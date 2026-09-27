MI’mpegno. “Milano canta” in piazza Sant’Alessandro e camminata francescana all’Opera San Francesco
RISCOPRIAMO MILANO
Piazze, canzoni milanesi, San Francesco, storie e persone: due occasioni per vivere insieme la nostra città.
🎶 Martedì 29 settembre – ore 18.30
📍 Piazza Sant’Alessandro
Milano canta – storie e canzoni della sua gente
Un viaggio tra musica, ricordi e grandi cantautori, per ritrovare attraverso le canzoni l’anima, le storie e le atmosfere della nostra Milano, in una bella piazza milanese.
🟢 -Venerdì 2 ottobre – ore 16.45
📍 Ritrovo Museo dei Cappuccini, via Kramer 5
Passeggiata Francescana per Milano
Nell’Anno francescano, un percorso tra storia, arte, spiritualità e solidarietà.
Durante il cammino incontreremo anche la testimonianza di Carlo Acutis che frequentava la chiesa compresa nel percorso, mentre all’Opera San Francesco incontreremo fra Marcello Longhi, presidente dell’Opera, che ci racconterà la sua attività e il significato dell’impegno francescano accanto alle persone più fragili. Con la straordinaria partecipazione della Centesimus Annus.
Un modo diverso per riscoprire Milano, unendo memoria, cultura, fede e solidarietà.
📩 Posti limitati – iscrizione obbligatoria: [email protected]