul campo e, allo stato attuale, resta fuori dal Mondiale per la terza edizione consecutiva.

Da dove nasce la voce del “ripescaggio”

Le indiscrezioni si basano su uno scenario molto specifico, ovvero un eventuale ritiro dell’Iran per motivi geopolitici, quindi la possibilità che la FIFA debba sostituire una squadra. In quel caso però la decisione spetterebbe totalmente alla FIFA e non esiste alcun automatismo a favore dell’Italia, semmai potrebbe scattare un automatismo per un’altra squadra della stessa area geografica di chi si ritira.

Le ipotesi in circolazione

Si è parlato di un “super playoff” a 4 squadre con nazionali escluse ma ben piazzate nel ranking oppure una sostituzione diretta decisa dalla FIFA, tutte supposizioni non verificate.

Il regolamento FIFA è chiaro: in caso di rinuncia, la scelta del sostituto è discrezionale e, come dicevamo, spesso si privilegia la stessa area geografica (quindi Asia, non Europa)

Questo riduce fortemente le possibilità dell’Italia, inoltre, diversi esperti e commentatori sottolineano che con le regole attuali, il ripescaggio degli azzurri è “praticamente impossibile”. Non c’è nemmeno il tempo di organizare il mini-torneo di selezione, solo un miracolo potrebbe farlo.

Il punto chiave è che più che attendere una conferma, la realtà è che l’Italia — salvo sviluppi imprevedibili — non sarà ai Mondiali 2026.