Cosa ci aspetta, dunque, nel 2026? Ogni anno, LinkedIn Notizie mette in luce le previsioni più dirompenti destinate a definire l’anno che arriva, frutto del lavoro delle sue redazioni e del coinvolgimento di esperti da tutto il mondo. Le 15 Big Ideas di quest’annooffrono uno scorcio sul 2026: le conseguenze delle ultime svolte sull’AI, il futuro della creator economy, le sfide dell’auto, le rivoluzioni nel mondo dei pagamenti e molto altro ancora. Quale previsione o trend pensi avrà il maggiore impatto nel tuo settore nel 2026, e perché?
Condividi le tue idee in un post o in un video con l’hashtag #BigIdeas2026.
💡Che cosa ci aspetta, quindi, il prossimo anno?
Ogni dicembre, LinkedIn Notizie mette in luce le tendenze destinate a definire l’anno che viene, selezionate dalla nostra redazione e da esperti da tutto il mondo.
L’edizione di quest’anno include le prospettive di Chiara Scotti (Banca d’Italia), Renato Mazzoncini (A2A), Matteo Sarzana (Airbnb) e di molte altre voci autorevoli: si parla di tutto, dal mondo del lavoro alle discipline umanistiche, dai progressi nella scienza alle sfide delle città, e di molto altro ancora.
Quale trend pensi avrà l’impatto maggiore? Partecipa alla conversazione nei commenti oppure condividi la tua previsione in un post o in un video usando l’hashtag hashtag#BigIdeas2026.