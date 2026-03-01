Btp valore, collocamento dal 2 marzo. Cedola trimestrale, premio finale e investimento minimo. Tutto quello che c’è da sapere

Torna sul mercato dal 2 al 6 marzo (fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata) il BTP Valore, il titolo di Stato pensato per il risparmio delle famiglie. La nuova emissione avrà una durata di sei anni e prevede cedole trimestrali con rendimenti crescenti nel tempo secondo un meccanismo “step-up” articolato in tre fasi da due anni ciascuna.

Come ottenere un premio aggiuntivo dello 0,8%

Per chi acquisterà il titolo durante il periodo di collocamento e lo manterrà fino alla scadenza è previsto un premio finale aggiuntivo dello 0,8%. I tassi minimi garantiti per ciascun biennio e il codice ISIN saranno comunicati il 27 febbraio.

Il collocamento resterà riservato ai piccoli risparmiatori, che potranno sottoscrivere il titolo tramite home banking abilitato al trading, rivolgendosi alla propria banca o all’ufficio postale dove detengono un conto titoli. L’investimento minimo è fissato in 1.000 euro, con garanzia di sottoscrizione dell’importo richiesto. Durante i giorni di offerta il titolo sarà emesso alla pari, al prezzo di 100, senza commissioni.

Tassazione agevolata

Il BTP Valore mantiene inoltre la tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale, l’esenzione dall’imposta di successione e l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato. Gli investitori potranno comunque vendere il titolo prima della scadenza alle condizioni di mercato, mentre il capitale resta garantito se detenuto fino al termine.

Il collocamento avverrà sul mercato MOT di Borsa Italiana tramite le banche dealer Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM, affiancate dai co-dealer Banca Monte dei Paschi di Siena e ICCREA Banca.