Sciopero generale contro il carovita: treni a rischio per tre ore

La notizia in sintesi Sciopero generale nazionale il 2 ottobre 2026: protesta contro il carovita e il mancato adeguamento degli stipendi.

Nel settore ferroviario lo stop durerà tre ore, dalle 11 alle 14, con possibili cancellazioni e ritardi.

Trenord conferma le fasce di garanzia; previsti autobus sostitutivi per Malpensa in caso di cancellazione dei collegamenti aeroportuali.

Coinvolte anche scuola e sanità: possibili variazioni delle lezioni, mentre l’Ausl di Bologna garantisce i servizi essenziali.

Sciopero del 2 ottobre 2026: treni fermi dalle 11 alle 14

Lo sciopero generale nazionale proclamato dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei (Csle), con l’adesione di FI-SI, coinvolgerà venerdì 2 ottobre 2026 lavoratori pubblici e privati in tutta Italia. La mobilitazione durerà 24 ore, ma nel settore ferroviario l’astensione sarà limitata alla fascia dalle 11 alle 14, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni dei collegamenti. La protesta riguarda il carovita, i prezzi dei carburanti e dei beni alimentari essenziali, oltre al mancato adeguamento degli stipendi.

Tra i servizi interessati figurano trasporti, scuola e sanità: per i viaggiatori di Trenitalia, Italo e Trenord, la distinzione decisiva è tra l’orario dello stop e le corse effettivamente garantite dai singoli operatori.

Treni garantiti e collegamenti con Malpensa: le indicazioni degli operatori

Per Trenitalia, lo sciopero potrà interessare treni regionali, Intercity e Alta Velocità: le corse nazionali garantite sono riportate negli elenchi dei servizi minimi dell’operatore. Per Italo, secondo le informazioni disponibili nelle fonti, non risulta ancora pubblicato un elenco specifico dei treni garantiti per questa mobilitazione. È quindi necessario verificare il numero della propria corsa sui canali ufficiali, senza considerare automaticamente confermati tutti i collegamenti esterni alla finestra di astensione.

Trenord segnala possibili ripercussioni sulla circolazione in Lombardia, precisando che le fasce di garanzia non sono interessate dallo sciopero. Arriveranno a destinazione i treni con partenza prevista dall’orario ufficiale entro le 10 e arrivo al capolinea entro le 11. Se l’astensione comprometterà i collegamenti aeroportuali, saranno attivati autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa, con partenza da via Paleocapa 1 per la linea RE54, e tra Stabio e Malpensa per la S50.

La durata ridotta dello stop ferroviario non elimina dunque la necessità di controllare il singolo viaggio: servizi minimi, fasce protette e sostituzioni aeroportuali rispondono a condizioni diverse, non a una garanzia indistinta per l’intera rete nazionale.

Scuola e sanità: gli effetti oltre la rete ferroviaria

Nella scuola, l’astensione riguarda l’intera giornata e può comportare lezioni sospese o orari ridotti in tutti gli ordini. Gli istituti raccolgono le preadesioni di docenti e personale ATA per comunicare alle famiglie eventuali modifiche agli ingressi, alle uscite e all’attività didattica. In sanità, l’Ausl di Bologna ha attivato le procedure per assicurare servizi essenziali e contingenti minimi, a fronte del possibile coinvolgimento del personale sanitario, amministrativo e delle dirigenze.

Per gli utenti, il riferimento operativo saranno quindi le comunicazioni dei singoli servizi interessati.