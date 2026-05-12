Bonus lavoratori autonomi 2026: fino a 3.000 euro per autonomi e professionisti colpiti dal maltempo

Il Governo ha introdotto un sostegno economico destinato a professionisti, autonomi e piccoli imprenditori che hanno subito l’interruzione dell’attività a causa degli eventi meteorologici che, dal 18 gennaio 2026, hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia. La misura è prevista dal Decreto Legge n. 25/2026, noto come “Decreto Maltempo”, mentre le modalità operative sono state definite dall’INPS con la circolare n. 53 del 7 maggio 2026.

L’indennità copre il periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026 ed è riconosciuta nella misura di 500 euro per ogni sospensione dell’attività fino a un massimo di 15 giorni consecutivi. Il contributo può arrivare fino a 3.000 euro per ciascun beneficiario, in base alla durata effettiva dello stop lavorativo documentato.

Chi può richiedere il bonus

Tra i potenziali beneficiari rientrano collaboratori coordinati e continuativi, agenti di commercio, professionisti, lavoratori autonomi e titolari di impresa iscritti a forme obbligatorie di previdenza. La misura interessa anche categorie con regimi previdenziali differenti, come coltivatori diretti, pescatori autonomi, iscritti alla Gestione Separata INPS e professionisti aderenti a casse private.

In alcuni casi possono accedere al contributo anche assegnisti di ricerca, dottorandi e medici specializzandi. Tuttavia, per ottenere il bonus è indispensabile avere un collegamento con i territori coinvolti dallo stato di emergenza, attraverso la residenza, il domicilio oppure la sede dell’attività nei Comuni interessati.

Possono fare domanda anche i titolari di partita IVA in regime forfettario, purché rispettino i requisiti previsti dalla norma. Per i professionisti iscritti a casse private, la procedura resta comunque gestita tramite INPS, salvo eventuali istruzioni differenti da parte degli enti previdenziali di categoria.

Requisiti e modalità di domanda

Per accedere all’indennità, l’attività lavorativa doveva risultare già avviata al 18 gennaio 2026. Alla stessa data il richiedente doveva essere regolarmente iscritto alla gestione previdenziale o assistenziale di riferimento.

Elemento fondamentale è la sospensione dell’attività causata direttamente dagli eventi meteorologici straordinari. Il contributo, infatti, non è destinato a chi ha registrato semplicemente un calo del fatturato, ma a coloro che hanno dovuto interrompere concretamente il lavoro per effetto dell’emergenza.

La sospensione dell’attività deve poter essere dimostrata attraverso elementi coerenti con la situazione dichiarata, come chiusure obbligatorie, impossibilità di raggiungere la sede di lavoro, danni ai locali o blocchi operativi dovuti al maltempo. L’INPS potrà effettuare verifiche successive sulla documentazione e sui dati forniti.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente online attraverso il portale INPS entro il 20 giugno 2026. L’accesso ai servizi telematici può avvenire tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS o credenziali eIDAS. In alternativa è possibile affidarsi ai patronati o contattare il Contact Center dell’Istituto.

Nella richiesta devono essere indicati il periodo di inattività, la gestione previdenziale di appartenenza e tutti i dati necessari per dimostrare il possesso dei requisiti. Eventuali errori o incongruenze potrebbero rallentare l’istruttoria o portare al rigetto della domanda.

Come viene calcolato il contributo

Il bonus viene riconosciuto in base ai periodi di sospensione dell’attività effettivamente accertati. Per ogni blocco fino a 15 giorni spetta un’indennità di 500 euro, mentre l’importo complessivo non può superare il limite massimo di 3.000 euro previsto dal decreto.

Questo significa che i lavoratori che hanno subito stop più lunghi potranno ricevere importi maggiori, purché la durata dell’interruzione sia adeguatamente documentata e riconosciuta dall’INPS.

Compatibilità con altri aiuti

La normativa chiarisce che il bonus nasce come misura straordinaria legata all’emergenza maltempo. Restano però da verificare eventuali incompatibilità con altri contributi specifici ricevuti per gli stessi periodi e per le stesse finalità.

Per questo motivo, chi ha già ottenuto altri sostegni pubblici collegati all’emergenza dovrebbe controllare attentamente le condizioni previste dai bandi o dalle norme di riferimento prima di presentare domanda.

Controlli INPS e fondi disponibili

L’INPS effettuerà verifiche sulle informazioni dichiarate nelle domande e potrà incrociare i dati con quelli di altre amministrazioni pubbliche. In presenza di requisiti non validi o dichiarazioni inesatte, le somme percepite dovranno essere restituite e potranno applicarsi le conseguenze previste dalla normativa vigente.

Per finanziare la misura sono stati stanziati complessivamente 78,8 milioni di euro per il 2026. L’Istituto monitorerà costantemente l’andamento delle richieste e delle risorse disponibili, comunicando gli esiti ai Ministeri competenti.

Nel caso in cui le domande superassero le risorse disponibili, potrebbero essere adottati criteri di priorità o limitazioni nei pagamenti, secondo quanto previsto dai successivi provvedimenti attuativi.

Bonus autonomi: i dubbi ancora aperti

Alcuni aspetti operativi attendono ulteriori chiarimenti da parte dell’INPS, in particolare sui tempi effettivi di pagamento, sulla documentazione da allegare alla domanda e sull’eventuale possibilità di correggere richieste già inviate.

Resta inoltre da capire se il contributo sarà fiscalmente imponibile oppure escluso dalla tassazione, come avvenuto in passato per alcune misure emergenziali analoghe. Anche per questo motivo è consigliabile monitorare gli aggiornamenti pubblicati dall’INPS e dai Ministeri competenti nelle prossime settimane.