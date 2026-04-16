Ferrari, approvato il bilancio. La Ferrari Luce elettrica e altri 4 nuovi modelli

‘In ottobre, durante il nostro Capital Markets Day a Maranello, abbiamo presentato la nostra visione al 2030. Questo piano offre a Ferrari una chiara direzione per gli anni a venire. Le nostre ambizioni per il futuro sono radicate negli stessi principi che hanno reso Ferrari cio’ che e’: responsabilita’ e coraggio di evolversi’. Cosi’ il presidente di Ferrari, John Elkann, durante l’assemblea degli azionisti.

Approvato il bilancio

L’assemblea dei soci di Ferrari ha approvato il bilancio 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 3,615 euro per azione. L’assemblea ha inoltre confermato integralmente il Consiglio di amministrazione della società.

In particolare, John Elkann e Benedetto Vigna sono stati rieletti amministratori esecutivi. Confermati anche gli amministratori non esecutivi: Piero Ferrari, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Grieco, Michelangelo Volpi e Tommaso Ghidini.

Nel corso della riunione è stata inoltre approvata la cancellazione di tutte le azioni ordinarie detenute dalla società al 31 dicembre 2025 e delle special voting shares in portafoglio al 15 aprile 2026.

Rinnovata infine la nomina di Deloitte Accountants come revisore indipendente per l’esercizio 2026, incaricata anche del ruolo di sustainability assurance provider per lo stesso periodo.

Ferrari Luce, la prima elettrica

Ferrari Luce, la prima auto 100% elettrica della Casa di Maranello, ‘apre un nuovo capitolo nella nostra storia ed e’, ancora una volta, una dichiarazione di cio’ che una Ferrari puo’ essere, pur rimanendo profondamente radicata nell’identita’ e nei valori del marchio. Per questo motivo, meritava una presentazione inedita in tre fasi. Un percorso di scoperta che culminera’ il 25 maggio a Roma con la premiere mondiale’. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, intervenendo all’assemblea degli azionisti.

‘Nel corso dell’anno, rafforzeremo la nostra offerta di prodotto con altri quattro lanci, tra cui la Amalfi Spider, presentata il mese scorso’, ha continuato Vigna. ‘Questa incredibile gamma di prodotti garantisce ai nostri clienti la liberta’ di scelta. Ascoltandoli, abbiamo anche deciso di aprire altri due centri Tailor Made, a Los Angeles e Tokyo, per consolidare il nostro rapporto e soddisfare la loro richiesta di personalizzazione’, ha spiegato, aggiungendo che ‘sul fronte industriale, la costruzione del nuovo reparto di verniciatura procede come previsto e tutte le nostre auto sportive vengono ora testate sul nuovo circuito e-Vortex’.