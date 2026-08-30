Fondazione Mps, Giani propone di capitalizzare l’ente con un passaggio di quote

La notizia in sintesi Fondazione Mps valuta il proprio futuro dopo il risiko su Banca Monte dei Paschi .

valuta il proprio futuro dopo il risiko su . Eugenio Giani rilancia l’ipotesi di capitalizzare l’ente con passaggi di quote.

rilancia l’ipotesi di capitalizzare l’ente con passaggi di quote. La partecipazione dello 0,2% potrebbe diluirsi senza incidere necessariamente sulle entrate.

La priorità indicata resta il radicamento di Banca Mps nella città di Siena.

Fondazione Mps, il futuro dopo il risiko bancario

La Fondazione Mps, azionista dello 0,2% di Banca Monte dei Paschi di Siena, è chiamata a definire il proprio ruolo dopo le operazioni finanziarie che coinvolgono l’istituto senese. Il tema è tornato al centro del dibattito dopo l’intervento del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha indicato la necessità di “capitalizzare l’ente con un passaggio di quote”.

La prospettiva riguarda direttamente Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione, e la sua capacità di mantenere risorse adeguate per le erogazioni sul territorio. L’esito delle alternative richiamate nel risiko finanziario potrebbe diluire ulteriormente la partecipazione nella banca, ma il peso effettivo sui conti dell’ente dipenderà soprattutto dai dividendi e dalla gestione del patrimonio.

La questione ha anche una dimensione istituzionale: la Fondazione ha difeso il mantenimento di un forte legame tra Banca Mps, Siena, le professionalità presenti e le comunità locali. Il suo ruolo non appare decisivo nelle trattative, ma resta simbolicamente rilevante per la città e per la storia dell’istituto.

Quote diluite, patrimonio e capacità di erogazione

La fotografia indicata dalla fonte assegna alla Fondazione Mps una quota dello 0,2% di Banca Mps. In caso di conclusione di una delle operazioni considerate, la partecipazione potrebbe ridursi attorno allo 0,1% nell’ipotesi legata a Mps e scendere ulteriormente nello scenario riferito a Intesa Sanpaolo.

La diluizione, da sola, non implica necessariamente un peggioramento delle entrate della Fondazione. Una banca più solida e capace di distribuire dividendi più alti potrebbe compensare il minor peso percentuale detenuto da Palazzo Sansedoni, mantenendo sostanzialmente invariato il contributo economico della partecipazione.

Questo punto va letto alla luce della recente storia della banca: fino a pochi anni fa Banca Mps non distribuiva dividendi, mentre la Fondazione ha continuato a sostenere le proprie erogazioni attraverso i rendimenti degli investimenti patrimoniali. Il rapporto con la banca, quindi, non coincide esclusivamente con il valore delle azioni possedute.

Ai valori di mercato riportati, la quota della Fondazione vale circa 75 milioni di euro: la partecipazione è composta da 6,5 milioni di azioni, quotate a 11,4 euro. Sono numeri che mostrano una presenza finanziariamente significativa, pur senza attribuire all’ente un’influenza determinante sulle future scelte industriali della banca.

Non emergono elementi per ipotizzare un investimento molto più ampio della Fondazione nel capitale di Banca Mps. L’ente aveva destinato 10 milioni di euro all’aumento del 2022 e altri 10 milioni nell’anno successivo, ma la fonte considera difficile un rafforzamento significativo della partecipazione.

Appare altrettanto improbabile che le banche coinvolte possano sostenere la Fondazione mediante donazioni di azioni. La prospettiva più concreta resta pertanto quella di un ente con una quota potenzialmente più piccola, ma ancora titolare di un patrimonio e di una funzione territoriale autonoma.

La partita non riguarda soltanto il capitale. Un nodo separato è rappresentato dalle partnership tra la banca capogruppo e la Fondazione su progetti specifici: da questi rapporti potrebbe dipendere la continuità di iniziative condivise, senza che ciò coincida automaticamente con la percentuale detenuta nell’azionariato.

La cautela della Fondazione riflette anche il quadro di vigilanza. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è l’organismo che vigila sull’ente, condizione che avrebbe reso complessa un’eventuale presenza a un incontro presso il ministero, la cui reale capacità di incidere sugli esiti non viene comunque data per certa.

Nell’analisi firmata da Orlando Pacchiani, la posizione di Palazzo Sansedoni viene descritta come prudente e coerente con una fase nella quale le decisioni principali sono affidate ai soggetti direttamente coinvolti nelle operazioni finanziarie.

Il radicamento senese come criterio per il dopo-operazione

Il possibile riassetto rende più visibile una conseguenza: il futuro della Fondazione Mps non dipenderà solo dal numero di azioni possedute. La sua capacità di incidere nel territorio sarà legata alla tenuta del patrimonio, ai rendimenti disponibili e alla continuità delle collaborazioni con la banca.

La Fondazione ha chiesto il mantenimento di un forte radicamento nella città di Siena, la valorizzazione delle professionalità esistenti, la continuità delle funzioni direzionali e un rapporto diretto con le comunità locali. Sono condizioni poste come priorità nel passaggio successivo al risiko.

Se la quota dovesse ridursi, la centralità simbolica di Palazzo Sansedoni potrebbe quindi restare intatta, mentre cambierebbe il suo margine di presenza nell’azionariato. Il banco di prova sarà la capacità di preservare risorse e relazioni territoriali anche in una struttura proprietaria diversa.

FAQ

Quale quota possiede la Fondazione Mps in Banca Mps?

Fondazione Mps detiene lo 0,2% di Banca Monte dei Paschi di Siena, secondo i dati riportati nella fonte analizzata.

Quanto vale la partecipazione della Fondazione Mps?

Circa 75 milioni di euro ai valori di mercato indicati, sulla base di 6,5 milioni di azioni quotate a 11,4 euro.

La quota della Fondazione può diminuire?

Una diluizione è prevista negli scenari descritti: attorno allo 0,1% nell’opzione Mps e potenzialmente inferiore nell’ipotesi Intesa Sanpaolo.

Quali richieste ha avanzato la Fondazione per Siena?

Il mantenimento del radicamento a Siena, delle funzioni direzionali, delle professionalità presenti e del rapporto diretto con le comunità locali.

Quali fonti sono state utilizzate?

La redazione ha rielaborato le informazioni attraverso un controllo congiunto di fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, con supervisione umana, includendo le principali agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.