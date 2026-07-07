Pensioni, il vero problema non è l’età: perché il futuro della previdenza dipende da lavoro, natalità e giovani

Il dibattito sulle pensioni torna periodicamente al centro dell’agenda politica, spesso concentrandosi sull’età pensionabile o sulle nuove finestre di uscita. La questione è però molto più ampia: il futuro del sistema previdenziale italiano dipende dall’equilibrio tra chi lavora e chi percepisce una pensione, un equilibrio messo a dura prova dal calo delle nascite, dall’invecchiamento della popolazione, dalla fuga dei giovani e dalla crescita lenta dei salari. È il quadro emerso anche dalla puntata Pensione mai di PresaDiretta su Rai 3, che ha riportato l’attenzione su una domanda destinata a diventare sempre più centrale: chi finanzierà le pensioni dei prossimi decenni?

Come funziona il sistema e perché è sotto pressione

Il sistema pensionistico italiano è prevalentemente a ripartizione: i contributi previdenziali versati ogni mese dai lavoratori vengono utilizzati per pagare le pensioni correnti, anziché essere accantonati in un fondo personale. Questo modello funziona quando esiste un numero sufficiente di lavoratori in grado di sostenere economicamente la popolazione pensionata. Se diminuiscono gli occupati e aumentano gli anziani, la sostenibilità del sistema diventa più complessa. Secondo le previsioni demografiche dell’ISTAT, nei prossimi decenni la popolazione italiana continuerà a invecchiare mentre le persone in età lavorativa diminuiranno progressivamente, riducendo la base contributiva che alimenta la previdenza pubblica.

Il peso della demografia

Da anni il numero dei nuovi nati è inferiore a quello dei decessi e la popolazione residente continua a diminuire. Parallelamente aumenta la speranza di vita, un dato certamente positivo ma che comporta anche un periodo più lungo di permanenza in pensione, con effetti diretti sull’equilibrio finanziario del sistema. Il risultato è un rapporto sempre meno favorevole tra lavoratori attivi e pensionati. In alcune realtà territoriali questo fenomeno è già evidente: regioni come il Molise mostrano uno squilibrio demografico progressivo, con una popolazione anziana sempre più numerosa rispetto a quella occupata, anticipando dinamiche che nel lungo periodo potrebbero interessare aree più ampie del Paese.

Gli adeguamenti dei requisiti dal 2027

Anche l’età pensionabile continua ad adeguarsi all’aumento della speranza di vita previsto dalla normativa. Le disposizioni applicative dell’INPS prevedono un incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per alcune categorie di lavoratori a partire dal 2027 e dal 2028, con aumenti rispettivamente di un mese e successivamente di altri due mesi, salvo le eccezioni previste dalla legge per specifiche tipologie di pensionamento. Questi adeguamenti rappresentano uno degli strumenti utilizzati per contenere la crescita della spesa previdenziale, ma intervengono su un sintomo senza affrontare le cause strutturali del problema.

Il lavoro è il vero motore delle pensioni

La sostenibilità del sistema previdenziale dipende soprattutto dal mercato del lavoro. Se cresce l’occupazione aumentano anche i contributi versati all’INPS; se invece il lavoro è discontinuo, precario o caratterizzato da retribuzioni basse, anche il gettito contributivo diminuisce. L’Italia continua a registrare salari che in termini reali hanno mostrato una crescita molto più debole rispetto a molti altri Paesi europei, il che si traduce in contributi previdenziali inferiori e future pensioni più contenute per molti lavoratori. Il tema non riguarda quindi soltanto chi oggi è vicino alla pensione, ma soprattutto le generazioni più giovani, che rischiano di accumulare carriere frammentate e montanti contributivi insufficienti per garantirsi un assegno adeguato.

La fuga dei giovani e i suoi effetti sulla previdenza

Negli ultimi anni è aumentato il numero degli italiani che scelgono di trasferirsi all’estero per motivi di lavoro. Ogni lavoratore che costruisce la propria carriera fuori dall’Italia rappresenta, almeno nel breve periodo, un contribuente in meno per il sistema previdenziale nazionale: l’emigrazione qualificata riduce la forza lavoro disponibile nel Paese e trasferisce all’estero una parte dei contributi futuri. È un effetto spesso trascurato nel dibattito pubblico sulle pensioni, che tende a separare il tema previdenziale da quello dell’attrattività del mercato del lavoro italiano e della capacità di trattenere giovani professionisti.

Una questione che parte da lontano

Natalità in calo, popolazione anziana, salari stagnanti, precarietà lavorativa e fuga dei giovani sono fenomeni distinti ma strettamente collegati, che si riverberano tutti sulla tenuta del sistema previdenziale. La domanda su chi pagherà le pensioni dei prossimi decenni non ha una risposta che passa soltanto per la riforma dei requisiti di accesso: dipende da quante persone lavoreranno, da quanto guadagneranno e da quanti sceglieranno di farlo in Italia. Su questi tre fattori si gioca buona parte della sostenibilità futura di un sistema che, nella sua forma attuale, presuppone una base contributiva che la demografia sta progressivamente erodendo.