Ryanair, tensione sul volo da Brindisi a Orio. Francesco Renga fatto scendere

Momenti di tensione su un volo Ryanair partito da Brindisi e diretto a Orio al Serio nella giornata di domenica 6 luglio 2026. L’episodio, documentato da alcuni passeggeri e rapidamente diffuso sui social, ha attirato l’attenzione mediatica.

Secondo le testimonianze raccolte a bordo, tra i protagonisti della vicenda ci sarebbe il cantante Francesco Renga, che sarebbe stato fatto scendere dall’aereo insieme a un accompagnatore poco prima della partenza. I video girati dai presenti mostrano scene concitate e commenti offensivi rivolti al passeggero.

Le prime tensioni al gate per il bagaglio

Le prime criticità sarebbero emerse durante le operazioni di imbarco, a causa di un bagaglio ritenuto non conforme alle dimensioni consentite per la cabina. Dopo una discussione con il personale di terra, il passeggero avrebbe provveduto al pagamento della differenza richiesta. In precedenza, secondo quanto riportato da alcuni presenti, si sarebbe anche fermato a scattare fotografie con altri viaggiatori.

Una volta salito a bordo, il clima si sarebbe nuovamente surriscaldato. Stando alle ricostruzioni, il passeggero avrebbe manifestato nervosismo, lamentando il ritardo del volo e dando vita a discussioni sia con il personale sia con altri viaggiatori. Un tentativo di mediazione da parte di uno steward non avrebbe riportato la calma.

In fase di decollo il ritorno al gate

A quel punto, con l’aereo già in fase di rullaggio, il comandante avrebbe deciso di interrompere le operazioni e rientrare al gate, richiedendo l’intervento delle autorità. Il passeggero e il suo accompagnatore sono stati quindi invitati a lasciare il velivolo, ritenuti non idonei a proseguire il viaggio in condizioni di sicurezza.

Alcuni testimoni riferiscono inoltre della possibile presenza di odore di alcol, circostanza che tuttavia non ha trovato conferme ufficiali. L’episodio ha comportato un ulteriore ritardo per il volo, già posticipato di circa 30 minuti.

Contattato sull’accaduto, l’entourage dell’artista non ha rilasciato dichiarazioni, limitandosi a confermare la presenza del cantante in Puglia.