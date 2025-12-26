La Lombardia ha bisogno di essere raccontata. È da questa consapevolezza che nasce FUTURA – Raccontare la Lombardia, il nuovo concorso letterario gratuito promosso da Regione Lombardia e organizzato da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, rivolto a giovani scrittrici e scrittori tra i 18 e i 35 anni.

Negli ultimi quindici anni la regione ha attraversato trasformazioni profonde e spesso disomogenee: Milano cresce ad un ritmo che tende a mettere in ombra città più piccole e la provincia, aree montane e periferiche; economia, tecnologia e turismo accelerano cambiamenti che non avanzano ovunque alla stessa velocità. Raccontare la Lombardia oggi significa fare il punto su queste evoluzioni, riconoscere differenze e connessioni, restituire un’immagine più complessa e completa del territorio. In questo scenario emergono anche nuove tensioni: infrastrutture da ripensare, eccellenze poco valorizzate, questioni ambientali, disuguaglianze crescenti. Una regione che corre, ma che deve interrogarsi su come sostenere e distribuire il proprio passo. E proprio la letteratura, in una terra che è la prima in Italia per produzione e lettura di libri, può offrire nuovi sguardi capaci di tenere insieme futuro e tradizione, sviluppo e tutela, centralità e margini.

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 rendono questa esigenza ancora più evidente: infrastrutture che cambiano, territori che si preparano, comunità che si trasformano raccontano una Lombardia in piena transizione, chiamata a confrontarsi con uno sguardo internazionale, Un’occasione unica per osservare e narrare la regione con uno sguardo contemporaneo.

Racconti ambientati in Lombardia

FUTURA nasce con questo obiettivo: raccogliere racconti ambientati in Lombardia, fortemente legati a luoghi reali, che mettano al centro una sfida, reale o immaginaria, vinta o persa, o anche semplicemente pareggiata. Tutti i generi letterari sono ammessi.

Il concorso ha come finalità la selezione di 26 racconti, che confluiranno in un’antologia pubblicata dalla Fondazione Mondadori nella primavera del 2026 e presentata in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino 2026.

«Con questo premio – spiega l’assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso – da un lato vogliamo garantire un’occasione di crescita e visibilità agli autori emergenti, aiutando i giovani che desiderano intraprendere carriere nelle professioni culturali; dall’altro intendiamo incentivare produzioni letterarie che mettono al centro la Lombardia con le sue caratteristiche e particolarità. Supportare iniziative come quella proposta dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori significa contribuire a consolidare questi primati, anche rispetto al tema della vetrina olimpica».

«Con FUTURA – dichiara il presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Luca Formenton – rafforziamo il nostro impegno a sostegno delle politiche regionali che mettono al centro il libro come infrastruttura fondamentale. Questo concorso di scrittura, come il progetto AlberoLibro, si inserisce in una visione condivisa anche a livello europeo, come emerso nel Convegno internazionale promosso dalla Fondazione alla Buchmesse 2024, che riconosce nel libro uno strumento essenziale per leggere e raccontare le trasformazioni dei territori».

Modalità di partecipazione

Possono partecipare autori e autrici tra i 18 e i 35 anni.

I racconti, inediti, devono avere una lunghezza compresa tra 6mila e 12mila battute (spazi inclusi).

È possibile inviare un solo racconto per partecipante.

Le candidature sono aperte fino al 20 gennaio 2026.

Gli elaborati devono essere inviati via mail all’indirizzo futura@fondazionemondadori.it secondo le modalità indicate nel bando.

Giuria e premi

I racconti saranno valutati da una giuria composta da Erica Baldaro (Fondazione Mondadori), Davide Pacca (Regione Lombardia) e Pierluigi Panza (scrittore e giornalista).

Gli autori dei 26 racconti selezionati riceveranno:

Un compenso di 500 euro ciascuno e cinque copie gratuite dell’antologia

La partecipazione gratuita al laboratorio online di Fondazione Mondadori “Manuale di lettura e scrittura”, in programma nella primavera del 2026

Un voucher da 100 euro per libri o corsi di Fondazione Mondadori

La partecipazione è gratuita. Il bando completo e il regolamento sono disponibili qui e sui canali ufficiali di Regione Lombardia e Fondazione Mondadori.