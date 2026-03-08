Un mercato unico dell’energia per un’Europa più competitiva. Al via un sistema integrato?

Integrazione dei sistemi energetici, sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi più competitivi: l’idea di un mercato energetico europeo più integrato tra opportunità e criticità

L’idea di un mercato unico dell’energia rappresenta da anni uno degli obiettivi strategici dell’Unione europea. Il principio è quello di creare un sistema energetico realmente integrato tra gli Stati membri, capace di superare frammentazioni nazionali, migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e rendere l’energia più competitiva per imprese e cittadini. Il progetto si inserisce nel più ampio quadro dell‘Unione europea e delle politiche legate alla transizione energetica e alla decarbonizzazione.

Lo studio pubblicato da Teha Group e Terna

Durante l’evento di presentazione dello studio “Sicurezza e indipendenza energetica: la rete di trasmissione come leva per la competitività”, promosso da Teha Group e Terna, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha affermato che “la transizione energetica è una trasformazione profonda della vita quotidiana dei cittadini e del sistema economico nel suo complesso”.

Per l’autore del Rapporto sul futuro del Mercato unico europeo, Enrico Letta, “l’Europa non è indipendente energeticamente” ed occorre essere chiari in occasione del prossimo Consiglio Europeo del 19 marzo “una chance per vedere se c’è una volontà di fare un cambio di passo o se si vivacchia sui temi della competitività e dell’integrazione del mercato unico”.

Anche per il CEO Teha Group Valerio De Molli il tema costituisce “un impatto sistemico che va oltre il perimetro energetico, attivando valore, occupazione e filiere industriali nazionali”.

Infine Giuseppina Di Foggia AD di Terna sottolinea che “il sistema elettrico italiano sta evolvendo nel percorso di transizione energetica: nel 2025 le fonti rinnovabili hanno raggiunto circa il 50% della produzione nazionale” e aggiunge: “In questo quadro, si distingue il ruolo della rete di trasmissione perché genera valore duraturo ed effetti sul territorio: ogni euro investito si traduce in 1,3 euro di PIL”.

Negli ultimi anni il tema è tornato al centro del dibattito, soprattutto dopo la crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina e alla riduzione delle forniture di gas russo. In quel contesto l’Europa ha sperimentato quanto la frammentazione dei mercati nazionali possa amplificare la volatilità dei prezzi e rendere più difficile una risposta coordinata alle emergenze.

I vantaggi di un mercato unico: efficienza, concorrenza e sicurezza energetica

Uno dei principali vantaggi di un mercato unico dell’energia riguarda la maggiore efficienza economica. Un sistema integrato consente infatti di ottimizzare la produzione e la distribuzione dell’elettricità a livello continentale, sfruttando le differenze geografiche tra Paesi. Ad esempio, l’energia solare prodotta nel sud Europa o nel Mediterraneo potrebbe essere trasportata verso le aree con maggiore domanda industriale, mentre l’eolico del nord Europa potrebbe contribuire a bilanciare la produzione in altre regioni.

Un secondo beneficio riguarda la concorrenza tra operatori energetici. Un mercato più ampio e integrato favorisce l’ingresso di nuovi attori e riduce il potere monopolistico di singoli fornitori nazionali, contribuendo a contenere i prezzi dell’energia nel lungo periodo. Questo aspetto è particolarmente rilevante per la competitività dell’industria europea, che negli ultimi anni ha sofferto costi energetici superiori rispetto a quelli di Stati Uniti e Asia.

Il terzo elemento è la sicurezza energetica. Un sistema interconnesso consente di compensare eventuali interruzioni delle forniture in una determinata area attraverso flussi energetici provenienti da altri Paesi. Le reti elettriche europee stanno già evolvendo in questa direzione grazie allo sviluppo di interconnessioni transfrontaliere e alla creazione di mercati elettrici regionali sempre più integrati.

Il ruolo della transizione energetica

Il mercato unico dell’energia è strettamente legato alla transizione verso fonti rinnovabili. Le energie rinnovabili, infatti, sono per natura variabili e distribuite geograficamente: il sole e il vento non sono disponibili in modo uniforme. Un sistema energetico europeo integrato permette di gestire meglio questa variabilità, bilanciando la produzione tra diverse aree e riducendo la necessità di centrali di riserva.

Inoltre, l’integrazione delle reti facilita lo sviluppo di nuove tecnologie come lo stoccaggio energetico, l’idrogeno verde e le smart grid, elementi fondamentali per un sistema energetico decarbonizzato.

I rischi e le criticità

Nonostante i vantaggi, la costruzione di un mercato unico dell’energia presenta anche alcune criticità. La prima riguarda la sovranità energetica nazionale. Molti Paesi temono di perdere controllo sulle proprie politiche energetiche o di dipendere eccessivamente dalle decisioni prese a livello europeo.

Un secondo rischio è legato alle disuguaglianze tra sistemi energetici nazionali. Gli Stati membri partono da condizioni molto diverse in termini di mix energetico, infrastrutture e capacità industriale. Alcuni Paesi fortemente dipendenti da combustibili fossili o con reti meno sviluppate potrebbero incontrare maggiori difficoltà nell’adattarsi a un mercato completamente integrato.

Infine esiste un tema di investimenti infrastrutturali. Per rendere effettivo un mercato unico dell’energia sono necessari ingenti investimenti nelle reti elettriche, negli interconnettori e nei sistemi di accumulo. Si tratta di progetti complessi e costosi che richiedono coordinamento politico e finanziario tra diversi Paesi.

Un equilibrio tra integrazione e autonomia

Il dibattito sul mercato unico dell’energia riflette una questione più ampia che riguarda il futuro dell’Europa: come conciliare integrazione economica e autonomia nazionale. L’obiettivo non è necessariamente uniformare completamente le politiche energetiche, ma creare un sistema più coordinato e resiliente.

In un contesto globale segnato da competizione tecnologica, tensioni geopolitiche e transizione climatica, l’energia è diventata uno dei principali fattori di competitività economica. Per questo motivo molti analisti ritengono che un mercato energetico europeo più integrato rappresenti non solo una scelta ambientale, ma soprattutto una strategia industriale e geopolitica per il futuro dell’Europa.