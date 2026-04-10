Carburante, gli aerei rischiano lo stop. Ancora poche settimane. Estate nera per il trasporto

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Il rischio di aerei a terra si fa sempre più concreto. Gli aeroporti europei si trovano di fronte al rischio concreto di una carenza “sistemica” di carburante per aerei, nel caso in cui lo Stretto di Hormuz non venga completamente riaperto entro le prossime tre settimane.

A lanciare l’allarme è ACI Europe, l’organizzazione che rappresenta gli scali dell’Unione europea, secondo cui le riserve di carburante stanno progressivamente diminuendo. A pesare sulla situazione è anche “l’impatto delle attività militari”, che continua a mettere sotto pressione le catene di approvvigionamento. Lo riporta il Financial Times, che ha visionato una lettere inviata dall’associazione al commissario europeo ai trasporti Apostolos Tzitzikostas.

Nella lettera citata dall’Ansa, si metteva in guardia Tzitzikostas in merito alle “crescenti preoccupazioni del settore aeroportuale riguardo alla disponibilità di carburante per aerei, nonché alla necessità di un monitoraggio e di un intervento proattivo da parte dell’Ue”.

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Estate nera per i trasporti?

Se il transito attraverso lo Stretto di Hormuz non riprenderà in modo significativo e stabile entro le prossime tre settimane, la carenza sistemica di carburante per aerei è destinata a diventare una realtà per l’Ue”, si legge aggiungendo che l’avvicinarsi dell’alta stagione estiva, “quando il trasporto aereo alimenta l’intero ecosistema turistico su cui fanno affidamento molte economie (dell’Ue)”, ha intensificato queste preoccupazioni. Alcuni paesi asiatici, come il Vietnam, hanno iniziato a razionare il carburante per aerei a causa delle carenze, ma l’Europa finora non ha registrato carenze diffuse, sebbene i prezzi del carburante siano raddoppiati e le compagnie aeree abbiano avvertito della possibilità di cancellazioni. Secondo il Corriere della Sera solo due paesi avrebbero riserve fino a 90 giorni.

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giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
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Carolina Bergamaschi

Caporedattrice Redazione LMF La Mia Finanza PhD, MBA, CPA, MD