SARAH KAPLAN giornalista climatica del Washington Post e ANNA PIRANI autrice IPCC AR6 – 10 maggio 2023 – 15:30 CEST

IN INGLESE – TRADUZIONE SIMULTANEA IN ITALIANO

Moderatore: Mauro Buonocore, Responsabile Comunicazione CMCC

La consapevolezza del cambiamento climatico

Reporter, scienziati, progettisti di visualizzazione dei dati: la consapevolezza pubblica del cambiamento climatico richiede una stretta collaborazione tra molte competenze, discipline e conoscenze. Questo Foresight Dialogue riunisce l’esperienza nel riportare i cambiamenti climatici su giornali e media digitali con il punto di vista di uno scienziato che prende parte alla revisione più completa sulle scienze del clima, come l’IPCC Assessment Report, e collabora con visual designer per co -creare la visualizzazione dei dati e fornire informazioni accessibili per comprendere contenuti complessi.

L’evento fa parte di “Foresight Dialogues”, la serie di eventi online in cui scrittori, artisti, giornalisti, scienziati, innovatori e imprenditori discutono del ruolo della comunicazione, nelle sue varie forme, nell’accelerare la transizione climatica. La serie Foresight Dialogues è organizzata nel contesto dell’iniziativa https://www.cmccaward.eu/

CMCC Climate Change Communication Award

INNOVAZIONE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Dare forma a un futuro sostenibile promuovendo processi di trasformazione positiva nei campi della scienza, delle discipline umanistiche, dell’economia, dell’ecologia, dei media e dell’arte. Il CMCC Climate Change Communication Award onora la memoria dell’artista Rebecca Ballestra, che ha collaborato con la Fondazione CMCC in iniziative culturali come il Festival For the Earth – visioni sostenibili nell’arte e nella scienza.

La Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

La Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici è un ente di ricerca senza scopo di lucro che mira ad approfondire le conoscenze nel campo della variabilità climatica, delle sue cause e dei suoi impatti e delle loro interazioni con il clima globale, attraverso lo sviluppo di simulazioni ad alta risoluzione dell’atmosfera e degli oceani, idrologia superficiale e sotterranea, modelli di impatto ambientale e socio-economico.

La missione del CMCC è indagare e modellare il nostro sistema climatico e le sue interazioni con la società per fornire risultati scientifici affidabili, rigorosi e tempestivi per stimolare la crescita sostenibile, proteggere l’ambiente e sviluppare politiche di adattamento e mitigazione guidate dalla scienza in un clima che cambia. Sviluppare previsioni e analisi quantitative del nostro futuro pianeta e società.

La Fondazione CMCC è stata costituita nel 2005 con il sostegno finanziario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è pienamente operativa dal 2006. Il 10 dicembre 2015 il Centro è diventato Fondazione, quindi rappresentativo della forma giuridica del CMCC, dei suoi contenuti, finalità e modalità operative.

Il CMCC è organizzato sotto forma di una rete che coinvolge e collega soggetti pubblici e privati che lavorano insieme su studi multidisciplinari riguardanti temi di interesse per le scienze del clima. Si avvale della vasta esperienza di ricerca applicata dei suoi membri e partner istituzionali: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Università degli Studi del Salento, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Università Ca’ Foscari Venezia, Università di Sassari, Università della Tuscia, Politecnico di Milano, Resources for the Future, Università di Bologna.