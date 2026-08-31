Codacons, stangata d’autunno da 633 euro in più a famiglia

La notizia in sintesi Codacons stima fino a 633 euro di maggiori spese familiari nel trimestre autunnale.

stima fino a 633 euro di maggiori spese familiari nel trimestre autunnale. Energia, carburanti, alimentari, trasporti e scuola sono le principali voci considerate.

La stima dipende dal mantenimento degli attuali prezzi e dall’evoluzione della situazione internazionale.

Elettricità Futura contesta l’allarme, richiamando contratti fissi e offerte del mercato libero.

Stangata d’autunno, la stima del Codacons

Codacons stima una “stangata d’autunno” fino a 633 euro per famiglia, calcolata sulle maggiori spese previste in Italia tra settembre e novembre 2026. L’elaborazione, diffusa il 31 agosto 2026 da ANSA e ripresa da altre fonti, riguarda i nuclei con due automobili, una a benzina e una a gasolio, e un figlio in età scolastica. Il dato incorpora l’ipotesi che gli attuali livelli di energia, carburanti e prezzi al consumo restino sostanzialmente invariati nel trimestre.

Secondo l’associazione dei consumatori, l’aumento dei costi sarebbe collegato alle tensioni sui mercati energetici e dei carburanti e agli effetti della guerra in Iran. La componente più pesante è l’energia, destinata a incidere sia direttamente sulle bollette sia indirettamente sui listini di beni e servizi. La previsione non descrive quindi un rincaro identico per ogni nucleo, ma una simulazione costruita su specifiche condizioni di consumo e di mercato.

Elettricità Futura, associazione delle imprese elettriche, ha però contestato l’impostazione del Codacons, definendola allarmistica. L’organizzazione osserva che molti utenti hanno contratti a prezzo fisso, non esposti automaticamente alle variazioni dei prezzi all’ingrosso, e che anche per alcune forniture indicizzate gli eventuali aumenti potrebbero essere contenuti.

Energia e consumi: come si forma il conto

Il confronto indicato dal Codacons parte dall’elettricità: il prezzo monitorato sarebbe passato da 112 euro per MWh nella media di settembre, ottobre e novembre 2025 a 180 euro per MWh nel periodo considerato, con un incremento del 60,7%. Per il gas, l’indice Psv sarebbe salito da 0,358 euro per Smc nel trimestre autunnale del 2025 a circa 0,750 euro per Smc ad agosto, pari a un aumento del 109%.

Se tali quotazioni restassero ai livelli segnalati, luce e gas potrebbero costare complessivamente 205 euro in più a una famiglia media tra settembre e novembre. È una proiezione condizionata, non una tariffa già applicata: il suo impatto effettivo varia in base al contratto sottoscritto, ai consumi e all’andamento futuro dei mercati. Su questo punto si concentra la replica di Elettricità Futura, secondo cui il prezzo fisso protegge la maggioranza delle famiglie dalle oscillazioni immediate.

Per i carburanti, la simulazione considera due pieni mensili. Con listini invariati, il maggiore esborso rispetto allo stesso periodo del 2025 sarebbe di 145 euro per un’auto diesel e di 93 euro per un veicolo a benzina. Nel calcolo complessivo dei 633 euro, l’associazione assume la presenza di entrambi i mezzi nello stesso nucleo familiare.

Le ricadute non si fermano al distributore. Il Codacons collega le tensioni energetiche e logistiche a una possibile crescita dei prezzi al dettaglio, soprattutto per cibi e bevande. Nell’ipotesi di un rialzo del 3% dei listini alimentari nel trimestre, la spesa per mangiare aumenterebbe di circa 70 euro per famiglia.

Al conto si aggiungono 68 euro stimati per i trasporti, settore esposto alla delicata situazione internazionale, e circa 20 euro per consumi fuori casa, inclusi bar, ristoranti, pizzerie e consegne a domicilio. I dati Istat richiamati nella ricostruzione segnalano che mangiare fuori costa già di più; la cifra del Codacons traduce questa tendenza in una stima per nucleo.

Scuola e contratti, le variabili decisive

La riapertura delle scuole completa la simulazione del Codacons. Per libri, corredo e materiale scolastico, la spesa può raggiungere 1.300 euro per studente; l’associazione segnala rincari dell’1,8% sui libri di testo e tra il 2% e il 4% sul materiale. L’aggravio stimato rispetto all’anno precedente è di 32 euro per famiglia con figli in età scolastica.

La cifra complessiva di 633 euro non va dunque letta come costo standard per tutte le famiglie italiane. È il risultato di un profilo preciso: due veicoli con alimentazioni diverse, un figlio a scuola e prezzi mantenuti sugli attuali livelli. Nuclei senza auto, senza figli studenti o con abitudini di consumo differenti possono registrare effetti diversi.

La contestazione di Elettricità Futura introduce un’altra variabile: la struttura della fornitura elettrica. L’associazione sostiene che, per i contratti indicizzati, componenti favorevoli della bolletta italiana, come il costo delle reti, potrebbero limitare gli aumenti a pochi centesimi al giorno. L’evoluzione dei prezzi internazionali e delle offerte contrattuali determinerà la distanza tra la stima e la spesa reale.

FAQ

Quanto vale la stima autunnale del Codacons?

La stima arriva a 633 euro per una famiglia con un’auto diesel, una benzina e un figlio in età scolastica.

Quale voce pesa maggiormente sulle famiglie?

Energia e bollette incidono per 205 euro stimati tra settembre e novembre, se i prezzi restano ai livelli indicati.

Quanto possono aumentare i rifornimenti diesel?

La simulazione indica 145 euro in più rispetto al 2025, ipotizzando due pieni mensili e listini invariati.

Come incidono libri e materiale scolastico?

Il maggiore esborso stimato è di 32 euro per famiglia, con libri in aumento dell’1,8% e materiale tra il 2% e il 4%.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con verifica e supervisione umana un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, includendo le principali agenzie ANSA.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.