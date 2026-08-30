Marina di Lisanza ospita il Trofeo Carlo Riva tra motoscafi storici

La notizia in sintesi Marina di Lisanza ospita il Trofeo Carlo Riva ASI 60 dal 10 al 13 settembre 2026.

ospita il Trofeo Carlo Riva ASI 60 dal 10 al 13 settembre 2026. L’evento celebra sessant’anni dell’ ASI e i classici motoscafi Riva .

e i classici motoscafi . Previsti raduni sul Lago Maggiore , prove marinaresche e concorso d’eleganza.

, prove marinaresche e concorso d’eleganza. Massimo Sordi presenta il porto riqualificato e tre Riva della propria collezione.

Riva storici sul Lago Maggiore per ASI 60

La Marina di Lisanza, in provincia di Varese lungo la sponda orientale del Lago Maggiore, ospiterà dal 10 al 13 settembre 2026 la seconda edizione del Trofeo Carlo Riva ASI 60. Il raduno è dedicato ai motoscafi storici Riva e coincide con il sessantesimo anniversario dell’ASI Automotoclub Storico Italiano, fondato in provincia di Verona nel 1966. L’iniziativa riunisce imbarcazioni varate tra gli anni Cinquanta e Settanta, con un programma che attraversa alcune delle località più riconoscibili del lago.

L’evento è organizzato dalla Riva Historical Society insieme a Riva Club Lago Maggiore, Riva Club Suisse e Riva Society Italia. Tra i partner figurano la Federazione Italiana Motonautica, il CONI, l’ASI, Frederique Constant e Vitale Barberis Canonico. La manifestazione punta a valorizzare sia la tradizione nautica dei Riva sia il ritorno alla piena operatività della struttura portuale di Lisanza dopo gli interventi di riqualificazione.

Il calendario comprende navigazioni verso Ascona, l’Isola dei Pescatori e l’Isola Bella, oltre a una prova di abilità marinaresca e a un concorso d’eleganza. La chiusura del 13 settembre prevede l’assegnazione del Trofeo Carlo Riva, della Coppa ASI, del riconoscimento Frederique Constant e della Coppa Marina di Lisanza per il Best in Show. Il raduno integra inoltre auto storiche e motoscafi d’epoca, collegando due ambiti della cultura motoristica italiana.

Il porto riqualificato e i modelli attesi

La Marina di Lisanza nacque nei primi anni Settanta e fu inaugurata nel luglio 1974 come Club Nautico Mario Agusta, imprenditore nel settore aeronautico. La struttura era stata pensata per accogliere i racer della scuderia “Ezio Selva”, alla presenza di piloti e campioni mondiali ed europei, in larga parte legati ai racer tre punti di Dino Celli. Dal 2023 il porto è di proprietà dell’imprenditore milanese Massimo Sordi, Commendatore e Cavaliere della Repubblica, che ha promosso lavori di ammodernamento e riqualificazione.

Tra gli scafi annunciati figurano Aquarama, Super Florida, Olympic, Ariston e Junior, modelli che rappresentano diverse stagioni produttive della casa nautica. Sono attesi anche un Bahia Mar del 1972 e il raro Scoiattolo Goya del 1957. La selezione concentra l’attenzione su barche costruite in un arco temporale preciso, dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, e rende il raduno un’occasione di confronto fra armatori italiani e stranieri.

Massimo Sordi parteciperà con tre motoscafi di sua proprietà: Akimura, Aquarama Super numero 224 del 1967; Clo Clo, Super Florida numero 984 del 1966; e un Super Ariston numero 959 del 1971. Al seguito della flotta sarà presente il motorista Angelo Falzone, a bordo del Colombo 30 Pearl. Sordi, la cui Scuderia Mediolanum è nata nel 1955, associa alla motonautica una lunga attività nel collezionismo di auto sportive, con oltre 1.400 trofei conquistati da lui e dalla sua famiglia.

“Dopo il successo dell’edizione 2024, sono lieto di ospitare alla Marina di Lisanza il secondo Trofeo Carlo Riva abbinato ai festeggiamenti per il sessantesimo dell’ASI”, ha dichiarato Massimo Sordi. L’imprenditore ha riferito di essere stato colpito dalla partecipazione registrata soprattutto tra gli stranieri. “Sarà un’occasione per mostrare agli armatori italiani ed esteri il completamento dei lavori che hanno reso pienamente operativo il porto”, ha aggiunto.

Le auto storiche della Scuderia Club Italia, della Scuderia Mediolanum e della Vintage Cars Section dei soci Riva Society Italia affiancheranno le imbarcazioni. Domenica 13 settembre saranno inserite nel Concorso d’Eleganza Frederique Constant. Il dress code indicato per l’appuntamento è riferito agli anni dal 1955 al 1965, coerente con il periodo evocato da parte dei veicoli e delle barche presenti.

Le prove finali tra nautica e collezionismo

Il programma si apre il 10 settembre con arrivi, vari, registrazioni e un cocktail alla Club House della Marina di Lisanza. L’11 settembre la flotta partirà verso nord, con sosta fotografica all’Eremo di Santa Caterina, passaggio per i Castelli di Cannero e l’isola di Brissago, quindi ormeggio al Club Nautico Patriziale di Ascona. Per chi non navigherà è prevista la possibilità di raggiungere Ascona via terra.

Il 12 settembre è fissata la navigazione per l’Isola dei Pescatori, con trasferimento privato verso l’Isola Bella, pranzo e visita dell’isola prima del tour delle isole e del rientro. La sera si terrà la cena di gala al Sole di Ranco. Il 13 settembre la prova di abilità marinaresca determinerà la Coppa ASI, mentre la valutazione storica assegnerà il Trofeo Carlo Riva.

La presenza simultanea di premi tecnici, giudizi storici e valutazioni estetiche estende l’evento oltre il semplice raduno. La Coppa Marina di Lisanza sarà assegnata al Best in Show, dopo il concorso d’eleganza. La formula mette al centro conservazione, navigazione e presentazione pubblica di modelli che hanno segnato la storia dei motoscafi Riva.

FAQ

Quando si svolge il Trofeo Carlo Riva?

Dal 10 al 13 settembre 2026, con arrivi e registrazioni fissati nel pomeriggio della prima giornata alla Marina di Lisanza.

Dove parte la navigazione dei motoscafi Riva?

Dalla Marina di Lisanza, sulla sponda orientale del Lago Maggiore, in provincia di Varese.

Quali Riva saranno presenti al raduno?

Tra i modelli attesi ci sono Aquarama, Super Florida, Olympic, Ariston, Junior, Bahia Mar del 1972 e lo Scoiattolo Goya del 1957.

Quali premi vengono assegnati domenica?

Trofeo Carlo Riva per il giudizio storico, Coppa ASI per l’abilità marinaresca, premio Frederique Constant e Coppa Marina di Lisanza Best in Show.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi redazionale di fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate con verifica, intervento e supervisione umana della Redazione.

(foto Maccione)