FRANCIA WINE FESTIVAL – Dal 19 al 21 maggio in Piazza Città di Lombardia a Milano

La prima mostra mercato interamente dedicata ai vini d’Oltralpe

L’occasione per scoprire una nicchia di piccoli produttori francesi

Un sorso di Francia: dal 19 al 21 maggio Piazza Città di Lombardia ospiterà la prima edizione di Francia Wine Festival mostra-mercato dedicata esclusivamente alle produzioni enologiche d’Oltralpe. Organizzata da Arte del Vino in collaborazione con PetitVigneron (distributore specializzato in vini francesi) Francia Wine Festival sarà l’occasione per scoprire una nicchia di piccoli produttori francesi uniti da una comune filosofia: far bere bene al giusto prezzo.

Gli oltre settanta vini in degustazione offriranno a tutti gli amanti del vino, dai degustatori più esperti ai semplici appassionati, una panoramica completa del patrimonio enologico francese perché saranno rappresentate tutte e tredici le regioni vitivinicole, dalla fredda costa atlantica della Bretagna e della Normandia, al caldo clima mediterraneo della Costa Azzurra e dell’Occitania, senza dimenticare le iconiche Borgogna, Alsazia, Champagne, Loira e Bordeaux. Si potranno degustare i classici, come Chablis, Champagne e Pinot Noir, ma anche vitigni autoctoni meno conosciuti di piccole cantine emergenti, vini comunque sempre in grado di stupire raccontando la propria storia. Un’attenzione particolare verrà dedicata ai vini bio e senza solfiti, prodotti nel rispetto della natura e delle tradizioni.

Le masterclass

Con il supporto e la collaborazione di esperti sommelier, saranno organizzate anche diverse masterclass (alcune gratuite, altre a pagamento) per approfondire la conoscenza dei vini presenti.

Non mancherà una proposta food per rifocillarsi tra un assaggio e l’altro, e anche in questo caso le specialità francesi saranno adeguatamente rappresentate, con un pizzico d’italianità. Infatti, insieme alle ostriche e ai ben noti formaggi, saranno presenti anche degli espositori che cucineranno i più nostrani arrosticini abruzzesi e fritti mediterranei. Ad accompagnare i vini, una selezione di formaggi francesi e alcune tipologie di ostriche per una vera e propria full immersion nella cultura enogastronomica francese.

Ma non finisce qui! Trattandosi di una mostra-mercato, sarà allestito un corner per acquistare direttamente in loco le proprie bottiglie preferite e creare la propria cantina in tutta comodità.

FRANCIA WINE FESTIVAL

Piazza Città di Lombardia

Milano

INGRESSI

SERALE

Venerdì 19 maggio e Sabato 20 maggio dalle 19:00 alle 24:00

Ticket 16 € comprende: ingresso al Francia Wine Festival, calice e taschina porta calice e 5 token per le degustazioni. Le degustazioni avranno un costo variabile da 1 a 4 token. Per l’acquisto di ulteriori token il costo sarà di 10 € per 3 token e di 15 € per 5 token.

DIURNO

Sabato 20 maggio dalle 14:00 alle 19:00

Domenica 21 maggio dalle 12:00 alle 20:00

Ticket 25 € comprende: ingresso al Francia Wine Festival, calice e taschina porta calice e degustazioni libere di tutte le cantine presenti.