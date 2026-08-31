Codacons, stangata d’autunno da 633 euro in più a famiglia

-

La notizia in sintesi

  • Codacons stima fino a 633 euro di maggiori spese familiari nel trimestre autunnale.
  • Energia, carburanti, alimentari, trasporti e scuola sono le principali voci considerate.
  • La stima dipende dal mantenimento degli attuali prezzi e dall’evoluzione della situazione internazionale.
  • Elettricità Futura contesta l’allarme, richiamando contratti fissi e offerte del mercato libero.

DatamoneyRiassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch

Stangata d’autunno, la stima del Codacons

Codacons stima una “stangata d’autunno” fino a 633 euro per famiglia, calcolata sulle maggiori spese previste in Italia tra settembre e novembre 2026. L’elaborazione, diffusa il 31 agosto 2026 da ANSA e ripresa da altre fonti, riguarda i nuclei con due automobili, una a benzina e una a gasolio, e un figlio in età scolastica. Il dato incorpora l’ipotesi che gli attuali livelli di energia, carburanti e prezzi al consumo restino sostanzialmente invariati nel trimestre.

Secondo l’associazione dei consumatori, l’aumento dei costi sarebbe collegato alle tensioni sui mercati energetici e dei carburanti e agli effetti della guerra in Iran. La componente più pesante è l’energia, destinata a incidere sia direttamente sulle bollette sia indirettamente sui listini di beni e servizi. La previsione non descrive quindi un rincaro identico per ogni nucleo, ma una simulazione costruita su specifiche condizioni di consumo e di mercato.

Elettricità Futura, associazione delle imprese elettriche, ha però contestato l’impostazione del Codacons, definendola allarmistica. L’organizzazione osserva che molti utenti hanno contratti a prezzo fisso, non esposti automaticamente alle variazioni dei prezzi all’ingrosso, e che anche per alcune forniture indicizzate gli eventuali aumenti potrebbero essere contenuti.

Energia e consumi: come si forma il conto

Il confronto indicato dal Codacons parte dall’elettricità: il prezzo monitorato sarebbe passato da 112 euro per MWh nella media di settembre, ottobre e novembre 2025 a 180 euro per MWh nel periodo considerato, con un incremento del 60,7%. Per il gas, l’indice Psv sarebbe salito da 0,358 euro per Smc nel trimestre autunnale del 2025 a circa 0,750 euro per Smc ad agosto, pari a un aumento del 109%.

Se tali quotazioni restassero ai livelli segnalati, luce e gas potrebbero costare complessivamente 205 euro in più a una famiglia media tra settembre e novembre. È una proiezione condizionata, non una tariffa già applicata: il suo impatto effettivo varia in base al contratto sottoscritto, ai consumi e all’andamento futuro dei mercati. Su questo punto si concentra la replica di Elettricità Futura, secondo cui il prezzo fisso protegge la maggioranza delle famiglie dalle oscillazioni immediate.

Per i carburanti, la simulazione considera due pieni mensili. Con listini invariati, il maggiore esborso rispetto allo stesso periodo del 2025 sarebbe di 145 euro per un’auto diesel e di 93 euro per un veicolo a benzina. Nel calcolo complessivo dei 633 euro, l’associazione assume la presenza di entrambi i mezzi nello stesso nucleo familiare.

Le ricadute non si fermano al distributore. Il Codacons collega le tensioni energetiche e logistiche a una possibile crescita dei prezzi al dettaglio, soprattutto per cibi e bevande. Nell’ipotesi di un rialzo del 3% dei listini alimentari nel trimestre, la spesa per mangiare aumenterebbe di circa 70 euro per famiglia.

Al conto si aggiungono 68 euro stimati per i trasporti, settore esposto alla delicata situazione internazionale, e circa 20 euro per consumi fuori casa, inclusi bar, ristoranti, pizzerie e consegne a domicilio. I dati Istat richiamati nella ricostruzione segnalano che mangiare fuori costa già di più; la cifra del Codacons traduce questa tendenza in una stima per nucleo.

Scuola e contratti, le variabili decisive

La riapertura delle scuole completa la simulazione del Codacons. Per libri, corredo e materiale scolastico, la spesa può raggiungere 1.300 euro per studente; l’associazione segnala rincari dell’1,8% sui libri di testo e tra il 2% e il 4% sul materiale. L’aggravio stimato rispetto all’anno precedente è di 32 euro per famiglia con figli in età scolastica.

La cifra complessiva di 633 euro non va dunque letta come costo standard per tutte le famiglie italiane. È il risultato di un profilo preciso: due veicoli con alimentazioni diverse, un figlio a scuola e prezzi mantenuti sugli attuali livelli. Nuclei senza auto, senza figli studenti o con abitudini di consumo differenti possono registrare effetti diversi.

La contestazione di Elettricità Futura introduce un’altra variabile: la struttura della fornitura elettrica. L’associazione sostiene che, per i contratti indicizzati, componenti favorevoli della bolletta italiana, come il costo delle reti, potrebbero limitare gli aumenti a pochi centesimi al giorno. L’evoluzione dei prezzi internazionali e delle offerte contrattuali determinerà la distanza tra la stima e la spesa reale.

FAQ

Quanto vale la stima autunnale del Codacons?

La stima arriva a 633 euro per una famiglia con un’auto diesel, una benzina e un figlio in età scolastica.

Quale voce pesa maggiormente sulle famiglie?

Energia e bollette incidono per 205 euro stimati tra settembre e novembre, se i prezzi restano ai livelli indicati.

Quanto possono aumentare i rifornimenti diesel?

La simulazione indica 145 euro in più rispetto al 2025, ipotizzando due pieni mensili e listini invariati.

Come incidono libri e materiale scolastico?

Il maggiore esborso stimato è di 32 euro per famiglia, con libri in aumento dell’1,8% e materiale tra il 2% e il 4%.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con verifica e supervisione umana un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, includendo le principali agenzie ANSA.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

Le notizie più lette

#1
LMF PREVIDENZA
Pensioni minime 2027: di quanto potrebbero aumentare con la nuova rivalutazione
di Caterina Chiarelli
#2
NEWS
Assegno sociale 2027, cambiano età e importi: quanto potrebbe ricevere chi ha un coniuge pensionato
di Caterina Chiarelli
#3
NEWS
Bonus benzina in busta paga, il governo valuta un aiuto fino a 200 euro contro il caro carburante
di Carolina Bergamaschi
#4
NEWS
Carta dedicata a te 2026: come funziona il bonus da 500 euro per la spesa
di Caterina Chiarelli
#5
NEWS
Vesuvio e Campi Flegrei: che cosa dicono davvero gli studi più recenti di Sefano Carlino e Stefania Danesi
di Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Editorial Director PhD, MBA, CPA, MD

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines
Reviewed by: Subject Matter Experts