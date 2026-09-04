Madonie Nomad Residency punta sui lavoratori remoti nel territorio

La notizia in sintesi Presentata a Castelbuono la prima edizione di Madonie Nomad Residency

Il progetto punta a sviluppare l’accoglienza per nomadi digitali e lavoratori remoti

Collesano è il Comune capofila dell’iniziativa promossa da So.Svi.Ma.

Empeeria organizza il format con il sostegno di Destination Italia

Madonie Nomad Residency, iniziativa dedicata ai nomadi digitali e ai lavoratori da remoto, è stata presentata il 4 settembre nella Sala consiliare del Comune di Castelbuono, in provincia di Palermo. Il progetto intende definire un modello di accoglienza per favorire permanenze più lunghe nel territorio delle Madonie e una maggiore integrazione con le attività economiche e sociali locali.

L’iniziativa è promossa da So.Svi.Ma., Agenzia di sviluppo locale delle Madonie, con il Comune di Collesano nel ruolo di capofila. L’organizzazione è affidata a Il mio viaggio in Sicilia, società indicata nel comunicato con il marchio Empeeria e controllata da Destination Italia, che sostiene il progetto.

La prima edizione si presenta come un format itinerante: nelle prossime edizioni dovrebbe coinvolgere progressivamente altri Comuni del comprensorio. L’obiettivo dichiarato è costruire un’offerta rivolta a chi può lavorare a distanza, associando ospitalità, attività sul territorio e relazioni con le comunità locali.

Workshop e confronto sul lavoro a distanza

Il programma dell’iniziativa prevede tre giorni di workshop e appuntamenti divulgativi. Secondo gli organizzatori, gli incontri dovranno mettere in relazione la comunità dei nomadi digitali con le imprese e le realtà locali siciliane, affrontando i cambiamenti legati alle modalità di lavoro globali.

“Abbiamo ideato questo Festival per creare un ponte concreto tra la community dei nomadi digitali e le energie del territorio siciliano. Nei tre giorni alterneremo workshop e format divulgativi per raccontare come le eccellenze delle nostre imprese storiche possano contaminarsi con le nuove dinamiche del lavoro globale”.

La dichiarazione è di Tony Cirnigliaro, Fondatore & Direttore Esecutivo di Empeeria. Il progetto si colloca nelle iniziative che puntano a valorizzare le aree interne attraverso la collaborazione fra amministrazioni comunali e la condivisione di risorse e competenze presenti sul territorio.

Nel comunicato non vengono indicati il calendario dettagliato degli appuntamenti, le modalità di partecipazione né il numero dei professionisti attesi. Viene però definita la finalità generale: rendere il comprensorio delle Madonie più adatto a ospitare persone che scelgono di soggiornare e lavorare da remoto.

Turismo di lunga permanenza

Destination Italia collega il proprio sostegno all’iniziativa allo sviluppo di formule turistiche che non si concentrino esclusivamente nei periodi di maggiore affluenza. Per il gruppo, il lavoro da remoto può contribuire a distribuire le presenze nel corso dell’anno e a creare occasioni economiche continuative per le attività locali.

“Sostenere Madonie Nomad Residency significa investire in una forma di turismo a lunga permanenza, in grado di generare valore per il territorio in modo continuativo e non solo nei picchi di stagione. È una direzione coerente con il nostro impegno verso modelli di turismo esperienziale sostenibili e radicati nelle comunità locali”.

Lo afferma Dina Ravera, Presidente di Destination Italia. La società è quotata su Euronext Growth Milan e detiene il 50,6% di Il mio viaggio in Sicilia, secondo quanto riportato nel comunicato.

Madonie Nomad Residency punta quindi a sperimentare un modello di ospitalità legato alla permanenza, anziché alla sola visita breve. Le successive edizioni dovrebbero estendere il format agli altri Comuni delle Madonie, con l’obiettivo di consolidare una proposta territoriale rivolta al nomadismo digitale.

FAQ

Che cos’è Madonie Nomad Residency?

È un progetto dedicato allo sviluppo di un modello di accoglienza per nomadi digitali e lavoratori da remoto nelle Madonie.

Dove è stata presentata l’iniziativa?

La presentazione si è svolta il 4 settembre 2026 nella Sala consiliare del Comune di Castelbuono, in provincia di Palermo.

Chi promuove Madonie Nomad Residency?

So.Svi.Ma., Agenzia di sviluppo locale delle Madonie, promuove il progetto con Collesano come Comune capofila.

Chi organizza il format itinerante?

Il mio viaggio in Sicilia S.r.l., indicata come Empeeria, organizza l’iniziativa ed è una società controllata da Destination Italia.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.