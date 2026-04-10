D&G, Stefano lascia la presidenza. Dall’arrivo dell’ex Ceo di Gucci al nuovo assetto. Il rilancio del marchio

Il gruppo Dolce & Gabbana ha annunciato un cambiamento ai vertici nell’ambito di un percorso definito “naturale” di evoluzione organizzativa e di governance. A partire dal 1° gennaio 2026, Stefano Gabbana ha rassegnato le dimissioni dalle cariche ricoperte nelle società Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl e Dolce & Gabbana Srl, lasciando anche il ruolo di presidente.

In una nota ufficiale, il gruppo ha precisato che la decisione non avrà alcun impatto sulle attività creative dello stilista, che continuerà a collaborare con la maison.

Trattative con le banche in corso

Sul fronte finanziario, l’azienda ha inoltre chiarito di non avere al momento dichiarazioni da rilasciare riguardo al debito, sottolineando che le trattative con gli istituti bancari sono ancora in corso.

Bloomberg ha scritto che Stefano Gabbana starebbe valutando diverse opzioni per la sua quota di circa il 40% nella società, in vista delle trattative con gli istituti di credito. Le banche creditrici di Dolce & Gabbana stanno cercando un’iniezione di nuovi fondi fino a 150 milioni di euro nell’ambito di un più ampio rifinanziamento del debito pari a 450 milioni di euro, secondo quanto riferito da Bloomberg.

L’amministratore delegato Alfonso Dolce, fratello del cofondatore Domenico Dolce, è stato nominato nuovo presidente. E secondo alcuni rumor trapelati nei giorni scorsi ci sarebbe il possibile arrivo di Stefano Cantino, già AD di Gucci, in un ruolo di primo piano.