— La storia di Alessandro Drovetti —

Alessandro Drovetti ha iniziato da giovanissimo; a 19 anni, è partito dalla Sicilia per andare a Dubai, dove è diventato un grande esperto di e commerce. Originario di Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, spinto dalla sua passione per il lavoro, si è messo a studiare notte e giorno metodi di guadagno online.

“Tra i vari lavori provati l’unico che realmente mi ha reso libero finanziariamente è stato il commercio elettronico ” dice Drovetti.

A Dubai, oggi, ha la vita che voleva.

Bastafuffa

Ha creato BASTAFUFFA, percorso formativo grazie al quale svela metodi e mette a disposizione la sua assistenza diretta, portando dipendenti, indipendenti e liberi finanziariamente già dopo qualche mese.

Drovetti garantisce di insegnare come lanciare da zero e in 30 giorni il proprio business on line grazie a una masterclass e a un modello chiamato “brand online” che permette di vendere in tutto il mondo i propri prodotti senza logistica, senza gestire gli ordini e senza dover fare magazzino. In più i prodotti vengono rivenduti a 5 o 10 volte il loro costo.

Il suo metodo garantisce un rimborso completo in caso di mancato risultato.

“Il business online oggi è il presente, chi non lo capisce, resta indietro” aggiunge Drovetti.

“Certamente non è un percorso facile, è possibile fare qualche errore, come è capitato anche a me, ma bisogna perseverare, io ci ho messo circa un anno e poi ho iniziato a vedere i risultati”.