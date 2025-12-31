Cosa ci aspetta, dunque, nel 2026? Ogni anno, LinkedIn Notizie mette in luce le previsioni più dirompenti destinate a definire l’anno che arriva, frutto del lavoro delle sue redazioni e del coinvolgimento di esperti da tutto il mondo. Le 15 Big Ideas di quest’annooffrono uno scorcio sul 2026: le conseguenze delle ultime svolte sull’AI, il futuro della creator economy, le sfide dell’auto, le rivoluzioni nel mondo dei pagamenti e molto altro ancora. Quale previsione o trend pensi avrà il maggiore impatto nel tuo settore nel 2026, e perché?

Condividi le tue idee in un post o in un video con l’hashtag #BigIdeas2026.