Messaggio nazista MVUEH codificato con Enigma ricostruito con AI dopo 86 anni

La notizia in sintesi

La macchina Enigma era un dispositivo elettromeccanico usato dalle forze armate della Germania nazista per cifrare le comunicazioni militari. Attraverso rotori e collegamenti elettrici trasformava ogni lettera in un’altra, variando continuamente il codice. Fu decifrata dagli Alleati grazie soprattutto al lavoro dei crittoanalisti di Bletchley Park, tra cui Alan Turing. Ma qualche messaggio rimase indecifrabile, soprattutto i più corti che non permettevano uno studio approfondito. Ora però l’AI ha cambiato l’approccio a questo tipo di indagine. In particolare, è stata usata GPT-6 Astra.

MVUEH è un messaggio Enigma tedesco del 10 luglio 1941.

è un messaggio Enigma tedesco del 10 luglio 1941. La ricostruzione indica una richiesta di istruzioni di marcia da Rosenow .

. La chiave recuperata verifica 82 lettere e l’header registrato.

recuperata verifica 82 lettere e l’header registrato. Restano dichiarate incertezze sulla firma e sul luogo preciso.

( Riassunto generato con AI)



Il messaggio Enigma chiede istruzioni di marcia

Il messaggio radio MVUEH, trasmesso dall’esercito tedesco il 10 luglio 1941, è stato ricostruito da una ricerca svolta tra il 14 e il 15 settembre 2026 sulle copie superstiti di un traffico Enigma della Germania, conservato in un corpus pubblico di messaggi cifrati dell’epoca. L’analisi ha recuperato le impostazioni della macchina e un testo che chiede indicazioni sulla marcia, segnala la presenza a Rosenow e sollecita una risposta radio immediata. Il risultato confronta una trascrizione ricevuta, un facsimile in uscita e l’intestazione registrata, distinguendo le lettere verificabili dalle integrazioni editoriali e dichiarando i limiti della ricostruzione.

La chiave e le verifiche indipendenti

Il corpo cifrato, lungo 82 lettere, è stato verificato con la chiave che usa l’ordine dei rotori II-V-III, anelli HMF e posizione iniziale RWD; la stessa configurazione spiega l’header GTA/KCI. La lettura letterale conservata è “BTTE UM ANGABE DES MARSQWEGES X BEFINDE MIQ IN X ROSENOW ROSENOW X SOFORT FUNKANTWORT X WASCHBBSCH”: Q vale CH e X separa le frasi. “Bitte” e la firma “Waschbusch” restano normalizzazioni editoriali, mentre il cognome è indicato come lettura provvisoria.

Il metodo ha registrato dodici posizioni graficamente incerte prima della ricerca, ammettendo alternative finite senza inserire lettere nuove per migliorare il risultato. Il crib ROSENOWROSENOW, collocato alle posizioni 40-53, ha ristretto la ricerca; le altre 68 lettere hanno offerto un controllo linguistico esterno alla frase ipotizzata. Il lavoro, condotto dal ricercatore con GPT-6 Astra e agenti specialistici, ha esaminato circa 4,29 miliardi di combinazioni e riprodotto corpo e header mediante due implementazioni indipendenti.

L’header da solo non determina però una chiave storica unica: nel dominio dichiarato, 923 chiavi fisiche lo soddisfano.

Limiti storici e valore della ricostruzione

Il risultato offre una lettura controllabile, non una certezza archivistica assoluta: la localizzazione precisa di Rosenow non è stabilita e il rapporto di ritrasmissione con SIPVX non è provato. L’indagine si inserisce nella storia di Enigma avviata da Arthur Scherbius e nelle analisi di Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygalski, Alan Turing e Gordon Welchman. Il lavoro riconosce inoltre i contributi archivistici e crittoanalitici di Frode Weierud, Geoff Sullivan e Olaf Ostwald, rendendo disponibili criteri, verifiche e incertezze.

FAQ

Quale testo è stato recuperato dal messaggio MVUEH?

La ricostruzione riporta una richiesta di indicazioni sulla marcia, la presenza a Rosenow e una domanda di risposta radio immediata.

Quali impostazioni Enigma sono state identificate?

Rotori II-V-III, anelli HMF e avvio RWD riproducono le 82 lettere del corpo e l’header GTA/KCI, secondo verifiche indipendenti.

Perché il nome Rosenow è stato decisivo?

La ripetizione ROSENOWROSENOW alle posizioni 40-53 ha fornito il crib utilizzato per restringere le combinazioni compatibili con il testo cifrato.

Quali incertezze restano nella ricostruzione?

La firma “Waschbusch” è provvisoria, il luogo preciso di Rosenow resta ignoto, salvo che non sia un comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania, dallo stesso nome. Appartiene al circondario della Seenplatte del Meclemburgo. Oppure una località polacca, il Rosenow del Kreis Regenwalde, oggi Rożnowo Łobeskie, che il 10 luglio 1941 era sotto pieno controllo della Germania nazista.

Comunque il legame con SIPVX non è dimostrato.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa e giornalistiche qualificate