ECOdolomitesGT sulle Dolomiti vale per FIA ecoRally Cup e ACI-Sport

La notizia in sintesi L’ECOdolomitesGT si svolgerà sulle Dolomiti dal 16 al 18 ottobre 2026

La gara è valida per FIA ecoRally Cup e Campionato Italiano Energie Alternative

Le iscrizioni resteranno aperte fino alle 13 del 29 settembre

Partenza e arrivo sono previsti a Primiero San Martino di Castrozza

Le auto elettriche torneranno sulle strade delle Dolomiti dal 16 al 18 ottobre per l’ECOdolomitesGT 2026, gara di regolarità e consumo riservata a vetture elettriche omologate per la circolazione stradale. L’evento, con base a Primiero San Martino di Castrozza, sarà valido sia per l’International FIA ecoRally Cup sia per il Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 13 di martedì 29 settembre. Il sito dell’ECOdolomitesGT raccoglie le informazioni indicate dagli organizzatori per partecipare alla competizione.

La manifestazione è organizzata dall’Automobile Club Trento con RaceBioConcept – BioDrive Academy, società GeneralBioConcept PLUS, e con il supporto di ECOmove & LETSmove. Il percorso attraverserà aree del Trentino e del Veneto, comprese Predazzo, Moena, Agordo e le località di Primiero, San Martino di Castrozza, Vanoi e Mis.

La tappa italiana chiude il calendario internazionale

L’appuntamento dolomitico conclude il calendario 2026 dell’International FIA ecoRally Cup, composto da undici competizioni in Spagna, Repubblica Ceca, Portogallo, Slovenia, Islanda, Lituania, Lettonia, Gran Bretagna, Cina e Italia. Sulle Dolomiti saranno quindi assegnati i risultati conclusivi della serie internazionale.

Il materiale diffuso dagli organizzatori comprende il comunicato in italiano e la versione inglese.

Possono iscriversi equipaggi di due persone, in possesso di patente e della licenza di regolarità ACI-Sport o FIA richiesta. Secondo quanto comunicato, la licenza può essere richiesta presso le delegazioni ACI o al momento dell’iscrizione, presentando un certificato medico valido per attività sportiva non agonistica.

Fiorenzo Dalmeri, presidente di ACI Trento, collega la gara alle attività dell’ente nel settore della mobilità:

“L’Automobile Club d’Italia è sempre più orientato a diventare un ente dedicato alla mobilità in generale, e alla mobilità sostenibile in particolare – dichiara Fiorenzo Dalmeri, presidente di ACI Trento -. Ecco perché un’iniziativa come l’ECOdolomitesGT continua ad attirare l’attenzione dell’Automobile Club di Trento che, anche per il 2026, ne sarà organizzatore diretto, in staff con gli organizzatori storici: un’iniziativa che si conferma sempre più punto di riferimento del settore, a livello locale, nazionale e internazionale. Qualunque sia la forma in cui questo progetto evolverà, l’ECOdolomitesGT continuerà a ispirare nuove iniziative per la mobilità sostenibile che ACI Trento intende sostenere con lo stesso partenariato, nonché forte di questa importante esperienza, anche in futuro.”

Le auto ammesse dovranno essere costruite dopo il 1° gennaio 2020 e avere un’autonomia dichiarata dagli organizzatori di almeno 300 chilometri di guida in montagna senza ricariche intermedie, con un margine di sicurezza.

Percorso, prove e ricariche

Il programma prevede quattro settori distribuiti in tre tappe, per circa 530 chilometri complessivi. Fra una ricarica e l’altra il percorso potrà raggiungere circa 260 chilometri. Le prove di regolarità e consumo saranno una ventina, per approssimativamente 320 chilometri.

Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del Comitato organizzatore e team leader del RaceBioConcept Team – BioDrive Academy, spiega i criteri tecnici della sfida:

“Per partecipare all’ECOdolomitesGT 2026, basta avere una vettura elettrica ‘road legal’ costruita dopo il 01.01.2020 capace di percorrere con un certo margine di sicurezza almeno 300 km di guida in montagna, senza necessità di ricariche intermedie. Si prevedono 4 settori, divisi in tre tappe di circa 530 chilometri totali, con un massimo di circa 260 chilometri tra una ricarica e l’altra per le auto elettriche. Una ventina le prove speciali ‘Regularity & ConsumptionStages’ per un totale di circa 320 chilometri durante le quali i driver dovranno cimentarsi per mantenere specifiche medie imposte dai regolamenti, rilevate al decimo di secondo. Dovranno inoltre impegnarsi a consumare il meno possibile, secondo telemetrie eseguite al decimo di percentuale sullo “State Of Charge”, con una specifica formula che prende in considerazione anche il ciclo di omologazione dei consumi WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) di ciascuna vettura iscritta in gara, per far sì che gli equipaggi giochino una gara alla pari, a prescindere dalla vettura con cui gareggiano.”

Le ricariche saranno effettuate nell’EDGT Charge-Park di via Fiume, nella frazione Fiera di Primiero, davanti al municipio. L’energia elettrica sarà fornita da Primiero Energia e, secondo il comunicato, proverrà da fonti rinnovabili.

La raccolta delle immagini della precedente edizione è disponibile nella gallery dell’evento; sono inoltre disponibili i materiali fotografici e il contenuto video dell’edizione passata.

Il calendario del fine settimana

Le verifiche amministrative e tecniche sono fissate per venerdì 16 ottobre, dalle 9 alle 13, al Charge-Park. La prima vettura partirà alle 16. La tappa del venerdì sera sarà di circa 150 chilometri, quella del sabato supererà di poco i 250 chilometri; la domenica mattina il programma include altri 120 chilometri circa.

Il primo arrivo è previsto dalle 12 di domenica 18 ottobre, a Fiera di Primiero. Le classifiche saranno pubblicate alle 14.30 sul portale della gara; la premiazione inizierà alle 15.30 nella Sala Conferenze del Palazzo delle Miniere.

I trofei saranno realizzati dallo scultore Renzo Zeni con legno proveniente da alberi sopravvissuti e indeboliti dalla tempesta Vaia del 2018, poi colpiti dal bostrico. L’iniziativa richiama le conseguenze subite dai boschi locali.

Montanucci aggiunge:

“Siamo lieti di affiancarci ancora una volta all’Automobile Club Trento e a ECOmove & LETSmove nella faticosa ma avvincente organizzazione dell’evento della International FIA ecoRally Cup del Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport – prosegue Montanucci – ricordando che l’Edizione del 2026 festeggerà anche i 20 anni degli eco-rally a livello internazionale, guardando con passione e curiosità a come questo evento e questo settore si evolveranno nel prossimo futuro”.

Gli eco-rally sono nati nel 2006 con l’EcoRally Roma-San Marino e si svolgono con veicoli ammessi alla normale circolazione. Nel caso dell’ECOdolomitesGT, il confronto sportivo riguarda il rispetto delle medie stabilite e la gestione dei consumi.

Ulteriori documenti pubblicati per l’evento includono il file del comunicato italiano e il file in lingua inglese.

Tra i sostenitori indicati figurano SARA Assicurazioni, NSP, Gruppo Primiero Energia, Comune di Primiero San Martino di Castrozza, Regione Trentino Alto-Adige, APT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, oltre a Trentino Marketing e Delegazione ACI Lavalsugana.

Per l’organizzazione, l’evento combina una gara su strada con un test sulle condizioni d’uso delle vetture elettriche lungo un tracciato montano. La chiusura della FIA ecoRally Cup rende l’edizione 2026 un appuntamento decisivo per la classifica internazionale.

FAQ

Quando si svolge ECOdolomitesGT 2026?

La competizione è in programma il 16, 17 e 18 ottobre 2026 sulle Dolomiti, con quartier generale a Primiero San Martino di Castrozza.

Entro quando si può partecipare alla gara?

Le iscrizioni restano aperte fino alle ore 13 di martedì 29 settembre, secondo le indicazioni fornite dagli organizzatori.

Quali auto possono iscriversi?

Possono gareggiare vetture elettriche omologate per la normale circolazione, costruite dopo il 1° gennaio 2020 e capaci di percorrere almeno 300 chilometri in montagna.

Dove saranno pubblicate le classifiche?

Le classifiche saranno disponibili online domenica 18 ottobre alle 14.30 sul sito dell’ECOdolomitesGT.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.