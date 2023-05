BEST PRACTICES PER UN’ATTIVITÀ DI DISPLAY ADV DI SUCCESSO

tratto da www.triboo.direct —

Con il progresso tecnologico e la tendenza sempre più forte di giovani e adulti ad essere iperconnessi alla rete e ai dispositivi elettronici, ormai qualsiasi attività che prima veniva svolta esclusivamente in presenza, può essere svolta anche online. Al giorno d’oggi, infatti, online si può fare shopping comodamente senza fare code nei centri commerciali (in alcuni casi riuscendo pure a “provarsi” i vestiti grazie alla realtà virtuale), si può ordinare da mangiare, organizzare vacanze, prenotare trattamenti e visite mediche… e potremmo andare avanti così all’infinito.

Il Web è diventato un ambiente variegato e con infinite possibilità, sia per i consumatori che per brand e aziende: da un lato gli utenti possono (e quasi ritengono necessario) trovare moltissimi spunti e soluzioni alle loro esigenze personali, e dall’altro lato i brand e le aziende devono trovare la chiave per essere notati dal proprio pubblico emergendo rispetto alla concorrenza. La pubblicità online risulta essere, ad oggi, il modo più efficace e performante per un brand per trovare nuovi potenziali clienti, aumentare la propria notorietà e incrementare i profitti.

Quale potrebbe essere una delle strategie di marketing online che consente di generare nuovi contatti in target e allo stesso tempo di far conoscere il tuo brand da un elevato numero di persone?

La risposta è questa domanda si incarna nella Display ADV. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Cos’è e come funziona la DISPLAY ADV

Con campagne display si intendono quegli annunci online, molto spesso sottoforma di banner o pop-up, attraverso cui si promuove un brand o i suoi prodotti tramite immagini e grafiche con elementi visivi e testuali che possono essere visualizzati dagli utenti su siti web, siti mobile e App.

Questo tipo di inserzioni è visivamente accattivante, colpisce l’utente con una CTA d’impatto e grafiche studiate ad hoc e si configura come uno degli elementi imprescindibili in una buona strategia marketing.

L’obiettivo principale delle campagne Display è quello di massimizzare la brand awareness, ossia la notorietà di un marchio, incrementando il numero di persone che conoscono il tuo brand e che, si spera, ne siano attratti e decidano di acquistare.

Esistono diverse tipologie di annunci display, dai banner laterali o nelle cornici dei siti web, ai pop-up, fino agli interstitial ADV che coprono l’intera pagina di un’App o di un sito, ma i benefici di queste strategie marketing restano i medesimi:

– Attirare l’attenzione degli utenti in maniera molto più impattante

– Generare traffico verso la propria LP o il proprio sito, andando ad aumentare la probabilità che un utente sia incuriosito da ciò che vede e diventi un cliente attivo

– Raggiunger utenti in target sfruttando siti e app verticali in linea con il tuo brand, intercettando un’audience qualificata e targettizzata.

La Rete Display Google

Esistono diverse reti in cui è possibile far circolare i propri annunci, sia rivolgendosi a piccoli o medi editori, che servendosi della rete Display di Google, il principale motore di ricerca a disposizione.

Inserire i propri annunci Display nella rete di Google permette al tuo brand di raggiungere maggiore notorietà e di essere riconosciuto e visto dagli utenti in target. Il principale vantaggio dei servizi di Google Display è che sono personalizzabili: si può infatti scegliere la geolocalizzazione e gli interessi dell’audience a cui voler mostrare il proprio annuncio, massimizzando le probabilità di successo.

Best Practices Per Una Buona Strategia Di Display Adv

Le campagne Display sono una delle strategie di marketing più performanti, ma affinché raggiungano il loro massimo potenziale è necessario avvalersi di alcune tecniche e accortezze:

1.Fai attenzione al target:nelle campagne display più che mai è fondamentale individuare il proprio target ideale per sapere precisamente in quali siti andare a posizionare i propri annunci e come costruire le inserzioni affinché siano efficaci e ben costruite.

2.Sii creativo e incisivo nella creazione degli annunci: crea inserzioni in linea e coerenti con il tuo brand e i suoi ideali, promuovendo l’identità di marchio e favorendo il riconoscimento di quest’ultimo da parte della tua audience, massimizzando quindi la fidelizzazione.

Gli annunci devono avere i giusti colori, il bottone di collegamento alla LP deve essere ben visibile, le immagini devono essere di alta qualità e nitide e con il giusto equilibrio tra scritte e parti bianche.

3.Non dimenticarti dell’importanza delle landing page: l’obiettivo delle campagne display, è quello di far conoscere il proprio brand e trovare nuovi clienti, pertanto è fondamentale associare ai propri annunci e banner display a delle landing page ottimizzate.

Per una buona landing page fai attenzione a:

– CTA allettante

– Bel design user friendly

– Form di compilazione semplice e intuitivo

– Esperienza mobile friendly

4.Testare è importante tanto quanto il resto: testare, studiare e analizzare con minuzia gli annunci prima di renderli online è un passaggio fondamentale. Uno dei principali test da effettuare è l’A/B testing, un test per cui si preparano due versioni dello stesso annuncio (versione “A” e versione “B”, da qui il nome), che contengono immagini, colori, parole, CTA ed elementi diversi, andando ad individuare in seguito a dettagliati test quale delle due versioni è stata più efficace e performante.

Le analisi dei risultati e delle performance dei vostri annunci risulta fondamentale per capire se sono stati fatti nel miglior modo possibile, massimizzando quindi la probabilità di conversione.

Il Mondo Triboo

Il mondo di Triboo, di cui gli autori orgogliosamente fanno parte per i servizi di Performance Marketing e Lead Generation, è in grado di sviluppare anche servizi e campagne di Display ADV, offrendo moltissimi siti verticali e portali editoriali su cui poter promuovere il tuo brand, tramite banner e altre soluzioni ad hoc. “Possiamo mettere a tuo disposizione portali come Motori.it, PMI.it, WallStreet Italia, Agrodolce, DireDonna, Greenstyle, su cui andare a costruire delle campagne specifiche a seconda del settore a cui la tua azienda fa parte” dichiarano sul loro sito.

