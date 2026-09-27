MI’mpegno. “Milano canta” in piazza Sant’Alessandro e camminata francescana all’Opera San Francesco

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RISCOPRIAMO MILANO
Piazze, canzoni milanesi, San Francesco, storie e persone: due occasioni per vivere insieme la nostra città.

🎶 Martedì 29 settembre – ore 18.30
📍 Piazza Sant’Alessandro
Milano canta – storie e canzoni della sua gente
Un viaggio tra musica, ricordi e grandi cantautori, per ritrovare attraverso le canzoni l’anima, le storie e le atmosfere della nostra Milano, in una bella piazza milanese.

🟢 -Venerdì 2 ottobre – ore 16.45
📍 Ritrovo Museo dei Cappuccini, via Kramer 5
Passeggiata Francescana per Milano

Nell’Anno francescano, un percorso tra storia, arte, spiritualità e solidarietà.
Durante il cammino incontreremo anche la testimonianza di Carlo Acutis che frequentava la chiesa compresa nel percorso, mentre all’Opera San Francesco incontreremo fra Marcello Longhi, presidente dell’Opera, che ci racconterà la sua attività e il significato dell’impegno francescano accanto alle persone più fragili. Con la straordinaria partecipazione della Centesimus Annus.

Un modo diverso per riscoprire Milano, unendo memoria, cultura, fede e solidarietà.

📩 Posti limitati – iscrizione obbligatoria: [email protected]

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

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Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.
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Gli articoli pubblicati su questa testata rispettano la normativa europea (AI Act) e i principi deontologici dell’Ordine dei Giornalisti. L’utilizzo costante dell’intelligenza artificiale permette la corretta verifica delle fonti e la creazione di una traccia che tenga conto dei temi più significativi. Nessun articolo può essere pubblicato autonomamente dall’intelligenza artificiale: ogni autore interviene personalmente non solo nella fase della scrittura dell’articolo, ma anche nella verifica della veridicità di notizie e dati riportati.

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