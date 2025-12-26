Raccontare la Lombardia. Concorso letterario gratuito di Regione Lombardia e Mondadori per concorrenti da 18 a 35 anni
FUTURA. Raccontare la Lombardia: il premio letterario per giovani autori
La Lombardia ha bisogno di essere raccontata. È da questa consapevolezza che nasce FUTURA – Raccontare la Lombardia, il nuovo concorso letterario gratuito promosso da Regione Lombardia e organizzato da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, rivolto a giovani scrittrici e scrittori tra i 18 e i 35 anni.
Negli ultimi quindici anni la regione ha attraversato trasformazioni profonde e spesso disomogenee: Milano cresce ad un ritmo che tende a mettere in ombra città più piccole e la provincia, aree montane e periferiche; economia, tecnologia e turismo accelerano cambiamenti che non avanzano ovunque alla stessa velocità. Raccontare la Lombardia oggi significa fare il punto su queste evoluzioni, riconoscere differenze e connessioni, restituire un’immagine più complessa e completa del territorio. In questo scenario emergono anche nuove tensioni: infrastrutture da ripensare, eccellenze poco valorizzate, questioni ambientali, disuguaglianze crescenti. Una regione che corre, ma che deve interrogarsi su come sostenere e distribuire il proprio passo. E proprio la letteratura, in una terra che è la prima in Italia per produzione e lettura di libri, può offrire nuovi sguardi capaci di tenere insieme futuro e tradizione, sviluppo e tutela, centralità e margini.
Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 rendono questa esigenza ancora più evidente: infrastrutture che cambiano, territori che si preparano, comunità che si trasformano raccontano una Lombardia in piena transizione, chiamata a confrontarsi con uno sguardo internazionale, Un’occasione unica per osservare e narrare la regione con uno sguardo contemporaneo.
Racconti ambientati in Lombardia
FUTURA nasce con questo obiettivo: raccogliere racconti ambientati in Lombardia, fortemente legati a luoghi reali, che mettano al centro una sfida, reale o immaginaria, vinta o persa, o anche semplicemente pareggiata. Tutti i generi letterari sono ammessi.
Il concorso ha come finalità la selezione di 26 racconti, che confluiranno in un’antologia pubblicata dalla Fondazione Mondadori nella primavera del 2026 e presentata in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino 2026.
«Con questo premio – spiega l’assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso – da un lato vogliamo garantire un’occasione di crescita e visibilità agli autori emergenti, aiutando i giovani che desiderano intraprendere carriere nelle professioni culturali; dall’altro intendiamo incentivare produzioni letterarie che mettono al centro la Lombardia con le sue caratteristiche e particolarità. Supportare iniziative come quella proposta dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori significa contribuire a consolidare questi primati, anche rispetto al tema della vetrina olimpica».
«Con FUTURA – dichiara il presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Luca Formenton – rafforziamo il nostro impegno a sostegno delle politiche regionali che mettono al centro il libro come infrastruttura fondamentale. Questo concorso di scrittura, come il progetto AlberoLibro, si inserisce in una visione condivisa anche a livello europeo, come emerso nel Convegno internazionale promosso dalla Fondazione alla Buchmesse 2024, che riconosce nel libro uno strumento essenziale per leggere e raccontare le trasformazioni dei territori».
Modalità di partecipazione
Possono partecipare autori e autrici tra i 18 e i 35 anni.
Giuria e premi
I racconti saranno valutati da una giuria composta da Erica Baldaro (Fondazione Mondadori), Davide Pacca (Regione Lombardia) e Pierluigi Panza (scrittore e giornalista).
Gli autori dei 26 racconti selezionati riceveranno:
La partecipazione è gratuita. Il bando completo e il regolamento sono disponibili qui e sui canali ufficiali di Regione Lombardia e Fondazione Mondadori.