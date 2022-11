FORUM INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELL’ALIMENTAZIONE DI ROMA Ventesima edizione

Organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti, il Forum ha aperto oggi e si concluderà venerdì 25 novembre. Si tratta dell’appuntamento annuale per l’agroalimentare che riunisce il think tank del settore tra esperti, esponenti del mondo accademico, istituzioni nazionali ed estere.

La prima giornata è dedicata ai pericoli in arrivo sulle tavole degli italiani a partire dal cibo sintetico, ai nuovi modelli di consumo, all’innovazione e competitività delle imprese, alla sfida energetica e alla transizione ecologica, alle politiche per l’Europa fino ai rapporti di filiera con l’impatto dell’aumento dei prezzi delle materie prime.

Tra i rappresentanti istituzionali nella prima giornata Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del Made in Italy, Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, Maurizio Leo, Viceministro Economia e Finanze, Giulio Tremonti, Presidente della Commissione Esteri della Camera, Frans Timmermans, Vicepresidente della Commissione Europea, Maurizio Martina, Vice Direttore Generale Fao.

Il programma

Giovedì, 24 novembre 2022

Salone delle Feste

9.30 – 10.30 Ritrovo dei partecipanti, registrazione e sistemazione in sala

10.30 – 10.50 Saluti ed apertura dei lavori

Vincenzo Gesmundo (Segretario Generale, Coldiretti)

10.50 – 11.10 CIBO E FUTURO

Modera: Massimiliano Ossini (Conduttore di Unomattina, Rai 1)

Felice Adinolfi (Centro Studi Divulga – Università di Bologna)

Roberto Weber (Centro Studi Divulga – Ixè)

11.10 – 11.45 I RISCHI DEL CIBO SINTETICO

Modera: Massimiliano Ossini (Conduttore di Unomattina, Rai 1)

Alberto Villani (Direttore Dipartimento Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù)

Giorgio Calabrese (Specialista in Scienze dell’Alimentazione; Docente di Alimentazione e Nutrizione Umana, Università del Piemonte Orientale di Alessandria)

Vincenzo D’Anna (Presidente, Ordine Nazionale dei Biologi)

Stefano Ciafani (Presidente, Legambiente)

Risultati della Petizione contro la carne sintetica

Ettore Prandini (Presidente Nazionale, Coldiretti)

Vincenzo Gesmundo (Segretario Generale, Coldiretti)

Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente del Comitato Scientifico, Fondazione Campagna Amica)

Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste)

11.45 – 12.00 Interventi di:

Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste)

Ettore Prandini (Presidente Nazionale, Coldiretti)

Mykola Solskyi (Ministro delle Politiche Agrarie e dell’Alimentazione, Ucraina) (in videoconferenza)

12.00 – 12.25 Modera: Annamaria Capparelli (giornalista)

Collegamento video con: Frans Timmermans (Vice Presidente della Commissione Europea)

Dibattito con: Ettore Prandini (Presidente Nazionale, Coldiretti) e Vincenzo Gesmundo (Segretario Generale, Coldiretti)

12.25 – 13.10 CRISI E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Modera: Giuseppe De Filippi (Vice Direttore, TG5)

Stefano Liberti (Giornalista e scrittore)

Catia Bastioli (Amministratore Delegato, Novamont)

Piero Gattoni (Presidente, CIB – Consorzio Italiano Biogas)

Jonathan Rotenberg (Managing Partner & Shareholder – Olympia Engineering)

Ettore Prandini (Presidente Nazionale, Coldiretti)

Intervento di: Maurizio Leo (Viceministro dell’Economia e delle Finanze)

13.10 – 14.30 Lunch

Giovedì, 24 novembre 2022

14.30 – 15.20 COSTRUIRE IL FUTURO: DALLA LOGISTICA ALLA DIGITALIZZAZIONE

Modera: Giuseppe De Filippi (Vice Direttore, TG5)

Intervento di:

Matteo Salvini (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Vice Presidente del Consiglio dei Ministri)

Intervengono:

Stefano Barrese (Responsabile Divisione Banca dei Territori, Intesa Sanpaolo)

Maurizio Gentile (Cai RE)

Fabrizio Palenzona (Vice Presidente, Confcommercio – Imprese per l’Italia; Presidente, Prelios)

Daniele Rossi (Presidente, Autorità Portuale di Ravenna)

Roberto Tomasi (Amministratore Delegato, Autostrade)

Ettore Prandini (Presidente Nazionale, Coldiretti)

15.20 – 15.30 TRAIETTORIE FUTURE DEL PAESE

Modera: Giuseppe De Filippi (Vice Direttore, TG5)

Intervento di:

Marcello Veneziani (Editorialista, La Verità)

15.30 – 16.00 DIRITTO INTERNAZIONALE, DEGLOBALIZZAZIONE E RECIPROCITÀ

Modera: Monica Maggioni (Direttore, TG1)

Massimo D’Alema (Presidente, Italianieuropei)

Giulio Tremonti (Presidente della Commissione Affari Esteri, Camera dei Deputati)

