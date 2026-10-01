CHERY ITALY è il nuovo nome della società di OMODA e JAECOO

La notizia in sintesi OMODA & JAECOO Automotive Italy cambia denominazione e diventa CHERY ITALY S.r.l.

CHERY e LEPAS entrano nel mercato italiano nel 2026; iCAUR è previsto nel primo trimestre del 2027.

Il Gruppo ha superato 28.000 immatricolazioni in Italia nei primi otto mesi del 2026.

Kevin Cheng guida la società, con Alfredo Pastore e Nicola Marsala responsabili di due gruppi di marchi.

La società italiana di OMODA e JAECOO cambia nome e amplia il numero di marchi gestiti. Dal 1 ottobre 2026, OMODA & JAECOO Automotive Italy assume ufficialmente la denominazione CHERY ITALY S.r.l., riunendo sotto il nome della casa madre le attività del Gruppo nel Paese. Il passaggio accompagna l’ingresso di CHERY e LEPAS nel mercato italiano nel corso del 2026 e prepara quello di iCAUR, previsto per il primo trimestre del 2027.

Per i clienti, il cambiamento riguarda la società che coordina le attività italiane, non i nomi dei marchi automobilistici. OMODA e JAECOO manterranno infatti le proprie identità, così come gli altri brand del portafoglio: ciascuno continuerà ad avere una gamma, un posizionamento e una strategia commerciale separati. La nuova denominazione identifica quindi l’organizzazione comune, senza sostituire i marchi con cui le vetture vengono proposte sul mercato.

Kevin Cheng, CEO di CHERY ITALY, descrive così il significato del passaggio:

“Il passaggio a CHERY ITALY rappresenta molto più di un cambio di denominazione: racconta l’evoluzione del nostro progetto nel Paese,”

Le immatricolazioni e l’ampliamento dell’offerta

La filiale italiana era stata costituita nel 2024 per seguire l’arrivo di OMODA e JAECOO. Il debutto commerciale dei due marchi risale al luglio dello stesso anno. Secondo i dati indicati dal Gruppo, il 2025 si è chiuso con circa 15.500 immatricolazioni, mentre nei primi otto mesi del 2026 sono state superate le 28.000 vetture immatricolate.

Sono due dati riferiti a periodi di diversa durata: il primo copre l’intero 2025, il secondo soltanto i primi otto mesi del 2026. Il volume raggiunto quest’anno ha dunque già oltrepassato quello registrato nell’anno precedente. È su questa crescita che si innesta il riassetto della società, chiamata ora a gestire un’offerta più ampia rispetto ai due marchi iniziali.

La suddivisione del portafoglio assegna ai brand indirizzi differenti. OMODA concentra la propria proposta su tecnologia e design, mentre JAECOO si rivolge al segmento dei SUV e all’utilizzo outdoor. CHERY punta soprattutto alle esigenze delle famiglie, con un’offerta che parte dai SUV elettrificati della serie TIGGO.

LEPAS viene invece collocato dal Gruppo nella fascia premium, con un’impostazione centrata su design e tecnologia. Il successivo ingresso di iCAUR aggiungerà SUV e fuoristrada elettrificati. Il calendario prevede quindi l’arrivo di CHERY e LEPAS durante il 2026, seguito da quello del quinto marchio nel primo trimestre del 2027.

Due responsabilità operative sotto la stessa società

La gestione di CHERY ITALY è affidata al CEO Kevin Cheng. Al suo fianco operano due Country Director, con responsabilità ripartite per marchio: Alfredo Pastore segue OMODA, JAECOO e iCAUR, mentre Nicola Marsala si occupa dello sviluppo di CHERY e LEPAS.

L’assetto mantiene distinte le attività commerciali dei singoli brand, affiancandole a risorse e competenze condivise nella società italiana. La ripartizione comprende già iCAUR, pur essendo il suo ingresso sul mercato previsto per il 2027. Nel delineare i programmi di sviluppo, Cheng richiama anche il contributo della rete di concessionari:

“Siamo entrati in Italia poco più di due anni fa e in un periodo molto breve abbiamo costruito una presenza significativa, una rete solida e una crescente base di clienti. Un risultato reso possibile anche grazie ai nostri dealer, che hanno creduto fin dall’inizio nel progetto e hanno investito insieme a noi nella crescita dei nostri brand. Oggi apriamo una nuova fase, con l’ambizione di costruire una presenza sempre più forte e di lungo periodo nel mercato italiano.”

Le prossime tappe riguardano dunque l’espansione delle gamme e il rafforzamento della rete commerciale. Il passaggio alla denominazione CHERY ITALY offre una cornice societaria unica a questo programma, mentre la distinzione fra i marchi resta il criterio con cui il Gruppo intende rivolgersi a clienti con esigenze di mobilità diverse.